В НАТО царит высокая напряженность в преддверии саммита в Брюсселе, который состоится на следующей неделе, пишет Джеймс Ставридис в статье для американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

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В некотором смысле, конечно, мы уже сталкивались с чем-то подобным. Когда я занимал пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе с 2009 по 2013 год, у нас, например, были разногласия по Афганистану и Ливии и бесконечные споры о справедливом распределении военного бремени между Соединенными Штатами и другими союзниками. Действительно, доклады о снижении роли НАТО поступали в течение десятилетий, особенно сразу после распада Советского Союза.

U. S. Department of Defense Джеймс Ставридис

Однако в настоящее время очевидны личные антипатии президента США Дональда Трампа к альянсу в целом и к некоторым ключевым членам в частности. Например, открытая неприязнь к канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и премьер-министру Канады Джастину Трюдо глубоко укоренилась в Трампе. (Несмотря на то, что во время апрельского визита в Вашингтон у Трампа вспыхнула привязанность к президенту Франции Эммануэлю Макрону, эта связь значительно охладилась с тех пор).

Эта личная враждебность между наиболее важными национальными лидерами альянса возникла в особенно опасное время, когда российская политика президента РФ Владимира Путина оказывает давление на периферию НАТО. Сюда относится использование методов «гибридной войны» для дестабилизации стран Балтии и Черноморского региона, а также кибероперации для подрыва демократии, в том числе и в США.

Опасение вызывает то, что президент Соединенных Штатов может провести еще одну подсечно-огневую кампанию на саммите НАТО, после которого может последовать теплый и радушный саммит с Путиным в Хельсинки. Мы уже сталкивались с подобным в прошлом. Трамп задал жару на саммите «Большой семерки» в Канаде, а после этого чуть не обнял северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Сингапуре.

Второй подобный прецедент убедил бы Европейский союз в том, что президент Соединенных Штатов неисправим, поэтому не может выступать в роли надежного партнера. Такое осознание привело бы к возникновению самого масштабного кризиса за последние 70 лет существования Североатлантического альянса.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Особенно обидно то, что Трамп восхищается Путиным. Это кажется просто необъяснимым, учитывая то, что российский лидер оказывает поддержку военному преступнику Башару Асаду в Сирии, а также ситуацию на Украине и аннексию Крыма и, в первую очередь, вмешательство России в демократический процесс в США в 2016 году, которое Трамп до сих пор отказывается признать.

Огромный политический контраст между открытой неприязнью президента Соединенных Штатов к демократическим лидерам НАТО и его слишком частым выражением восхищения авторитарным Путиным вносит огромный раскол в Североатлантический альянс.

Партнеры Вашингтона особенно обеспокоены тем, что в ходе саммита с Путиным Трамп может пойти на уступки. Например, объявить о выводе значительной части американских сил из Европы, сократить финансирование Европейского командования вооружённых сил США или полностью отказаться от военных учений с самыми восточными членами НАТО, которые Россия называет «провокационными». Учитывая сценарий, который мы видели на саммите с КНДР, включая временное прекращение совместных военных учений с Южной Кореей — решение, которое ошеломило не только Сеул, но и министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса — все опасения кажутся более чем основательными.

Как это ни парадоксально, всё это происходит, когда кампания по увеличения объема военных расходов европейских стран и Канады, запущенная еще при администрации экс-президента США Барака Обамы, начинает приносить свои плоды. Большинство членов НАТО начали двигаться в направлении увеличения военных расходов до 2% от ВВП. Однако этот процесс идет слишком медленно, и это не устраивает Трампа. Вероятно, его гнев и раздражительность будут только увеличиваться.

На саммите НАТО следовало бы рассмотреть несколько сложных стратегических и тактических задач, стоящих перед альянсом. К ним можно отнести, казалось бы, бесконечную миссию в Афганистане (около 25 тыс. солдат НАТО, 15 тыс. из которых прибыли из США, до сих пор находятся в Афганистане), обеспечение безопасности членов альянса в Балтии от российских кибератак, ситуацию в Северном Ледовитом океане (у пяти союзников НАТО есть протяженные береговые линии, которым угрожает всё более активная Москва), а также роль НАТО на Ближнем Востоке, особенно учитывая продолжающуюся борьбы с террористами.

В Афганистане

Вместо обсуждения этих важных вопросов Трамп, скорее всего, продолжит настаивать на том, что страны не «платят свои взносы», как будто НАТО — это один из его загородных клубов. Участникам саммита останется только размышлять о том, останутся ли США в альянсе. Саммит может превратиться в пустую трату времени мировых лидеров, которым нужно принять решение по гораздо более важным вопросам.

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Остается надеяться, что Мэттис — четырехзвездный генерал НАТО в отставке — сможет задать должный уровень дискурса по ключевым темам. Позиция США по ключевым вопросам должна быть четкой и понятной, включая сохранение присутствия военных советников и финансирования операций в Афганистане, где ключевое внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы привлечь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам; наращивание кибервозможностей для осуществления оборонительных и наступательных операций; увеличение уровня официального участия НАТО в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ); установление всестороннего надзора и создание оперативного плана действий в Арктике; синхронизацию ответных действий НАТО на продолжающуюся российскую агрессию вблизи границ альянса.

Конечно, оборонные расходы наших союзников также необходимо обсудить, но если весь саммит будет сведен только к обсуждению оборонных расходов, то саммит в Брюсселе станем для США и демократического мира примером упущенных возможностей.