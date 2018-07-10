



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Удивительные события происходят в Азербайджане. К задержанному Юнису Сафарову, которого обвиняют в покушении на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова подпустили корреспондента телеканала «Хазар», которому подозреваемый заявил, как подают азербайджанские СМИ: «Преступление у здания совершил я». Сафаров также дал понять, что «никакого насилия со стороны полицейских по отношению к нему не было», хотя на фотографии, сделанной в полиции, видно, что его избили до крови, он лежит скованным на полу в полиции.

Напомним, что 3 июля в 20:30 в Гяндже практически после того, как в результате аварии на Мингечаурской ТЭС прекратилась подача электричества в Азербайджане, было совершено покушение на Велиева. Совпадение? Мы обращаем внимание на это именно потому, что теракт против главы исполнительной власти совершен впервые. А расследование покушения находится под личным контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Фактически расследование ведет главное следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. Сообщается, что задержанный Сафаров вот уже год числился в розыске за нападение на сотрудника полиции. Он, оказывается, напал на сотрудника управления охраны Гянджи, нанес ему несколько ударов, похитил его табельное оружие и скрылся. Но главное в том, что Сафарова в правоохранительных органах характеризуют как человека, склонного к радикальному исламизму. Одна из главных версий причины покушения на главу Гянджи смещается в сторону исламистского следа.

Реально ли это? С одной стороны, азербайджанские эксперты утверждают, будто бы ислам не является политическим фактором в Азербайджане. С другой, они фиксируют факт усиления исламистских настроений в республике, что начинает сказываться на социальных и культурных векторах развития в обществе, появлении элементов экстремизма. И в этом нет ничего удивительного, так как Азербайджан при правлении Алиева-младшего позиционирует себя частью исламского мира и стимулирует процесс интеграции с этим миром. Иначе говоря, со времени декларации Баку независимости на смену так называемым советским ценностям пришли, как и ожидалось, исламские ценности. Причем этот процесс происходил и происходит изнутри. Плюс к тому, объявленная азербайджанскими властями стратегическим партнером Анкара стала сама исламизироваться, а соседний Тегеран является ведущим актором политического ислама в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Спецслужбы Азербайджана уже давно зафиксировали рост активности транснациональных религиозных террористических организаций. Вспомним доклад американской компании Soufan Group, в котором указывается, что около 900 азербайджанских граждан вовлечены в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть предупреждения, что в связи с поражением джихадистов в Ираке и в Сирии боевики могут вернуться домой. Но имеет ли все это отношение к задержанному в Гяндже Сафарову? Только следствие может выявить, был ли совершенный им теракт опытом дистанционных методов вербовки со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведь еще два-три года назад эта структура обнародовала карту с обозначением своих претензий. Азербайджан значился на ней в составе провинции Гогзаз.

Хотя не все так просто и очевидно. Бакинские издания сообщают, что Сафаров проходил боевую подготовку в Сирии, восемь месяцев жил в иранском городе Кум, его действия правоохранительными органами квалифицируются как «запланированный террористический акт». Но известно, что Тегеран является непримиримым противником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому что-то одно — либо с покушавшимся на главу Гянджи связан «иранский след», либо он имеет отношение к той самой известной террористической организации. В любом случае для президента Алиева прозвучал «первый звонок». Да и Москве есть над чем задуматься, ведь проникновение террористических групп или отдельных лиц в Азербайджан несет угрозу дестабилизации российского Юга.