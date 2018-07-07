В субботу, 7 июля, папа римский Франциск и предстоятели всех основных восточных христианских Церквей встретились в итальянском Бари для общей молитвы о народах Ближнего Востока. Кроме того, они обсудили свои совместные действия для нормализации ситуации в регионе.

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

Основные мероприятия прошли в базилике святого Николая и на берегу моря. Выбор двух этих площадок, как и самого города, был символичным. Святитель Николай Чудотворец, чьи мощи покоятся в Бари, широко почитаем не только в Италии, но, прежде всего, именно на Востоке. Еще символичней — молитва у моря: того самого, которое видел и Основатель Церкви, и того самого, по которому плывут лодки с мигрантами. Мигранты и беженцы, в наибольшей степени страдающие от ближневосточных конфликтов, незримо присутствовали в каждый момент этой встречи.

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

Патриархи и представители Восточных церквей прибыли в Бари накануне, в среду, 4 июля. Франциск прилетел из Рима рано утром 7 июля и приехал к базилике, чтобы встретить патриархов у открытых дверей. Те, впрочем, оказались здесь раньше, чем папа, они прошли пешком перед еще закрытым входом в базилику, отвечая на приветствия собравшихся здесь паломников из разных стран.

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

После обмена объятиями и рукопожатиями на ступенях храма понтифик и предстоятели Церквей вошли в базилику и спустились в крипту, где покоятся мощи святителя Николая. Опустившись на колени, Франциск прочитал молитву. На алтаре стояла лампада — главный символ нынешней встречи. Свет, зажженный в таком значимом месте совместно главами разных церквей, должен был символизировать единство христиан в их устремлении к миру.

Русскую православную церковь представлял на этой встрече глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Освещающие встречу журналисты задавались вопросом, почему патриарх Кирилл все-таки не приехал. Дело в сопротивлении консерваторов РПЦ? Но чем эта встреча отличается от встречи один на один с Франциском в Гаване?

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

Вероятная причина отсутствия Кирилла может иметь варианты. В отличие от Гаваны, где они с Франциском были один на один и в таком пространстве, где никто не был ни хозяином, ни гостем, в Бари глава РПЦ оказался бы не просто гостем, а гостем среди прочих гостей. Несмотря на все усилия продемонстрировать «равенство братьев», Франциск в статусе «первого среди равных» явно был здесь хозяином, и это проявлялось в разные моменты на протяжении всей встречи.

Церковные эксперты могли бы сделать немало выводов из расположения гостей на этой встрече. Подчеркивалось, что «вторым среди равных» для католической Церкви является, несомненно, константинопольский патриарх Варфоломей. В крипте он беседовал с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином, а во время молитвенной церемонии сидел по правую руку от Франциска. И это второе: не секрет, что между Фанаром и Московским патриархатом сегодня осложнились отношения из-за церковной ситуации на Украине. Судя по всему, встречаться в Бари двум патриархам, московскому и константинопольскому, не очень хотелось.

Иларион (которого в Италии называют «правой рукой» Кирилла и считают наиболее вероятным преемником) держался не то скромно, не то отстраненно. Дорогу от базилики до набережной он проделал, сидя в хвосте автобуса рядом с одним из армянских предстоятелей. Предполагалось, что Иларион прочтет одну из молитв во время общей церемонии, но ее читал другой человек. Если судить по внешним признакам, Русская православная церковь скорее обозначила свое участие в этой встрече, чем действительно принимала его. Впрочем, нельзя исключать, что «за закрытыми дверями» все было совсем иначе.

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

После молитвы в крипте базилики папа и предстоятели снова вышли на площадь, сели вместе в открытый белый автобус и отправились к набережной. Паломники приветствовали их и на самой площади, и по пути. Пространство для общей молитвы было выполнено в самых аскетичных тонах: полукруг с крестом посередине, через арку с крестом было видно и море. Глава католической Церкви занял центральное место. По правую руку от него — Варфоломей, по левую — коптский православный патриарх Тавадрос II. Папа, весь в белом, таким образом оказался окружен полукругом своих братьев — всех в черном.

Церемония началась с небольшой речи Франциска. Он напомнил, что главная цель этой встречи — молитвой и общим действием помочь жителям Ближнего Востока, «перекрестка мира» и родины христианства, вернуть мир на свою землю. Папа говорил о страдании людей, о войне и оккупации. О том, что «сильные мира сего» не смогли принести мир на эту землю. О том, что Ближний Восток не сможет существовать без христиан. О том, что этот регион стал «землей людей, которые оставили свою землю». О необходимости объединить усилия и об особом уповании на заступничество Девы Марии и святого Николая. О том, что символизирует зажженная лампада — символ единства Церкви и символ надежды.

Позиция Франциска по вопросу о мигрантах известна. Он считает, что братская любовь западных христиан должна проявляться в принятии страдающих братьев на своей земле. Нельзя сказать, чтобы его позиция полностью поддерживалась всеми католиками Италии. Широко распространена и другая точка зрения, в сответствии с которой акцент должен быть на прекращении войн, а не на принятии беженцев. В идеях Франциска видят проявление его латиноамериканского опыта. Тем не менее глава Католической церкви в своей речи дал понять, что он думает о ближневосточном вопросе. Он назвал Бари «городом встречи и принятия» и сделал еще целый ряд символичных заявлений.

Завершая свое выступление, Франциск ввел в употребление главную метафору этой молитвенной встречи. Он напомнил историю Каина и Авеля и сказал, что собравшиеся хотят стать тем голосом, что будет противостоять «убийству руками безразличия». Пока Ближний Восток страдает, другие нападают на него ради власти и денег. Другими словами, страдающие жители Ближнего Востока и сам этот регион были уподоблены праведному Авелю, а Запад, часть которого провоцирует там войны, а другая часть смотрит на них с безразличием — Каину. Впоследствии эта метафора еще не раз возникала во время молитвенной встречи.

Церемония состояла из гимнов, молитв, воззваний и евангельских чтений. Их читали все предстоятели Церквей по очереди, менялись и языки: арабский и итальянский, греческий и английский, армянский и французский и т.д. Богослужение было фактически литургией слова: поскольку не все участники встречи находятся в состоянии евхаристического общения, то это был максимум того, что они могли сделать вместе.

Вступительную молитву и финальное благословение читал папа Франциск по-итальянски. Молитву о мире после первого чтения из послания к Римлянам читал Варфоломей по-гречески, после второго из послания к Ефесянам — Тавадрос II по-арабски. На этом же языке спели и евангельский отрывок — Нагорную проповедь. С учетом тематики нынешней встречи «центральным» из блаженств, несомненно, становилось блаженство миротворцев.

Сергей Гуркин ИА REGNUM Бари. Молитвенная встреча папы Франциска и ближневосточных патриархов

Почти все молитвы и воззвания сообщали, какой путь возвращения мира каждый из участников встречи считает наиболее верным. Так, предстоятель Халдейской церкви произнес слова о том, что «нет мира без справедливости и нет справедливости без прощения». После благословений и гимна святому Николаю участники встречи вернулись к своему автобусу, приветствуя по дороге паломников. Возглавлявший шествие Франциск несколько раз останавливался рядом с паломниками с детьми. Христианские лидеры вернулись в базилику, чтобы провести закрытую встречу и перейти от молитвы к планированию дел.