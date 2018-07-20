Роберт Шекли писал замечательную юмористическую фантастику. Англоязычная публика 60-х годов зачитывалась приключениями его героев, попадавших в дурацкие ситуации и вызывавших если не гомерический хохот, то хотя бы благодушную улыбку. Перенесенная на тысячу лет вперед узнаваемая тупая бюрократия, хиппи, уличные торговцы и прочие реалии окружающей Шекли американской действительности в космическом и роботизированном антураже смотрелись невероятно выигрышно.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Шекли

Кроме того, такая постановка вопроса позволяла быстро организовать шуточную коллизию. Как, например, поведет себя компьютерная система, пытающаяся заниматься человеческим правосудием? Раз, два, пара логических переходов, и вот мы видим, что нет ни одного невиновного, а если и есть, так и тот потенциальный преступник. Математически оптимизировать это безобразие можно «эффективно», уничтожив всех актуальных и потенциальных преступников, сиречь все человечество. Как говорится, «все счастливы, все смеются, а кто не смеется, того нужно пристрелить». Или вот чиновники, как они всем надоели за всю историю человечества, начиная, наверное, с Хаммурапи, а то и раньше. На счастливой шеклевской планете Транай нашли выход в борьбе с коррупцией и произволом: стоит посреди города доска с портретом того или иного чиновника, а под ней кнопка. Набралось, скажем, 10 000 нажатий — и на чиновнике взрывается неснимаемая бомба, которую он надевает в день вступления в должность. По мнению транайцев, очень удобно. Почти так же удобно, как легализация нищенства и грабежа, если платить с них налоги, конечно.

Первый рассказ Шекли «Последний экзамен» был опубликован в мае 1952 года в журнале Imagination

Эти и другие эпизоды повестей и рассказов Шекли казались в те самые 60-е годы просто сборником анекдотов, существующих на фоне масштабных построений на фоне того же Хайнлайна или Азимова. Герои Шекли — авантюристы и романтики, а вот среда, в которой они живут, — это глупость и абсурд общества, нелепый Искаженный Мир, который не так-то легко отличить от настоящего. Да и есть ли этот настоящий мир с настоящими поступками и чувствами? Герой рассказа «Паломничество на Землю» пытается «по-настоящему влюбиться», но с отчаянием узнает, что его влюбленность — просто иллюзия, наведенная техническими средствами. И вновь как естественная реакция на такое положение возникает тема убийства, тем более что планета, на которую он прибыл, предоставляет все легальные возможности.

Очень было смешно. И очень странно читать произведения Шекли сейчас. Если вы хотите чего-то похожего на миры Шекли, то это фильм «Кин-дза-дза», с одним маленьким отличием — герои Данелии не авантюристы и попадают в искаженный мир не по своей воле и, как ни странно, сразу определяют внутреннюю сущность того, где оказались. Тему осознания ситуации исчерпывает реплика дяди Вовы: «Капстрана!»

Как со временем этот фильм из абсурдистского превратился в сатирический с идеально узнаваемыми персонажами, так же и герои Шекли заняли свое место в современном нам обществе. Вряд ли сам автор пытался что-нибудь предсказать, он просто брал то, что видел, и доводил его до предела, наслаждаясь смешным эффектом получившегося абсурда. Кто же знал, что по этому пути всерьез двинется большая часть человечества?

Рассказ Шекли «Корпорация Бессмертие» был опубликован в журнале Galaxy Science Fiction в 1958 под названием «Time Killer»

Удивительно популярный в СССР, разрешенный советской цензурой (за исключением своих эротических юморесок), Шекли не сколотил себе состояния на родине, хоть получал и неплохо. Но, как и герои его произведений, он был романтиком и искателем, мало заботившимся о материальной стороне жизни. В 2005 году его прокуренные легкие дали серьезный сбой, когда он был на семинаре фантастов, проводившемся на Украине. В тот раз его удалось откачать, собрав помощь со всех неравнодушных почитателей его творчества с постсоветского пространства (своих денег у него не было), но в декабре того же года Роберт Шекли умер. Пусть его не так ценили в англоязычном мире по сравнению с мэтрами монументального фантастического жанра, для русской души он остается в ряду крупных писателей. Его творчество органично легло к традиции, как ни странно, именно русской литературы, всегда задающей вопрос о сочетании общественного и личного, о судьбе маленького человека во враждебном мире.