Одна из самых популярных тем обсуждения в околоэкспертных СМИ — какую из стран СНГ Россия сегодня потеряла или вскорости потеряет. Что же кроется за таким определением как «потеряла»? Но точного ответа на вопрос, какие критерии, показатели соответствуют этому штампу, нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Туркестан

Вероятнее всего, «потеря» означает изменение отношения населения страны к России, снижение доли тех, кто считает ее дружественной державой. Динамика общественного мнения отслеживается в рамках «Интеграционного барометра ЕАБР». Проект остановлен, но тем не менее уже набран довольно большой объем данных, который можно использовать. Сравним отношения между странами региона и Россией за два года — 2013 и 2017.

Начнем с показателей дружественности. Падение дружественности по отношению к России составило всего 2−6%, в целом в четырех странах региона из пяти поддержка России является подавляющей, а в Туркмении — доминирующей. В самой России доля граждан, считающих рассматриваемые страны дружественными, в 3−4 раза меньше. Тут стоит отметить, что граждане РФ тогда мало кого посчитали дружественными — по итогам опроса 2013 года первое место заняла Белоруссия с 50%, у всех остальных показатели были еще ниже.

Kremlin.ru Российско-туркменские отношения. Встреча на высшем уровне

Однако в 2017 году ситуация для России поменялась. Страны Туркестана стали расцениваться гораздо выше — доля выросла в 1,5−2,5 раза. И пусть это в значительной мере эффект низкой базы, но тем не менее очевидно, что противостояние с Западом заставило россиян искать союзников там, где они их раньше не видели.

Какие из перечисленных на карточке стран, на ваш взгляд, являются дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту можно рассчитывать)?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

83

81

33

54

93

87

11

26

78

78

10

19

70

8

18

90

12

26

Несмотря на культивируемый западными СМИ образ России как страны опасной и непредсказуемой, в регионе ее таковой в основном не воспринимают. Более того, доля противников России в Казахстане и в Киргизии снизилась. Это довольно интересное явление. Также не воспринимают недружественными страны региона и в России.

Эти факты говорят о том, что воспринимать СМИ и социальные сети как объективный источник информации нельзя — они не отражают общественного мнения и являются субъектом манипуляций.

Рене Магритт. Кривое зеркало. 1928

А какие из этих стран, на ваш взгляд, являются недружественными для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими угрозу нашей стране)?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

4

2

1

2

0

2

2

2

3

0

3

1

3

Но кроме таких достаточно простых определений как «дружественная» и «недружественная» есть еще различные уточняющие вопросы, которые позволяют выявить точные настроения и перепроверить полученные ранее ответы.

К примеру, существует такой фактор как отношение к иностранцам, которые приезжают работать или учиться, или к инвесторам.

Как видно из двух следующих таблиц, к гражданам России и российскому бизнесу относятся хорошо — ухудшение наблюдается только в Киргизии. В обратную сторону более прохладное отношение, но тем не менее улучшение тоже есть.

Best Picko Деловое сотрудничество

А из каких стран был бы желателен приезд в нашу страну для работы или учебы временных и постоянных рабочих, студентов, специалистов?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

37

34

5

9

54

34

4

5

33

38

4

6

45

2

5

43

5

6

Из каких стран был бы желателен для нашей страны приток капиталов, инвестиций, приход компаний, предпринимателей, бизнесменов для организации у нас своих предприятий?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

40

39

4

8

64

48

1

4

56

51

2

7

36

2

7

56

2

7

Отдельно надо сказать об отношении к российским товарам — им доверяют в странах региона больше других. В Казахстане к ним отношение стабильное, в Киргизии и Таджикистане есть небольшое ухудшение. К товарам из региона в России относятся с недоверием, скорее всего, о них не знают и с ними не сталкивались.

Minsvyaz.ru Экспорт российских товаров

Проблема продвижения товаров, к примеру, из Казахстана в России связана с господством в РФ крупных торговых сетей. Казахстанские поставщики, как правило, не соответствуют их требованиям по ряду параметров, поэтому самый крупный сегмент российской торговли для них закрыт. Небольшие магазины и рынки в приграничных регионах погоды не делают.

Товары из каких стран вы предпочитаете покупать, каким больше доверяете?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

55

55

2

4

56

48

1

2

58

51

1

1

59

1

1

63

1

3

Интересно, что произошло сокращение постоянного и прямого общения между жителями стран. С одной стороны, возможно, это следствие эмиграции. Из стран региона в Россию переезжают целыми семьями, обрывая социальные связи. С другой стороны, возможно тут сказывается эффект социальных сетей, дающих возможность следить за событиями в жизни других на расстоянии.

Порванная связь

В каких из перечисленных стран у вас есть родственники, близкие друзья, коллеги, с которыми вы поддерживаете постоянную связь (лично, по почте, телефону и т. п.)?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

50

40

7

6

76

69

1

1

72

49

1

0

27

0

0

33

3

2

Намного большей проблемой для отношений является низкий интерес к истории, культуре и географии. Снижение интереса к России отмечено в Киргизии и Таджикистане, вероятно, это касается и других стран. В самой России к странам региона существовал изначально низкий интерес, и, видимо, улучшения нет.

Про какие из перечисленных стран можно сказать, что вы интересуетесь их историей, культурой, географией (природой) ?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

33

5

28

23

2

31

24

2

38

2

39

3

То же самое касается и популярной культуры России — интерес в Киргизии и Таджикистане падает. Только в Казахстане он подрос. По всей видимости, тут вопрос в сохранении русского языка и вовлеченности в современную российскую культуру. Это и экономический вопрос — уровень жизни в Казахстане позволяет потреблять российскую поп-культуру, а вот в Таджикистане на это денег уже нет.

Вячеслав Сидоренко. Старое и Новое. Таджикистан

Как вам кажется, из каких стран надо больше приглашать в нашу страну артистов, писателей, художников, закупать и переводить книги, кино, музыкальные произведения и другую культурную продукцию?, %

Страна

По отношению к России

Россия по отношению к данным странам

2013

2017

2013

2017

56

58

17

66

42

11

43

37

10

64

9

52

11

Насколько данные этих социологических исследований можно использовать в прикладных целях, например, для прогнозирования?

Рассмотрим один пример.

Отчет «Интеграционный барометр ЕАБР, вторая волна, 2013 год». Ответы на вопрос «Какие из этих стран, на ваш взгляд, являются недружественными для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими угрозу нашей стране)?» по отношению к России:

Туркмения — 0%

Узбекистан — 1%

Армения — 2%

Таджикистан — 2%

Киргизия — 2%

Белоруссия — 3% (за 2012 год)

Казахстан — 4%

Молдавия — 12%

Азербайджан — 13%

Украина — 19%

Грузия — 74%

Как видно, по отношению к России можно выделить две группы стран: в первой Россию как недружественную оценивают менее 5% от опрошенных, во второй — более 10%.

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Размежевание

И тут возникает вопрос о причинах. В Азербайджане причиной является поддержка Россией Армении, в Молдавии — Приднестровья, в Грузии — война 2008 года. Но отчего такое отношение к России было на Украине в 2013 году?

Даже до свержения Януковича на Украине каждый пятый опрошенный воспринимал Россию как недружественную страну и готов был к конфронтации, а значит, все разговоры про «братские народы» были лишь в представлении российской стороны. Так что социология очень и очень важна для прогноза межгосударственных отношений.

Какие же выводы в целом можно сделать для стран Туркестана и России, исходя из такой динамики опросов общественного мнения?

Shuvaev Посольство Казахстана в России

Читайте также: Казахстан и Средняя Азия: уходят ли они от России к США?

Читайте также: «Мягкая сила» Турции: современное состояние казахстано-турецких отношений