Недавнее откровение Индии о том, что она направила своего министра иностранных дел на встречу с главой МИД КНДР, вызвало немалое удивление. По словам главы индийского МИД В.К. Сингха, он встретился со своим северокорейским коллегой для обсуждения «политического, регионального, экономического, образовательного и культурного сотрудничества между двумя странами». У обеих стран, похоже, не так уж много общих политических вопросов для обсуждения. Тогда почему Индия, впервые за последние 20 лет, направила своего высокопоставленного дипломата в Пхеньян? Возможно, этот визит отвечает стратегическим целям Индии, пишет Таня Сен в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

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Напряженность на Корейском полуострове заставила вмешаться в ситуацию как региональные державы, так и государства, расположенные за пределами региона. Неудивительно, что Индия не стала непосредственно вмешиваться в ситуацию на Корейском полуострове. Известно, что Индия не вступает в союзы, которые носили бы обязательный характер и противоречили бы ее неконфликтной позиции. Тем не менее, с точки зрения официальных индийских лиц, выстраивание отношений с Пхеньяном могло бы поддержать великие амбиции Нью-Дели. Выстраивание союзнических отношений и укрепление дипломатической роли в регионе могли бы помочь Индии в реализации своих амбиций.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Нельзя отрицать тот факт, что после избрания премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 году Индия заняла заметно более активную позицию на международной арене. К основным элементам внешней политики Моди можно отнести снижение рисков в отношениях между Индией и Китаем, более тесное сотрудничество с Юго-Восточной Азией и выстраивание крепких отношений с такими великими державами, как Соединенные Штаты. У Индии есть территория, население и ресурсы для достижения более значимой региональной роли, однако в сравнении с ее оппонентами ей не хватает способности оказывать существенное политическое влияние в регионе. Например, растущее региональное влияние КНР представляет собой прямую угрозу для влияния Индии в Индо-Тихоокеанском регионе в целом. В этой связи региональное соперничество между Индией и Китаем может объяснить стремление Индии расширить пределы своего влияния.

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном показал, что в скором времени мир, возможно, заново откроет Северную Корею. Дипломатические усилия Индии можно рассматривать как попытку сыграть роль посредника. Возможно, Индия намерена сместить Пхеньян с китайско-пакистанской орбиты, на которой он сейчас находится.

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Учитывая тот факт, что два ближайших союзника и торговых партнера Северной Кореи представляют непосредственную угрозу для Индии, выстраивание тесных отношений с Пхеньяном позволило бы Индии уменьшить региональные риски. С практической точки зрения, благодаря КНДР Индия могла бы получить рычаги влияния на Китай и Пакистан. Этот шаг может укрепить позиции Индии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если рассматривать возможность образования блока с участием Индии и КНДР, такая тактика могла бы даже заложить основу для сотрудничества с Соединенными Штатами в отношении будущего Северной Кореи. В прошлом Индия уже выступала в роли посредника на Корейском полуострове, предлагая гуманитарную помощь и участие третьих сторон после окончания Корейской войны. Готовность Индии в очередной раз взять на себя эту роль, наряду с дальнейшим развитием других общих региональных интересов с США, сыграет Индии на руку в противодействии растущему влиянию КНР.

Более того, в мире, в котором мягкая сила приобретает всё более существенное значение, позитивное влияние на КНДР может способствовать росту престижа Индии на мировой арене. В период «холодной войны» Индия совместно с другими странами инициировала создание международной организации «Движение неприсоединения», которая объединила 120 стран мира на принципах неучастия в военных блоках. «Движение неприсоединения» позволило Индии стать лидером слабых, недавно деколонированных государств. Подобная лидирующая роль Индии будет поддерживать и укреплять имидж нейтральной, миролюбивой страны, и в конечном итоге, может побудить такие страны, как Северная Корея, сблизиться с ней.

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Тактика Нью-Дели в отношении КНДР созвучна амбициям и стремлению Индии к достижению статуса глобальной державы. Индия может использовать роль посредника на Корейском полуострове для противостояния китайско-пакистанским региональным планам. Однако Индии нужно продолжить работу над выработкой последовательной внешнеполитической стратегии. Индийское руководство должно задействовать свои возможности в рамках единой политики, если оно хочет, чтобы Индия вышла за рамки «развивающейся» державы. В противном случае никакая тактика не поможет Нью-Дели получить преимущества перед своими оппонентами.