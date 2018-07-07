На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа опубликовала более детальную информацию относительно планов по восстановлению санкций против Ирана. Эта амбициозная и агрессивная политика, ориентированная на изменение поведения Тегерана, основана на ложных предположениях американской администрации и в конечном итоге может оказаться контрпродуктивной, пишет Кристофер Стейниц в статье для американского издания The Hill.

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Два месяца назад государственный секретарь США Майк Помпео предъявил Ирану 12 требований. Этот список больше напоминает хронику нежелательного поведения Ирана, нежели эффективную платформу для переговоров. Тегерану пообещали восстановить санкции, если он полностью не изменит свою внешнюю политику. Теперь в государственном департаменте говорят, что одной из целей антииранских санкций является полное прекращение экспорта нефти из Ирана, подчеркнув, что санкции будут действовать, пока Иран не начнет действовать «как нормальная страна».

Первое предположение администрации США заключается в том, что такая политика в отношении Ирана должна сработать. Некоторые страны заявили о том, что не намерены соблюдать антииранские санкции США. Крупнейшие импортеры иранской нефти, скорее всего, попытаются найти способ, чтобы снизить эффективность американских санкций. Турция на протяжении длительного времени импортирует нефть из Ирака и Ирана и не считает, что американские санкции могут заставить ее отказаться от этого импорта. Если Вашингтон введет санкции против Турции, то он рискует потерять поддержку Турции в противодействии Ирану в Сирии.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

В Индии также заявили, что не признают односторонних американских санкций. В прошлом Индия заключила альтернативные соглашения с Тегераном о расчете за нефть в рупиях, что предоставило Нью-Дели возможность избежать санкций со стороны США. Хотя такие сделки не столь выгодны для Ирана, они позволяют ему сохранить маршрут для экспорта нефти.

Индия, конечно, не единственная страна, которая может попытаться избежать санкций и заключить сделки, расчет по которым будет производиться с использованием национальной валюты. Будучи крупнейшим импортером иранской нефти, Китай имеет преимущества на переговорах относительно цены на нефть в юанях. Расчет за иранскую нефть в юанях отвечает интересам Народного банка Китая, который стремится к тому, чтобы юань конкурировал с долларом на мировой арене.

В конечном счете вопрос заключается в том, сколько подобных сделок придется заключить Ирану, чтобы подорвать санкции США. При таком развитии событий, Вашингтон мог бы столкнуться с серьезным ущербом, пытаясь полностью заблокировать экспорт иранской нефти.

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Второе предположение американской администрации заключается в том, что политика санкций — это хорошая идея. Наложение сейчас новых экономических санкций сопряжено с опасным гамбитом и может оказаться контрпродуктивным. Под санкции может попасть любая страна, которая продолжит вести бизнес с Ираном. Возможно, в Вашингтоне считают, что могут позволить себе ввести санкции против Турции или Индии, не столкнувшись с серьезными последствиями? Как далеко готов зайти Вашингтон, чтобы заставить Китай отказаться от импорта иранской нефти?

К тому же США начинают санкционную игру в момент, когда Вашингтон развернул торговые войны со своими соседями, союзниками и ближайшими торговыми партнерами. Динамика экономической эскалации с Китаем постоянно усложняется. Не понятно, как продвижение дополнительной линии давления на Китай, которая косвенно должна повлиять на Иран, сможет достигнуть успеха и при этом не внести неразбериху в параллельные усилия. Сомнительно, что стремительное введение широкомасштабных санкций против многочисленных союзников, партнеров и противников, позволит Вашингтону достигнуть намеченных результатов в столь сложной обстановке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Третье ошибочное предположение Вашингтона заключается в том, что санкции могут заставить Иран изменить свою внешнюю политику. Несмотря на угрозу санкций, Иран пообещал возобновить развитие своей ядерной программы, и это не просто угроза. Иранская ядерная программа была заморожена в течение многих лет, пока ее не возобновили в 2003 году. Ядерная программа была возобновлена сразу же после того, как Вашингтон пообещал сместить режимы в Афганистане и Ираке, а также включил Иран в «ось зла».

Более того, усиление санкций еще больше расширит возможности сторонников жесткой линии в Тегеране. В основе аргумента о том, что санкции заставят Иран отказаться от своей внешней политики и прекратить разработку ядерного оружия, лежит надежда на то, что иранский народ восстанет против своего правительства и заставит его выполнить 12 требований, которые Тегерану предъявил Помпео. Все это пустые мечты. Как бы не было порочно иранское правительство граждане Ирана не пойдут на сделку с США, чтобы свергнуть режим. Скорее всего, Вашингтон столкнется с еще более радикальными антиамериканскими лозунгами. В конце концов, давление США, которое вынудило Тегеран возобновить ядерную программу в 2003 году, также привело к избранию экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада — ярого противника США.

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Другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) считают, что новый режим санкций — это безрассудная авантюра. В контексте продолжающихся экономических столкновений со всем миром Иран может превратиться в еще один источник напряженности между Соединенными Штатами и другими крупными экономиками мира.

Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты остаются достаточно экономически могущественной державой, чтобы заставить большинство стран соблюдать новые антииранские санкции. Однако неясно, смогут ли санкции заставить Иран изменить свое поведение, и в какой степени другие страны согласятся терпеть жесткую линию Вашингтона. На данный момент иностранные государства, возможно, не захотят пожертвовать своим бизнесом в США, чтобы сохранить бизнес в Иране, однако тот факт, что их хотят заставить сделать этот выбор, может дорого обойтись политическому капиталу США. При администрации Трампа политический капитал США быстро обесценивается.