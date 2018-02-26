В основе своей чувашская культура — дохристианская, и это чувствуется до сих пор — правда, в основном в народных праздниках и традиционных нарядах. Возможно, в Чувашии мы можем увидеть отдалённые следы первых волжских — и, выходит, первых на российской земле цивилизаций.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женщины в костюмах, напоминающих воинские. Село Шимкусы

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Колодец

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женщины у воды

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM В Чувашии много больших деревьев, особенно ив

Считается, хотя некоторые историки это оспаривают, что современные чуваши — прямые потомки жителей Волжской Булгарии, которые были частично мусульманами, частично язычниками. Причём сами чуваши не любят слово «язычество» за негативные коннотации, говоря «старая вера». Более того, ряд исследователей утверждает, что представления чувашей о мире и Боге напоминали зороастризм и могли прийти на Волгу из Персии. Возможно, иранским влиянием и объясняется культ солнца, который по-прежнему явственно чувствуется у чувашей, а также весьма воинственные народные костюмы, напоминающие кольчугу, почему-то именно у женщин.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Красные одежды, старинные и современные

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Красные одежды, старинные и современные

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Красные одежды, старинные и современные

И действительно, от вида народных одежд, от танцев, звуков местной речи, восточного менталитета, порой складывается впечатление, что попал не в Россию, а куда-то в древнюю Азию — к персам, скифам или даже шумерам.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Типичный чувашский закат

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM В Чувашии очень любят красный цвет

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Предпраздничный вечер в Шимкусах

Сейчас Чувашия в основном православная. Но условно. Например, в некоторых деревнях Чувашии на кладбищах не приветствуется установка крестов, а многие люди не ходят в храмы, «потому что предки не ходили». Увы, традиция уходит, потому что уходят старые люди, называющие себя некрещёными. По факту эти старики уже не язычники, поскольку дохристианская культура в Чувашии сохранилась лишь фрагментарно, мало кто помнит имена старых богов и мифы.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женщины у воды

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ветка черемухи в желобе старого колодца

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Красные одежды, старинные и современные

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские мужчины

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Предпраздничный вечер в Шимкусах

Один из немногих энтузиастов «старой школы» — Федор Мадуров, известный скульптор, чьи работы представлены в Третьяковской галерее и Русском музее. Чуваш, родом из деревни, в своих работах исследует народную культуру и старую веру. Причём Федор полностью оторван от виртуального мира. Возможно, это не дает его мыслям дойти до широкого круга людей, но с другой стороны, в его затворничестве есть нечто магическое. Не каждый может увидеть воочию его галерею и работы. А в Сети этих картин и скульптур попросту нет.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Скульптор Федор Мадуров

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Работы скульптора Федора Мадурова

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Работы скульптора Федора Мадурова

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Скульптор Федор Мадуров

«Мне молодые говорят: если ты не сидишь в интернете, ничего не понимаешь в жизни. А я им: в жизни ничего не понимаешь, если не умеешь запрячь быка», — говорит Мадуров.