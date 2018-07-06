Саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки (Финляндия), запланированный на 16 июля, может определить курс российско-американских отношений и задать направление Западу на долгие годы. Россия пытается изменить статус-кво в Европе с 2007 года, после ревизионистской речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Крайне важно, чтобы президент США и его команда поставили саммит в исторический и геополитический контекст и серьезно подготовились к предстоящей встрече, пишет Ариэль Коэн в статье для американского издания The Hill.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

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Автору «Искусства заключать сделки» предстоит встретится с главой крупной державы, бывшим офицером КГБ и жестким переговорщиком. Владимир Путин, конечно же, не забудет выполнить свое домашнее задание перед саммитом, потому что в России к любым переговорам относятся как к «спецоперации», когда речь заходит о злейшем враге — США. Говорят, что перед саммитом с экс-президентом США Джорджем Бушем в Любляне (Словения) в 2001 году для Путина подготовили досье в несколько сотен страниц, и он его прочитал.

Трамп на протяжении долгого времени восхищается российским лидером. Однако не следовало бы забывать, что в настоящий момент внутриевропейский и трансатлантический раскол сотрясает НАТО — военно-политический альянс, который поддерживал мир во всем мире в течение семи десятилетий, — как никогда прежде. Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, 80% бюджета НАТО будут поступать от стран, не входящих в ЕС: США, Канады, Турции и Великобритании.

Army.mil США и НАТО

Германия отказывается увеличивать свои оборонные расходы до 2% от ВВП, предпочитает покупать российский природный газ и поддерживает проект магистрального газопровода «Северный поток — 2», который ежегодно будет приносить Кремлю миллиарды евро. В конце июня во время моей поездки в Берлин немецкие офицеры пожаловались мне, что в люфтваффе осталось всего несколько самолетов, пригодных для участия в боевых операциях, а в океане не осталось ни одной немецкой подводной лодки. Если бы не ядерные бомбы США, России стоило бы только захотеть, и ее войска беспрепятственно промаршировали бы прямо до Ла-Манша.

Россия уже поставила диагноз европейским партнерам: ЕС в моральном и военном отношении слаб, а лидер свободного мира подрывает всё и вся.

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Конечно, требования, предъявляемые к богатым европейским странам, о необходимости справедливого распределения военного бремени в рамках НАТО является разумными. Однако американская администрация не должна рассматривать НАТО в качестве наемного охранника, а Трамп должен отказаться от своих угроз о выводе американских войск из Германии.

Россия готовит амбициозную повестку дня для саммита в Хельсинки. Из моих бесед с официальными представителями России следует, что Кремль хочет, чтобы Трамп вывел войска из Сирии, согласился на пребывание сирийского президента Башара Асада у власти и позволил России сохранить военные базы в Сирии. Это открыло бы России двери на Ближний Восток — от Алжира до Ирака. Россия смогла бы нарастить продажи оружия и своих ядерных реакторов, а также получила бы возможность проецировать свою власть до Атлантического и Индийского океанов.

Mil.ru Российские лётчики в Сирии

Трамп намекнул, что готов признать присоединение Крыма к России. Между тем Россия действительно хочет, чтобы Украина вернула себе Донбасс. Пророссийские избиратели могли бы нейтрализовать прозападное националистическое большинство в Киеве и поддержать промосковских украинских политиков.

Однако Крым не принадлежит Трампу, чтоб он его кому-то отдавал. Любое решение по Украине необходимо принимать совместно с европейскими государствами. Американская администрация должна потребовать от России полного отказа от любой поддержки Донбасса и восстановления территориальной целостности Украины. Однако возможность того, что Белый дом сможет обеспечить ослабление антироссийских санкций, чтобы подтолкнуть Россию к сотрудничеству, остается неопределенной.

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Также Вашингтон должен проконсультироваться по Сирии с региональными союзниками, в первую очередь с Саудовской Аравией и Израилем, и позаботиться о том, чтобы Россия помогла США полностью вывести формирования Ирана из Сирии. США должны ликвидировать шиитский коридор, соединяющий Тегеран с сирийским Тартусом и ливанским Бейрутом.

Предстоящий саммит в Хельсинки может стать для Трампа самым сложным внешнеполитическим тестом. Можно только надеяться, что глава Белого дома пройдет его на отлично.