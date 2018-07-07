С 2008 года в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии.

Житие святых Петра и Февронии в живописи Александра Простева

О жизни князя Петра и его жены княгини Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака, рассказывает «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Это литературная обработка древней легенды, выполненная по распоряжению митрополита Макария писателем Ермолаем-Еразмом к московскому церковному собору 1547 года.

Повесть о муромских святых была любима русским народом. О её популярности говорят сотни списков этого произведения в XVI—XVII веках (по материалам сайта «Пётр и Феврония»).

Феврония, хоть и славилась своей мудростью и умела исцелять людей, была простолюдинкой, дочерью древолаза. А Пётр был князем. Однако он взял Февронию в жёны и не отрёкся от неё даже под страхом потери власти. Они жили, соблюдая все заповеди и наставления господа, и умерли в один день. Разлучить их не смогли ни при жизни, ни даже после смерти.

Иван Куликов. Ярмарка в Муроме. 1910—1912

Повесть о Петре и Февронии любима и сейчас, как и праздник, им посвящённый. И неудивительно, что многие пары в России хотят зарегистрировать брак именно 8 июля — в День семьи, любви и верности. Однако если жених и невеста чтят православные традиции, то они должны знать, что 8 июля — не самый подходящий день для рождения новой семьи. Почему, объясняет настоятель церкви Святого Духа (с. Майма, Республика Алтай), протоиерей Георгий Балакин в интервью ИА REGNUM.

И да, и нет. «Да», потому что история возникновения праздника неотделима от памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. «Нет», потому что главные торжества не всегда устраиваются именно 8 июля. То есть 8 июля в православных храмах служатся молебны святым Петру и Февронии (в иночестве Давиду и Евфросинии) Муромским, в отделах ЗАГС осуществляется рекордное количество регистраций новых семей, но если память святых Петра и Февронии выпадает на будничный день, то общественные мероприятия, как правило, проводятся в ближайший выходной.

Наверное, я никак не отношусь… Дело в том, что в это время православная церковь проходит очередной пост — «Петровский». Он начинается через неделю после праздника Троицы и заканчивается в день Св. Петра и Павла, то есть 12 июля. А во время постов таинство венчания не совершается. Если брать мое мнение и отношение — то я считаю, что семенная жизнь должна начинаться с таинства венчания. Так вот с этой точки зрения 8 июля — не самый лучший день.

Фрагмент иконы Петр и Феврония Муромские с житием. Русь. 1618 г

Если на этот вопрос ответить одним словом, то это — здоровая семья. Но то, что подразумевается под здоровьем семьи, — тут одного слова не хватит. Скорее всего, показателями семейного здоровья является следующее: верность, взаимопонимание, взаимоуважение, внутрисемейная иерархия, стремление к труду. А над всеми этими качествами, или точнее итогом этих качеств является любовь.

Опять-таки, если сказать кратко — то и вместе, и по отдельности супруги должны трудиться и молиться. Что-то зависит от нас, что-то — от других людей, что-то от Бога. Но семейное счастье «просто так» никому еще не досталось. В церковной традиции принято подвиг супружества рассматривать как подвиг крестный. Апостол Павел говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6.2). Вот и супруги должны как вместе, так и каждый в отдельности стремиться тяжести другого принять на себя.

Николай Богданов-Бельский. Венчание. 1904

Наверное, от «оскудения любви». А еще потому, что сегодня практически потеряны нормальные традиции воспитания. Мальчиков и девочек никто не готовит к будущей семейной жизни. Особенно страшно то, что взрослые мужчины «выпали» из процесса воспитания сыновей, так как малыш от мамы попадает в детский садик, потом — в школу и так далее. Туда, где нелегкую функцию воспитателей и учителей несут представительницы прекрасного пола… В итоге мальчик вырастает не в мужчину — мужа и отца, а в непонятное, аморфное существо, которое даже если и вроде бы женится — то будет жить по принципу: «Хорошие мужики на дороге не валяются. Они валяются на диване».

А девочек не воспитывают будущими мамами. Сегодня девушка, молодая женщина рассматривает дар детородства не как Божье благословение и величайшее чудо, а как досадную помеху и оплошность. Женщине изначально дано гораздо больше, чем мужчине, но то, что она данные таланты направляет немножко не туда — то «и кони скачут, и избы горят», а счастья нет…

А теперь представим ситуацию: встретились двое молодых людей: он — безвольный, ленивый, избалованный женским вниманием (ведь его всю жизнь окружали мама, бабушка, воспитательницы, учительницы и т. д.), и она — умная, красивая, талантливая, внутренне независимая. Встретились и поженились. А дальше — «розовые очки» с глаз упали, и оказалось, что нужно жить не так, как ты хочешь, а так, как это надо тому, кто рядом с тобой. И ладно, если были бы только вдвоём, но ведь тогда, когда создаётся новая семья — несколько старых семей сталкиваются своими интересами. А тут ещё у двоих появляется третий… Если раньше им казалось, что семейная жизнь — это сплошной праздник и «безлимитный секс», то теперь, когда приходит «отрезвление бытом», появляется вопрос: смогут ли эти двое, такие разные и непохожие, но одинаково неготовые к трудностям и тяжестям семейной жизни сохранить свою семью? Так вот, если смогут — то им честь и хвала!