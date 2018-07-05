В Ораниенбауме под Петербургом 5 июля открыли для посетителей три новых зала Китайского дворца — знаменитой «игрушки» императрицы Екатерины II. Здесь можно увидеть один из самых аутентичных интерьеров того времени — с подлинными вещами, не просто созданными в XVIII веке, а купленными по указанию царицы специально для дворца.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление восточных гостей

«У Екатерины II был интерес к китайской мудрости, к китайской истории, прежде всего, к китайской философии Конфуция. Интерес этот пошел из ее переписки с Вольтером, потому что вся Европа интересовалась Китаем, и вслед за этим российская императрица тенденцию подхватила», — рассказала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

Екатерина II даже использовала фразу Вольтера о китайской мудрости в своей «Бабушкиной азбуке», которую писала для своих внуков Александра и Константина: «В Китае император — китаец, и все подданные — китайцы».

В середине XVIII века в Европе, наконец, закончился период пафосного, роскошного барокко, его более декоративной ветвью становится стиль рококо. В российском Ораниенбауме появляется Антонио Ринальди, который вносит это совершенно новое веяние в русскую архитектуру. Так в 1768 году появляется Китайский дворец — единственный в России памятник архитектуры стиля рококо.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

Дарья Драй ИА REGNUM Расписной потолок Китайского дворца

Штоф и стеклярус

Одним из вновь открывшихся в Ораниенбауме залов стала Штофная опочивальня. Ее богатое убранство выполнено в зеленоватых и голубоватых тонах. Это была парадная спальня наследника престола Павла Петровича. Во времена Екатерины стены были декорированы «по селадоновому грунту» штофом. В 1970-е стены здесь покрыли «эрмитажным» штофом, который не имел никакого отношения к Китайскому дворцу. Оригинальный штоф, конечно, пропал еще в XIX веке, но материал из позапрошлого столетия нашелся, удалось даже восстановить подлинный, невыгоревший цвет.

«В Штофную опочивальню возвращены холсты второй половины XIX века, некогда демонтированные в ходе предыдущей реставрации и хранящиеся долгие годы. Они возвращены на свое историческое место. Теперь интерьер аутентичный, исторический, тот, каким он был», — рассказала хранитель Китайского дворца Татьяна Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры Китайского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Штофная опочивальня

Китайский дворец славится своим сверкающим Стеклярусным кабинетом, но мало кто знает о другом интересном предмете — знаменитых соломенных панно, которые теперь приковывают к себе внимание в Штофной опочивальне. Француженка мадам де Шель создала стеклярусные панно для Китайского дворца в 60-х годах XVIII века, но на этом не остановилась, перешла к вышивке уже по соломке, и тоже стеклярусом.

«Он здесь разноцветный, не только серебристый, но и голубой, и синий. Сами лики написаны на холсте маслом, маленькие кусочки расписные. Это уникальный предмет. У нас есть иконографический материал 1847 года, гравюра достаточно схематичная, но панно угадываются на ней, они находились в этом интерьере еще в XVIII веке», — пояснила Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографирование

Раскрытие живописи

Кроме того, случилось и вовсе историческое событие: в Штофной опочивальне удалось обнаружить подлинную роспись стенных панелей XVIII века. После расчистки примерно 18 слоев краски в самом низу глазам реставраторов предстал растительный орнамент. Художники удалили все последующие закраски и максимально законсервировали эту роспись — ее утраты не воссоздавались и даже не тонировались.

Первым было обнаружено расписное панно под левым окном. Находку совершила сама главная хранительница.

«Оно находилось на втором этаже Китайского дворца. Я его увидела и не могла понять, из какого это интерьера, вообще не могла понять, что это. Я долго смотрела, изучала, потом пошла в архив. В архиве совершенно случайно наткнулась на фотографию этого панно. Там было написано, что оно из Штофной опочивальни. Я тут же с линейкой сбегала вниз, всё измерила. Было доказано, что это панно отсюда. Это был первый шаг. Было получено разрешение: раз есть такая живопись, значит, она может быть где-то еще. Мы начали расчистки всех панно. Везде, где она сохранилась, она раскрыта», — рассказала Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Вышитые вручную обои Китайского дворца

Некоторые панно, однако, пришлось заменить — после Великой Отечественной войны здесь стояла вода по щиколотку, завелся жук-точильщик, который заразил все лаги под паркетом. В конце концов, как замечает Елена Кальницкая, ни Екатерина II, ни Ринальди не воспринимали Китайский дворец как нечто вековое, они создавали игрушку для летних увеселений.

Да и серьезные геологические изыскания тогда не проводили: Ораниенбаум стоит на очень неудачном месте — здесь под землей бьют ключи, и все эти дворцы буквально «высасывают» воду из земли, она впитывается в стены, доводя уровень влажности внутри до совершенно нестерпимого.

Именно поэтому реставрацию интерьеров пришлось растянуть во времени — пришлось в течение двух лет приводить температурно-влажностный режим к приемлемым 60%, хотя до «музейных» 50% еще далеко.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры Китайского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированные интерьеры домика Екатерины II

Дверь в прошлое

Будуар, который в XVIII веке звался Живописным кабинетом, тоже открылся публике 5 июля. Он завершает восточную анфиладу покоев великого князя. Здесь стены отделаны уникальными панелями в стиле шинуазри, украшенными мозаичными китайскими картинками. Они сильно пострадали из-за влаги. Чтобы их отреставрировать, пришлось снимать весь шпон и сушить его отдельно. Зато удалось сохранить потрясающие образчики декора из сосны, палисандра, красного дерева, а сверху — масляная живопись.

«В Будуаре провели сложнейшую реставрацию панелей. Когда-то он назывался Ореховым покоем, но ореха там не так много, в основном это сандал и олива, техника маркетри (деревянная мозаика — прим.ред.), сверху сделанная роспись маслом. Это очень сложная техника, наши реставраторы провели колоссальную работу», — добавила Татьяна Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Будуар

Дарья Драй ИА REGNUM Детали

Когда панели демонтировали, сделали еще одну замечательную находку: обнаружилась подлинная дверь XVIII века. Видимо, еще в XIX веке реставраторы просто использовали «подручные» материалы из XVIII, перевернули дверь тыльной стороной и зафанеровали ее. Сейчас ее раскрыли, створки отворяются на 90 градусов, так что посетители могут увидеть, как дверь буквально открывается «в прошлое».

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

Кабинет русского Гамлета

Известно, что у Ораниенбаума, помимо Екатерины II, была и вторая «истинная хозяйка». Это великая княгиня Елена Павловна, супруга брата Александра I Михаила Павловича. Обладая незаурядным умом и исключительным вкусом, она бережно реставрировала и ремонтировала дворцы. Благодаря ей те изменения, которые — возможно, иногда вынужденно — произошли в XIX веке, выполнены в стиле рококо, смотрятся крайне органично, а дворец сегодня продолжает существование сразу в двух эпохах.

Третьим вновь открывшимся залом стал Кабинет Павла — это самое крохотное помещение с шикарной потайной дверью. Оно украшено мраморными панно с китайскими иероглифами и пейзажами. Иероглифами выведены первые строки восточной поэзии.

Дарья Драй ИА REGNUM Изысканный столик

Здесь живопись на стенах тоже подлинная, как и в других залах — нигде речь не шла о воссоздании, лишь о музейной реставрации. Панели из Кабинета реставрировали в помещениях Катальной горки, где температура и влажность максимально соответствовали условиям Китайского дворца.

«Здесь китайские мраморные и бамбуковые медальоны возвращены на свое историческое место. Все они находились в хранилище. Последний раз таким интерьер видели в 1920-е годы, почти сто лет назад», — объяснила Татьяна Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Вышитые вручную обои Китайского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Детали домика Екатерины II

Под присмотром императрицы

Вообще, Китайский дворец славится своими «родными» вещами. В новых залах можно увидеть и оригинальный каминный экран, и карнизы, и зеркало с консольным столом, изделия из фарфора мейсенской мануфактуры мастера Кендлера. Всё это — исторические предметы коллекции Китайского дворца, которые покупались еще при императрице Екатерине II. Она не любила перевозить мебель из дворца во дворец, как это делала Елизавета Петровна.

«Екатерина создавала полностью интерьер в стиле рококо, и всё сразу с вещами. Вещи привозились из Европы, из Китая, по Великому шелковому пути шли караваны. Всё это отслеживалось императрицей. И наш музей, несмотря на войну, на всякие революционные события, на многочисленные продажи, кражи и всё что угодно, обладает колоссальной коллекцией исторических предметов», — говорит Татьяна Сясина.

Дарья Драй ИА REGNUM Декор Большой гостиной в Китайском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Розовая гостиная

Соединение эпох

Конечно, были в жизни Китайского дворца и трагедии: во время Октябрьской революции отсюда вывезли всю бронзу подчистую — каминные уборы, часы, подсвечники. Всё это забрали с собой последние хозяева дворца, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, потомки Павла I, когда бежали за рубеж. В итоге всю бронзу пришлось восстанавливать и докупать за счет Фонда друзей Петергофа.

Дарья Драй ИА REGNUM Замглавы «Газпрома» Александр Медведев и директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая

Всё, что было вывезено из дворца до 1922 года, найти почти невозможно. Однако некоторые предметы из хранилищ Ораниенбаума и сегодня украшают Павловский дворец, Гатчинский замок, Эрмитаж, Русский музей. Здесь же посетители могут увидеть буквальное наслоение разных эпох — на стенах можно найти несколько квадратных сантиметров с демонстрацией многочисленных слоев вскрывшейся краски.

«Это всё сосуществует. Это не просто интерьерный музей, это памятник двух реставраций, по которому мы можем изучать разные эпохи», — заключает хранитель дворца.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дракон

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление на торжественной церемонии открытия

Дарья Драй ИА REGNUM Китайское чаепитие

…Из 17 залов Китайского дворца для посетителей теперь открыты 10. Однако работать он будет только летом.

Напомним, в этом году был открыт после реставрации Дворец Петра III, через два года собираются закончить работы в Катальной горке. Целиком восстановление Ораниенбаума, включая дворцы и парк, планируют завершить к 2023 году.