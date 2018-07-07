В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты и Китай лихорадочно стремились достигнуть компромисса, однако все попытки оказались тщетными. Виртуальная торговая война между Вашингтоном и Пекином воплотилась в реальность. Чтобы избежать взаимного ущерба обе страны должны отказаться от боевых действий в сфере торговли, ответственность за начало которых полностью лежит на Соединенных Штатах, поскольку именно Вашингтон сделал первый выстрел, говорится в редакционной статье американского издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

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В пятницу, 6 июля, вступили в силу 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на общую сумму в $34 млрд. Этот шаг нанесет ущерб потребителям и компаниям обеих стран. Пошлины спровоцируют рост цен в США и нанесут ущерб американским компаниям, которые импортируют из Китая промежуточную продукцию, включая полупроводники и пластмассы. Точно также ответные пошлины, которые Китай пообещал ввести в отношении товаров из США, нанесут ущерб китайским покупателям, а также американским фермерам и рабочим.

Такова ситуация на данный момент. Гораздо более серьезная проблема заключается в том, что подобная политика может привести в долгосрочной перспективе к разрушению правил и институтов глобальной торговли. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Пошлины, установленные Трампом, нарушают дух и, вероятно, даже букву обязательств, которые США взяли на себя в качестве члена ВТО. Все это приведет к подрыву стабильности, которая позволила транснациональным корпорациям создать эффективные глобальные цепочки поставок.

Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

Сложившаяся ситуация также подталкивает торговых партнеров Вашингтона к заключению новых торговых соглашений, в которых участие США не предусмотрено. Япония приложила усилия к восстановлению Транстихоокеанского партнерства после того, как Трамп решил от него отказаться. Китай и Европейский союз ведут переговоры в поисках возможностей для модернизации правил глобальной торговли. Переговоры о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве — торговом соглашении, охватывающем 16 азиатских стран, — получили новый импульс. Национальные интересы Соединенных Штатов могут оказаться под угрозой, если Вашингтон и дальше будет держаться в стороне от развивающейся торговой системы.

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Китай также придерживается недальновидной политики. Его стремление развивать высокотехнологичные отрасли экономики похвально, но методы, которые использует Пекин, носят сомнительный характер, а в некоторых случаях являются незаконными. Защита ключевых секторов со стороны государства подрывает конкурентоспособность Китая и провоцирует США и ЕС на принятие ответных мер, чтобы заблокировать китайским компаниям доступ к передовым технологиям.

Правительство Китая, также как и американское правительство, должно взять паузу и подумать о последствиях. Эрозия глобального экономического порядка нанесет, возможно, больший ущерб экономике Китая, чем любой другой стране. Китайские «уступки» в отношении доступа на рынки для иностранных компаний и защиты интеллектуальной собственности могут сослужить хорошую службу долгосрочным интересам страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM For sale

Несмотря ни на что, Трамп начал торговую битву. Именно от него в значительной степени зависит, смогут ли стороны отказаться от торговой войны. Большая часть аргументов администрации Трампа, используемых для нападок на Китай, является полной ерундой, включая утверждение о том, что торговый дисбаланс между США и Китаем является доказательством злодеяний со стороны КНР. Единственно правильным решением для США является подача официальных жалоб в ВТО относительно торговых практик Китая. США сами приложили руку к созданию данной системы и должны ею воспользоваться. Короче говоря, в настоящий момент Вашингтон должен добиться от Китая небольших уступок, чтобы объявить о своей победе, а затем как можно быстрее отступить.

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Соединенные Штаты и Китай встали на путь, который ведет к серьезному взаимному экономическому ущербу, а, может быть, и к чему-нибудь похуже. Пора уже и меру знать!