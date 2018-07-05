Следуя по шоссе М8 в Архангельск и въехав в село Емецк, поверните налево и через пять километров по левому берегу сначала реки Емцы, а потом ее притока — Ваймуги, проехав по мосту, вы окажетесь в деревне Погост или как зовут это место — Ратонаволок.

Владимир Станулевич Деревня Погост (Ратонаволок) близ Емецка. Петропавловская церковь 1722 года и руины Никольской 1727 года

Здесь еще во второй половине XX века сохранялся уникальный ансамбль из двух деревянных и каменной церквей. В архитектуре есть ансамбли и уникальнее, но мало где рядом стояли две церкви Николая Чудотворца. Одна — деревянная 1727 года, и вторая каменная — 1878 года. Николай Чудотворец, конечно, самый популярный северный святой, но сочетание удивляет, если не знать, кто строил более позднюю, каменную Николаевскую церковь. Возводили ее два купца — бывшие прихожане Ратонаволока — уехавший в Санкт-Петербург Николай Соболев и Иван Мыркин — обосновавшийся в Рыбинске. Жизнь их наверно состояла из путешествий по торговым делам, а кто покровитель путешественников — Николай Чудотворец! Третью, деревянную и самую старую церковь Ратонаволока 1722 года, посвятили апостолам Петру и Павлу (1). Апостол Петр считался покровителем рыбаков, а к Павлу обращались, начиная тяжелое дело или приступая к учению. Похоже, жители Ратонаволока, когда отделились от емецкого прихода и определились с небесными покровителями, связывали себя с морем, путешествиями и не покладали рук в достижении цели.

Владимир Станулевич Деревня Погост (Ратонаволок) близ Емецка. Петропавловская церковь 1722 года и руины Никольской 1727 года

За счет чего жили приходские церкви, к примеру, в конце XIX века? Государство выплачивало жалование священнику и псаломщику — 140 и 40 рублей соответственно. Приходской капитал Ратонаволока состоял из 1000 рублей, пожертвованных купцом Иваном Мыркиным и 100 рублей крестьянина Василия Корельского, размещенных в банке под процент. Церковь имела 13 десятин и 1970 саженей земли, сдаваемой в аренду за 200 рублей в год. Деньги немалые, на них построили три дома — священнический, псаломщический и просфирнический. Хватило и на школу грамоты, которую устроили в трапезной каменной церкви и где учились 27 человек «обоего пола» (2).

Сейчас от двух церквей остались живописные руины. Рухнул в 1970-е годы шатер, завалился набок восьмерик Никольской деревянной церкви. Каменная рушилась медленнее, ее стены без крыши можно осмотреть, взобравшись по осыпи, бывшей крыльцом, ступить в трапезную, где на уроках грамоты звучали голоса мальчиков и девочек, пройти в неф и алтарь. Все, кто осматривает ратонаволоцкие церкви, бродят по бывшему кладбищу, погосту Погоста — за 300 лет в землю у храмов легли сотни прихожан, и спотыкаешься то ли о кочки, то ли о затертые временем могильные холмики.

Владимир Станулевич Где-то здесь, на берегах Ваймуги, стрелецкий сотник Семен Чертовской потрепал польско-литовское войско и захватил языков

Ратонаволоком этот луг стал, и прославился на всю Двину, в ноябре 1613 года с помощью архангельского стрелецкого сотника Семена Чертовского. Зажиточный Север с 1613 по 1619 годы непрерывно посещали десятки польско-литовских банд, служивших сначала Лжедмитриям, а позже перешедшим на самообеспечение или службу Якобу Делагарди — шведскому наместнику Великого Новгорода. Самое крупное войско полковников Барышпольца и Сидорки пришло в ноябре 1613 года: «…в Важеский уезд набежали многие воры, польские и литовские люди и русские изменники… и на Ваге и уезде многих людей мучаху и побиваху, и животу их грабляху… И в Двинской уезд в Емецкий стан въезжаху, и многих крестьян побиваху и грабляху…» (3). Численность банды и планы атаманов были неизвестны, судьба Холмогор, Архангельска оказалась на волоске и зависела от разведки: «…стольник и князь Петр Иванович Пронской …послал на Емецкое сотника стрелецкого Семена Чертовского, да с ним Архангельского города стрельцов 100 человек. Они же, шедше, и на Емецком многих воров побили из осады из дворов, и три знамени у них отбили, и два человека языков у них поимали, и на Холмогоры привезли. И на роспросе языки воеводе сказали, что на Ваге воров тысяч до седми, а приходу их чают на Холмогор вскоре, потому что они не чают на Холмогоре острогу. … декабря к 8-му числу ввечеру воры, польские и литовские люди и русские изменники, на Холмогоры к острогу пришли» (4).

Благодаря языкам «воры» внезапности лишились, а защитники Холмогор ее обеспечили — крепостных стен враг не ожидал — «воеводы приказали двинянам поставить на Холмогорах… острог, а до того на Холмогорах острог не был». Семен Чертовской в эти дни стал второй раз героем — сделал вылазку из острога, был чуть не отрезан от ворот, но успел сжечь посад «чтобы ворам близ острогу не засесть». Армия Барышпольца и Сидорки понесла при осаде потери, деморализовалась и развалилась. Одни «побежали назад на Вагу, а иные в Низовские волости и в Поморье…». Остатки войска уже не могли осаждать укрепленный посад: «А у Архангельскаго города не были, пробежали мимо» (5). Город избежал разорения, а его жители — гибели. Решающую роль в спасении города и своей семьи сыграл архангельский сотник — дом Семена Смирного-Чертовского на Двине в Стрелецкой слободе дал имя Смирной улице, еще упоминаемой в переписях 1723 года — сейчас это примерно Театральный переулок Архангельска (6).

А решилась во многом судьба Архангельска и Холмогор в сражении на лугу у реки Ваймуги, названном Ратонаволоком.

Владимир Станулевич Избы Ратонаволока

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