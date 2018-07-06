Глава компании Facebook Марк Цукерберг продолжает отчитываться в Конгрессе о якобы «российском вмешательстве» в выборы президента США, в то время как утечки пользовательских данных из его социальной сети продолжаются. На этом фоне как минимум выглядит странным молчание Роскомнадзора: никакой позиции по «сливам» ведомство, отвечающее за безопасность персональных данных граждан России, не высказало, хотя утечь могли и персональные данные российских граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Фактически представители Facebook отказались 2 июля от заявления Цукерберга в Конгрессе о том, что социальная сеть является «нейтральной» платформой для распространения новостей и не несет ответственности как СМИ. В ходе судебного заседания, на котором рассматривались обвинения в адрес интернет-компании в «создании вредоносной и мошеннической схемы по использованию личных данных пользователей и целевой рекламы для вытеснения конкурирующих компаний из бизнеса», адвокаты соцсети заявили, что соцсеть должна быть защищена первой поправкой к Конституции США (о свободе прессы), так как, помимо прочего, осуществляет публицистическую деятельность, редактирует информационный поток, «решая, что публиковать, а что нет».

(сс) geralt Facebook

Расписавшись в том, что заявления Цукерберга ничего не стоят, американская соцсеть, неоднократно уличённая в распространении так называемых fake news и корыстном использовании персональных данных пользователей, загнала себя в угол, пытаясь оправдаться. Не зря ранее акционеры Facebook выступили за отставку Цукерберга с поста председателя правления, называя его «диктатором XXI века» и отмечая имиджевые потери соцсети.

Тут даже вопрос не просто об имиджевых потерях, а о том, как интернет-корпорации обращаются с персональными данными пользователей и как они формируют окружающую реальность. Утечки и сливы пользовательских данных происходят регулярно, но интересно посмотреть, куда они утекают.

Напомню хронологию. 4 апреля Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей. Руководство соцсети сообщило, что данные были переданы фирме Cambridge Analytica для работы с предвыборным штабом будущего президента США Дональда Трампа в 2016 году. В этот же день стало известно о том, что Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger, а модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения и переписку.

В середине мая сообщалось о том, что личные данные примерно 3 млн пользователей Facebook находились в свободном доступе в течение четырех лет. Собирали их исследователи Кембриджского университета. Также в мае мобильное приложение Facebook стало требовать «полный доступ к устройствам», а в начале июня в числе интересантов персональными данными пользователей оказалась канадская фирма AggregateIQ: она собирала персональные данные более 700 тыс. пользователей Facebook. Речь идет о домашних адресах, телефонных номерах и адресах электронной почты.

4 июня стало известно, что соцсеть Facebook передавала доступ к данным пользователей 60 производителям смартфонов. А 8 июня Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 млн пользователей. 9 июня ряд компаний получали в рамках особых договоренностей с Facebook доступ к широкому ассортименту пользовательских данных уже после того, как соцсеть в 2015-м году перекрыла его большинству других партнеров.

(сс) Glenn Carstens-Peters В сети

То есть она продаётся рекламодателям, аналитикам и кому угодно еще. И, наконец, нельзя не вспомнить о совсем свежей истории — с компанией Google, чье приложение Docs оказалось абсолютно незащищенным. В ночь на 5 июля пользователи сети обнаружили, что в выдачу российского поисковика «Яндекс» попали не защищенные настройками приватности файлы Google. Docs, в том числе содержащие пароли, данные банковских карт и прочую конфиденциальную информацию.

С одной стороны, понятно, что «спасение утопающих», то есть личных данных пользователей, лежит на самих пользователях. Вся информация в сети, в каком-то смысле, общедоступна, и если не хочешь, чтобы она попала не в те руки, а точнее, чтобы ее туда не отдали браузеры, которые принадлежат корпорациям, то не размещай ее в интернете. Но большой вопрос, а как это сделать в «цифровую эпоху»?

Пресловутая «диктатура» Цукерберга является лишь одним из признаков современного «дивного нового мира», когда американские интернет-компании занимают монопольное положение на мировом цифровом рынке. Эдакая цифровая антиутопия грозит стать реальностью в условиях пробелов правового регулирования деятельности IT-гигантов и слабого контроля за ними со стороны общества и государства.

И тут отсутствие какой-либо реакции российских надзорных органов на массовые утечки персональных данных из Facebook очень показательно. Пока декларируется переход к «цифровой экономике», Роскомнадзор по какой-то причине молчит об утечках, несмотря на то, что ведомство отвечает за регулирование сферы защиты персональных данных россиян и за исполнение требования о локализации этих данных на территории РФ (норма вступила в силу в 2015 году). Напомним, что по некоторым оценкам количество активных пользователей Facebook в России составляет около 15 млн человек.

Пока «независимые» СМИ и блогеры упражняются в критике на днях вступившего в силу неоднозначного «пакета Яровой», от внимания общественности продолжает ускользать вопрос информационного суверенитета России в условиях опасного отставания в информационной сфере и уступок субъектам глобализации. Практически все информационные продукты, которыми мы пользуемся, принадлежат западным гигантам. А они требования российского законодательства игнорируют, подчас демонстративно: пока Роскомнадзор «гонял» Дурова и его мессенджер Telegram, соцсети Twitter и Facebook спокойно уже не первый год тянут с выполнением требований о локализации персональных данных.

А Facebook продолжает антироссийскую политику: Марк Цукерберг заявляет о «гонке вооружений» с Россией и поддерживает антироссийскую риторику официального Вашингтона, обещая сотрудничать с спецпрокурором США (и только ли с ним?) по делу о «российском вмешательстве в президентские выборы». Он же вводит ограничительные меры в отношении аккаунтов, связанных с Россией, будь то информационные агентства RT, Sputnik или обычные блогеры с пророссийской повесткой.

Пока лента этой соцсети завалена «фейковыми новостями», соцсеть лицемерно пытается представить себя борцом с ними, заявляя о наращивании функционала в сфере модерации новостного потока и укреплению своего положения в нише информационного потока. Так, стало известно, что социальная сеть приняла решение о покупке британской компании Bloomsbury AI для «борьбы с фейками». Но соответствует ли эта на первый взгляд благая цель объективной реальности?

Premier.gov.ru Марк Цукерберг и Дмитрий Медведев

Конечно, нет. И на Западе уже разворачиваются целые кампании против соцсети. К флешмобу Delete Facebook присоединились миллионы человек, но в российском информационном поле пока громких заявлений об этом нет. Как и позиции Роскомнадзора.

Получается, что играть на интернет-поле, занятом враждебными России глобальными корпорациями, придется по их правилам. Делать это — значит, заведомо проиграть и стать мировым злом. Не играть — нельзя, потому что уходить от цифровой эры некуда. Задавать в этой ситуации свои правила можно только в одном случае: при наличии четкой политической воли на размежевание с Западом и переключении всех ресурсов на эту задачу. Возможно ли это?