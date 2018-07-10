Все ведущие информационные агентства мира, включая ИА REGNUM, сообщили о казни в Японии основателя экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) и шестерых его подельников. Еще в феврале 2004 года японский суд приговорил Асахару к смерти через повешение (он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в токийском метро), его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции в сентябре 2006 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Сёко Асахара

Одна из станций Токийского метро, пострадавшая от зариновой атаки 1995-го года (сс) っ

Об истории создания этой псевдорелигиозной организации и ее террористической деятельности написано много. Как и о ее руководителе, называвшем себя реинкарнацией Иисуса Христа, Будды и бога Шивы. По этому поводу можно получить немало информации в СМИ и интернете. Асахара предрекал Третью мировую войну, которая приведет к концу света в 1997 году. Спасение он обещал только членам секты. Ее отделения были открыты во многих странах, в том числе в России. О «русском следе» в деятельности этой секты писали все японские газеты.

Место казни лидеров «Аум Синрикё» (сс) PekePON

Хорошо помню укоры моих японских собеседников, с которым они говорили после теракта в токийском метро, когда погибли 13 человек, были серьезно поражены 50 и в той или иной степени пострадали более 6 тысяч токийцев. Ссылаясь на имевшуюся в Японии информацию, они убеждали меня, что именно российские высокопоставленные чиновники создавали условия для активной работы секты в России. Японцы возмущались беспрепятственным приобретением сектой в нашей стране документации для производства автоматов Калашникова и покупкой ни много ни мало… (?!) военного вертолета МИ-8. С подозрением, а то и с уверенностью говорили японцы и о том, что использованное для атаки в метро отравляющее вещество зарин было иностранного, с большой степенью вероятности российского производства. Поговаривали даже о том, что агенты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались приобрести компоненты для ядерной бомбы.

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

Процитируем популярное интернет-издание Maxpark.com:

«Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тогда проводила в России мощную информационную кампанию, в рамках которой на радио «Маяк» шла ежедневная передача, а на стадионе «Олимпийский» раз в один-два месяца устраивались массовые медитации. На том же стадионе в 1993 году состоялся большой музыкальный концерт астральной музыки. В 1992-м Москву посетил сам Сёко Асахара. Во время визита он пообщался с вице-президентом Александром Руцким, мэром Юрием Лужковым и другими высокопоставленными чиновниками. В то время число адептов «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России могло составлять, по разным оценкам, до 50 тысяч человек.

В 1995 году, за несколько месяцев до заринового теракта в Токио, Комитет по защите молодежи от тоталитарных сект подал в суд на организацию c требованием запретить ее деятельность на территории России. Родители сектантов рассказали правозащитникам, что их дети получали физические и психологические травмы, а организаторы вымогали у них деньги. Всего, по данным Генпрокуратуры, к 1995 году от «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране пострадали около 24 тысяч человек. Но на суде в качестве потерпевших выступили всего 26 человек… Секта так и не была запрещена на территории России».

Автору этих строк довелось непосредственно общаться с жертвами «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это были в основном девушки, часто школьного возраста, оболваненные заморскими искусителями. После теракта в токийском метро организованные отделениями секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России «школы японского языка» были прикрыты, и желавшие продолжить обучение приходили в российские ВУЗы, имевшие курсы японского языка. Сначала они скрывали свою связь с японской сектой, но вскоре стало понятно, что эти молодые люди были подвергнуты специальной психологической обработке, по требованию «учителя-сэнсэя» и его помощников они бросали учебу в средней школе, тащили всё из дома для продажи и передачи денег в секту. Тогда приходилось в прямом смысле слова спасать неокрепшие заблудшие души наших детей.

Islam.ru Осторожно, секта!

Кто же патронировал «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нашей стране? Ответ давно дан в японской прессе. Но так как разбирательства в России не было, приведем лишь опубликованные в наших СМИ выдержки. Одна из публикаций звучала поистине шокирующе: «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняет Олега Лобова в торговле зарином». В публикации сообщалось:

«Японское информагентство «Киодо цусин» распространило сенсационное сообщение. На судебных слушаниях по делу «Аум синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «шеф разведки» секты Ёсихиро Инуэ заявил, что технологию изготовления отравляющего газа зарина, примененного членами секты в токийском метро в марте 1995 года, продал им бывший секретарь Совета безопасности и первый вице-премьер правительства России Олег Лобов. Однако правдивость этих показаний поставили под сомнения представители ФСБ России и Российско-японского университета.

На судебном процессе по делу секты «Аум синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имя Олега Лобова впервые прозвучало в показаниях врача Икуо Хаяси. Он сообщил, что документация по производству зарина была куплена в 1993 году, то есть за год до газовой атаки в Мацумото, когда погибло 7 человек, и за два года до атаки в метро, унесшей жизни 12 человек. По его словам, члены секты заплатили Олегу Лобову за технологию изготовления зарина около 10 млн иен ($79 тыс.). Его показания подтвердил «шеф разведки» секты Ёсихиро Инуэ, признавшийся, что газ невозможно было бы изготовить без помощи Лобова. Он также заявил, что приказ изготовить зарин был отдан самим Асахарой. Газа Асахаре требовалось немало. Гуру намеревался отравить зарином императора Акихито, но потом отказался от этой мысли.

В 1992 году Олег Лобов был президентом Российско-японского университета — общественной организации, появившейся в 1991 году и созданной с целью способствовать расширению связей с Японией в сфере культуры, экономики и экологии. Через год он уже занимал посты вице-премьера правительства и министра экономики России (потом он стал председателем Совета безопасности и вновь первым вице-премьером). Конечно, Лобов имел возможность передать японцам технологию изготовления газа. В 1993 году он участвовал в российско-японском семинаре по экономике в Москве и посетил Японию. В распоряжении японской полиции также есть сведения о том, что представители секты неоднократно посещали Россию, Австралию и другие страны с намерением приобрести оружие, в том числе танки, отравляющие и радиоактивные вещества.

Сам Олег Лобов, возглавляющий сейчас Ассоциацию международного сотрудничества, отказался комментировать показания членов секты. Но в ФСБ России сомневаются в его причастности к продаже технологии изготовления зарина…»

А вот другой материал, составленный, как указано, по материалам газеты «Известия» от 11, 18, 24 февраля и 2 марта 2000 г., ИТАР-ТАСС от 25, 27 февраля 2000 года: «По сообщению токийского еженедельника «Сюкан пост», российское отделение японской секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которого была запрещена в апреле 1995 г. решением Останкинского межмуниципального суда, отстроило себе под Москвой опорную базу, зарабатывает деньги за счет операций с недвижимостью и восстанавливает свою инфраструктуру в России и на Украине…

В первые годы после распада СССР «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернула бурную деятельность в России, создав только в Москве шесть своих центров. Сёко Асахара увидел в России гигантские возможности для вербовки новых сторонников. Организация ежедневно вещала по радио, имела свою телепрограмму, устраивала грандиозные концерты «астральной музыки». Число последователей секты измерялось несколькими десятками тысяч человек.

Помимо приобщения россиян к «высоким измерениям» и «духовной энергии Кундалини», секта пыталась вывозить из России технологии производства оружия и боевых отравляющих веществ. Руководил всем «нерелигиозным» на российской территории Хаякава Киёхидэ. Именно он встречался с бывшим секретарем Совета безопасности РФ Олегом Лобовым и с неким Муравьевым, работником одного из министерств, которые в течение 1995 г. вели переговоры с «Аум» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лобов и Муравьев создали Российско-японский университет, через который оформляли визы японцам. По мнению некоторых экспертов, именно из России были тайно вывезены технологии изготовления нервно-паралитического газа зарин. Японцы активно искали выходы на сотрудников комбината под Волгоградом, на котором раньше производили нервно-паралитические вещества, а также посетили несколько научных учреждений в Москве, в частности НИИ Газогидродинамики, где интересовались программным обеспечением, моделированием взрыва и распространением продуктов этого взрыва в виде облака.

Как считают репортеры токийского еженедельника «Сюкан пост», верующие московского отделения «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли быть подопытными кроликами в тайных экспериментах, призванных определить механизм воздействия на психику человека малых концентраций нервно-паралитических газов, в частности зарина. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на компетентный российский источник, не исключено, что газовая атака в метро изначально планировалась не как попытка массового убийства, а как гигантская психотропная обработка тысяч людей с помощью сильно растворенного зарина. Дело в том, что, по мнению некоторых экспертов, малые концентрации этого газа могут вызвать у человека состояние, когда на его мозг можно воздействовать с помощью, например, электронных волн определенной частоты.

Из России в Японию контрабандой доставили и образец автомата Калашникова, который сектанты пытались массово копировать на своих тайных заводах. В бумагах побывавших в Москве эмиссаров «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полиция нашла подробные заметки о ситуации на черном рынке оружия, включая цены на небольшие подводные лодки и танки. Так как в Японии невозможно даже подержать в руках автомат, три группы боевиков были направлены для тренировок в Россию, в Кантемировскую и Таманскую дивизии…

У подножья горы Фудзияма, где располагалась штаб-квартира «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был обнаружен вертолет МИ-17 с опознавательными знаками СССР. Как показали на допросах арестованные боевики секты, как раз с этого вертолета Сёко Асахара собирался распылять нервно-паралитические отравляющие вещества над Токио, чтобы вызвать панику и дать возможность штурмовым отрядам сектантов захватить госучреждения и установить в Японии «Царство истины Аум (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Группа японских парламентариев попыталась разобраться в загадке — как советский вертолет попал в Японию. В итоге удалось выяснить, что в покупке вертолета эмиссарам Асахары существенную помощь оказал некий «высокопоставленный деятель» из бывшего Верховного Совета России».

По сообщению ИТАР-ТАСС (6 марта 2000 г.), председатель Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл по окончании визита в Токио, где он находился в связи с избранием нового предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви, заявил, что Русская Православная Церковь «категорически отрицательно» относится к тому, что в России вопреки официальному запрету продолжает действовать секта «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Учение истины Аум» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

По словам митрополита Кирилла, продолжающаяся деятельность «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России — это «злоупотребление некоторым беспорядком, который у нас еще пока существует в стране». Он считает также, что «недостаточно ясный и конкретный» характер носит законодательство, которое «позволяет человеконенавистническим организациям, прикрывающимся религиозным имиджем, делать то, что они делают». Мы, сказал митрополит Кирилл, выступаем за доведение до конца расследования деятельности «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России, «чтобы было ясно нашему народу, что было сделано конкретно, были ли преступления, а если были, то какие преступления». В любом случае, отметил он, «ясно, что учреждения и организации, прикрывающиеся религиозными вывесками, не должны нарушать мир нашего народа, покой и согласие, создавать напряжение в межконфессиональных отношениях».

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Однако при Ельцине власти к будущему патриарху не прислушались, и расследование решили не проводить. Хотя земного суда не было, но как быть с душами тех российских высокопоставленных чиновников, которые решили подзаработать на связях с человеконенавистнической японской сектой…