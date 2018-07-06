Интервью с председателем кабинета министров Чувашии Иваном Моториным началось с обсуждения событий чемпионата мира по футболу, которым сейчас живёт вся страна. Премьер уверен, что Чебоксары выиграли в результате подготовки к мундиалю, хотя и не стали местом проведения матчей и не выбраны ни одной из команд в качестве тренировочной базы. Поговорили также о главных темах региональной повестки — ситуации на проблемных предприятиях и миллиардных долгах за газ. Об этом — в интервью ИА REGNUM.

Cap.ru Премьер-министр Чувашии Иван Моторин

Я не согласен с вашим утверждением, что мы проиграли. Задача, поставленная перед правительством республики — построить две тренировочные базы — выполнена. Сегодня жители республики и спортсмены получили хорошие условия для занятий футболом.

Dirall Стадион «Труд»

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Что касается Саранска. Он был отобран в качестве площадки проведения матчей чемпионата мира организационным комитетом. И отобран не в споре с Чебоксарами, а в споре с Краснодаром, который, напомню, к тому моменту уже имел футбольную инфраструктуру и традицию проведения больших турниров. Почему в итоге выбрали Саранск — вопрос всё-таки не к нам, а к федеральному руководству.

Как и у других городов, где сейчас проходят матчи, у Саранска изначально были высокие шансы быть выбранным также в качестве тренировочной базы, что и произошло. В целом по стране таких площадок готовилось 64. Команд — 32, то есть теоретически шансы были 50/50. А если учитывать размещение, то ещё меньше, потому что сразу несколько сборных выбрали регионы Москву, Подмосковье и Краснодарский край. Понятно, что с ними сложно конкурировать даже мегаполисам.

Из всех регионов, где не будет проходить чемпионат мира, единственно можно отметить Чеченскую Республику, которая за счёт личных контактов руководства региона приняла сборную Египта. Плюс у Чечни — великолепный стадион, база, команда играет в высшей лиге, то есть футбольная инфраструктура создана в полном объеме.

Станислав Гайдук Грозный. Вход на «Ахмат-Арену»

Что касается Чебоксар, то лично я считал, что шансы быть выбранными в качестве тренировочный базы не превышали 10%. В первую очередь потому, что Чувашия всё-таки не футбольная республика, и на момент отбора тренировочных баз у нас не было хорошего футбольного поля. Соответственно, мы его должны были создать в сжатые сроки. В результате сегодня в Чебоксарах реконструированы с участием федеральных и региональных средств стадионы «Спартак» и «Олимпийский». Как итог — администрация города Чебоксары создает футбольную команду.

Кроме того, в рамках исполнения контракта нам удалось убедить федеральный центр использовать средства на реконструкцию легкоатлетического сектора на «Олимпийском», и сегодня на стадионе мы готовы принимать легкоатлетические соревнования любого уровня.

Как я уже сказал выше, город уже создал свою футбольную команду, представил её. Соответственно, «Спартак» будет чисто футбольным стадионом. Перестилать покрытие не планируется. В ходе реконструкции закуплено необходимое по уходу за полем оборудование. Что касается «Олимпийского», функционал его использования будет значительно шире. Это футбол и различные соревнования по лёгкой атлетике.

АлексИзз Стадион в Чебоксарах

Футбол — самое крупное спортивное мероприятие в мире. Даже по сравнению с Олимпийскими играми — по доходности, успешности, туризму. Соответственно, на период проведения чемпионата мира, тем более в твоей родной стране, затрагивает, естественного, каждого. Плюс эмоционально сказались победы сборной России — даже если человек не интересовался футболом, всё равно он испытывает гордость за страну.

Вы знаете, что уже не первый год идёт процесс восстановления работы предприятий, входящих в концерн. Идёт он очень тяжело, проблематично. Если объяснять, с чем это связано, нужно немного углубиться в историю вопроса.

В 2016 году миллиардные кредитные долги предприятия выкупил Внешэкономбанк (ВЭБ), который стал основным залоговым кредитором тракторного концерна. Встал вопрос, какой дорогой идти. На первом этапе была одобрена программа оздоровления. Попытались её запустить в 2017 году через выделение кредитных ресурсов на погашение долгов и поддержание оборотных средств — в первую очередь для «Промтрактора» и Чебоксарского агрегатного завода.

Alexxx1979 Чебоксары. Трактор СТЗ-15/30

Но всё-таки ВЭБ — это финансовый институт, а не компания, которая должна управлять проблемными активами. Поэтому со сменой команды в банке изменилась и стратегия: в результате в октябре 2017 года была одобрена «дефолтная стратегия». Внешэкономбанк поставил перед собой задачу формализовать долги по отношению ко всем предприятиям тракторных заводов и найти стратегического партнёра по управлению этими активами. Им стала государственная корпорация «Ростех», которая сконцентрировала внимание на военной тематике, так как это их профиль.

Что касается гражданского дивизиона, в который в том числе входят наши предприятия (АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»), то руководство Ростеха предложило партнёра в лице АО «Трансмашхолдинг», так как гражданская тематика близка им по виду деятельности, и у холдинга есть значительный опыт оздоровления промышленных предприятий. Внешэкономбанк с этой позицией согласился. Сейчас идут переговоры: я так понимаю, что обговариваются объём долга, механизмы, дальнейшее взаимодействие. Создана компания, которая выкупит долг перед банком.

Что касается Чувашии, то произошло переназначение руководства на всех предприятиях концерна. Новое руководство связано с собственниками «Трансмашхолдинга». В целом и собственники, и менеджмент обозначили интерес к работе площадок в Чувашии. Это подтверждается и на деле. Приняты решения по выделению оборотных средств, которых не хватало в период работы предыдущего руководства. Сегодня загружен канашский «Промтрактор-вагон», налаживается работа на чебоксарском «Промлите». На эти предприятия сейчас идёт набор сотрудников, еженедельно набирают по 10−20 специалистов. Также хотят подзагрузить агрегатный завод по железнодорожной тематике: если ранее доля данной продукции здесь составляла 10−20%, то сейчас может вырасти до 45%.

Георгий Долгопский Чебоксары. Памятник машиностроителям России

Тракторная тематика будет сохранена: доля данной продукции составит не менее половины общего объёма. Хотя собственники честно говорят, что тракторное направление для них в определённом смысле новое направление, поэтому ставят перед нами ряд вопросов для совместного решения. И здесь не шапкозакидательский подход, как было до этого, а очень взвешенный, продуманный. Я считаю, что у них получится. А мы со своей стороны будем им всячески помогать.

Основная проблема в том, что в стратегию, которую проводил Внешэкономбанк по оздоровлению, не были включены «Промтрактор-Промлит» и «Промтрактор-Вагон» в части погашения долгов перед бюджетами и партнёрами. Соответственно, у них образовалась задолженность по налогам и внебюджетным фондам, счета арестованы. Поэтому просят найти возможность в рамках действующего законодательства реструктуризировать указанную задолженность. И уже по этому вопросу проводя встречи с энергетиками, обговаривают условия, на которых они будут возвращать долги. Для нас это идеальный вариант: никто никого, извиняюсь, «не кидает», все рассчитывают сроки возврата средств.

Мы со своей стороны, повторюсь, готовы работать с собственниками. Договорились о постоянных встречах. Думаю, что конструктивная работа в ближайшие месяцы выстроится. До конца года ждём результат.

Сегодня рассматриваются два варианта. Первый, который хотели бы работники предприятия: погашение долгов и выделение субсидии на обновление подвижного состава.

CafeCredit.com Вереница долгов

Второй вариант — уход «Чувашавтотранса» с рынка, так как предприятие не вписывается в рыночный механизм: себестоимость проезда у него вдвое выше рыночного. В этом случае перед нами стоит задача по возможности сохранить закреплённые за предприятием маршруты, передав их на конкурсной основе частным перевозчикам и предусмотрев субсидии при регулируемых тарифах. Хотя уже частично «Чувашавтотранс» из ряда муниципалитетов ушёл. Это, к примеру, произошло в Урмарах, такая ситуация в Марпосадском и Ядринском районах — маршруты там обслуживают предприниматели.

То есть это показывает, что частные перевозчики могут работать в районах. Но насколько это правильно или неправильно, надо решать отраслевому министерству. Потому что сегодня предприниматель перевозит, а завтра в любой момент может отказаться. Понятно, что государственное предприятие, которое финансируется за счёт бюджета, такое себе никогда не позволит и всегда останется на рынке, выгодно ему или нет.

Чтобы поддержать предприятие, из бюджета при втором уточнении объем субсидий на перевозку пассажиров доведен до 70 млн рублей. Этой суммы достаточно для текущей организации перевозки пассажиров.

Остаётся неурегулированной тема старых долгов, на их погашение средства в бюджете не заложены. Тема возникла, напомню, более 10 лет назад, когда существовали льготные проездные. В 2009 году отрасль получила поддержку — был закуплен значительный парк автобусов. Если бы этого не произошло, то сегодня ездить было бы не на чем. Но и эти автобусы уже устарели: сегодня в парке числятся 500 автобусов, а реально действующих — около 200. Списывается больше транспортных средств, чем закупается. То есть даже если мы погасим все долги, то это — только часть проблемы. Если мы собираемся сохранить предприятие, то соответственно нужно принимать решение и о модернизации предприятия через закупку современных автобусов. А это — колоссальные средства.

Георгий Долгопский Автобус на чебоксарских улицах

В целом мы в контакте с коллективом, встречаемся. Я две недели назад встречался. За месяц до этого встречи были у министра. Мы не враги коллективу предприятия, а партнёры. Объясняем, что есть две концепции развития ситуации. Но ситуация ближе, наверное, ко второму варианту. Сейчас мы ждём предложений от минтранса, рассмотрим их на кабинете министров.

Мы не говорим «ликвидация предприятия», это в корне неправильное утверждение. Правительство как собственник должно рачительнее распоряжаться своим имуществом. Главный вопрос в том, нужно ли сохранять нерыночный механизм перевозок, так как большая часть отрасли находится в рынке. Ведь сегодня «Чувашавтотранс» уже не монополист, и наглядно это показали однодневные забастовки водителей: транспортного коллапса не произошло.

Btr Прокладка газопровода

Нельзя говорить, что нулевое исполнение. Раз вы упомянули депутата Госсовета, то, наверное, ответственности у него как у руководителя компаний не меньше, чем у меня как у руководителя правительства. Все судебные решения по долгам за газ — не к республике, а к конкретным муниципалитетам и ресурсоснабжающим организациям.

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Мы в стороне никогда не стояли.

В 2010—2014 годах, напомню, республика несколько раз урегулировала задолженность за счёт продажи своего имущества или выдачи кредита. Средства получили ряд муниципалитетов, в том числе 120 млн рублей кредита было выдано Шумерле на погашение просроченной задолженности. Но доблестно муниципалитеты опять накопили долги. Уже тогда обозначалось правительством, что тактика погашения долгов за счёт республиканского бюджета — неправильная. Если предприятия соглашались с тарифами, установленными госслужбой по тарифам, то должны были укладываться в него и работать рентабельно. Он же экономически обоснованный, а не планово-убыточный, когда нужно гасить из бюджета.

Но предприятия были избалованы: если один раз погасили, два погасили, ждали, что погасят и в третий раз. Соответственно, шло очередное накопление долгов. Чтобы ту же Шумерлю избавить от кредита, республика опять реализовала пакет «Чувашсетьгаза», и почти 100 млн рублей мы направили на погашение кредита перед Сбербанком. В ответ мы ожидали, что платёжная дисциплина в Шумерле улучшится. Но деньги «рассосались», долги не уменьшились, и всё продолжилось.

Плюс в городе, как и в ряде проблемных муниципалитетов, стали часто меняться главы. И они эту проблематику не рассматривали как свою. Хотя у муниципалитетов есть договора на поставку газа, они несут солидарную ответственность и обязаны обеспечивать жителей теплом, водой, другими ресурсами. Это я к тому, что зачастую сами муниципалитеты не могут работать. Но мы им показали, что работать можно. В Ядрин, Козловку зашёл ГУП «Чувашгаз», который отопительный сезон прошёл без наращивания долгов. Да, осталась задолженность, накопленная предыдущими псевдоуправленцами, вот эти долги надо урегулировать. Мы зашли в Шумерлю, погасив более 5 млн рублей долгов предыдущих товарищей, управлявших котельными, и работаем там, долги в городе больше не наращиваются в части работы «Чувашгаза». Плюс республика приняла решение выделить Шумерле свыше 200 млн рублей бюджетных инвестиций, Козловке — порядка 80 млн рублей. То есть правительство вкладывается, проводит модернизацию и постараемся там, куда мы вошли, не накапливать долги перед газовиками.

Dirall Шумерля

Сегодня самая большая проблема — это долги ООО «Коммунальные технологии» (КТ) в Чебоксарах. Газовики «проворонили» эту ситуацию. Они не захотели сесть за стол переговоров с «Коммунальными технологиями» и пошли выяснять отношения старым методом — путём угроз и судебных претензий. В то время как банки, которым КТ тоже должны, урегулировали долги мировыми соглашениями в судах. Поскольку суды длятся долго, то «Коммунальные технологии» не нашли ничего лучшего, чем, пока они судятся, фактически перестать платить за газ. Хотя газ, естественно, потребляли, а долги за ресурс росли.

В то же время, если посмотреть динамику по долгам, то за это время банки половину своих денег вернули. Могу предположить, что кредиты банкам возвращались как раз за счёт поставок газа и его неоплаты.

ООО «Коммунальные технологии» — это частная лавочка. Предложение газовиков заплатить им из бюджета миллиард и больше за частную лавочку некорректно. На такое никто не согласится. Да это и преступно, я считаю. Плюс непонятность и непрозрачность работы предприятия. К тому же там, возможно, есть нарушения и финансовой дисциплины, поэтому с КТ никто не хочет работать.

Hamed Parham Непрозрачные схемы

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Возвращаясь к сказанному ранее: мы не стояли и не стоим в стороне от проблем погашения долгов. И Кияметдин Садыртдинович должен прекрасно об этом знать. В бюджете заложено 50 млн рублей субсидии на урегулирование долгов, по которым есть судебные решения. Это позиция главы республики и первая попытка начать урегулировать долги.

Следующее направление, которое мы предложили газовикам. У нас есть имущество, которое арендуется «Газпромом газораспределением». Это наши сети, построенные в ходе большой газификации. Сегодня мы предлагаем этими сетями наделить должников, то есть муниципалитеты. А газовики могут в рамках исполнительных производств начать с ними диалог урегулированию задолженности.

Мы первые шаги сделали. Эту работу до конца года проведём. Если понимание будет, то к концу года можно говорить о том, что серьёзная часть долгов будет урегулирована.

На рынке не должно быть пробелов. Поэтому если суд второй инстанции сохранит это решение, то город должен быть готов к работе в новых условиях. В Чебоксарах уже создали муниципальное предприятие, наделяют его имуществом, формируют тарифное дело. Соответственно муниципалитет будет готов в случае расторжения договоров с КТ принять на себя данное имущество. Здесь за расчеты перед поставщиками газа ответственность будут нести муниципальное предприятие и администрация города. А долги «Коммунальных технологий» уже будут регулироваться делом о банкротстве.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Банкротство

Интерес к хозяйству, которое сегодня эксплуатируют «Коммунальные технологии», есть и со стороны рынка. В дальнейшем город будет решать этот вопрос через рыночные механизмы в рамках действующего законодательства.