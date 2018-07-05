Ораниенбаум открыл «китайскую дверцу» в две эпохи императорской России
В Ораниенбауме под Петербургом 5 июля открыли для посетителей три новых зала Китайского дворца — знаменитой «игрушки» императрицы Екатерины II. Здесь можно увидеть один из самых аутентичных интерьеров того времени — с подлинными вещами, не просто созданными в XVIII веке, а купленными по указанию царицы специально для дворца.
«У Екатерины II был интерес к китайской мудрости, к китайской истории, прежде всего, к китайской философии Конфуция. Интерес этот пошел из ее переписки с Вольтером, потому что вся Европа интересовалась Китаем, и вслед за этим российская императрица тенденцию подхватила», — рассказала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.
Екатерина II даже использовала фразу Вольтера о китайской мудрости в своей «Бабушкиной азбуке», которую писала для своих внуков Александра и Константина: «В Китае император — китаец, и все подданные — китайцы».
В середине XVIII века в Европе, наконец, закончился период пафосного, роскошного барокко, его более декоративной ветвью становится стиль рококо. В российском Ораниенбауме появляется Антонио Ринальди, который вносит это совершенно новое веяние в русскую архитектуру. Так в 1768 году появляется Китайский дворец — единственный в России памятник архитектуры стиля рококо.
Штоф и стеклярус
Одним из вновь открывшихся в Ораниенбауме залов стала Штофная опочивальня. Ее богатое убранство выполнено в зеленоватых и голубоватых тонах. Это была парадная спальня наследника престола Павла Петровича. Во времена Екатерины стены были декорированы «по селадоновому грунту» штофом. В 1970-е стены здесь покрыли «эрмитажным» штофом, который не имел никакого отношения к Китайскому дворцу. Оригинальный штоф, конечно, пропал еще в XIX веке, но материал из позапрошлого столетия нашелся, удалось даже восстановить подлинный, невыгоревший цвет.
«В Штофную опочивальню возвращены холсты второй половины XIX века, некогда демонтированные в ходе предыдущей реставрации и хранящиеся долгие годы. Они возвращены на свое историческое место. Теперь интерьер аутентичный, исторический, тот, каким он был», — рассказала хранитель Китайского дворца Татьяна Сясина.
Китайский дворец славится своим сверкающим Стеклярусным кабинетом, но мало кто знает о другом интересном предмете — знаменитых соломенных панно, которые теперь приковывают к себе внимание в Штофной опочивальне. Француженка мадам де Шель создала стеклярусные панно для Китайского дворца в 60-х годах XVIII века, но на этом не остановилась, перешла к вышивке уже по соломке, и тоже стеклярусом.
«Он здесь разноцветный, не только серебристый, но и голубой, и синий. Сами лики написаны на холсте маслом, маленькие кусочки расписные. Это уникальный предмет. У нас есть иконографический материал 1847 года, гравюра достаточно схематичная, но панно угадываются на ней, они находились в этом интерьере еще в XVIII веке», — пояснила Сясина.
Раскрытие живописи
Кроме того, случилось и вовсе историческое событие: в Штофной опочивальне удалось обнаружить подлинную роспись стенных панелей XVIII века. После расчистки примерно 18 слоев краски в самом низу глазам реставраторов предстал растительный орнамент. Художники удалили все последующие закраски и максимально законсервировали эту роспись — ее утраты не воссоздавались и даже не тонировались.
Первым было обнаружено расписное панно под левым окном. Находку совершила сама главная хранительница.
«Оно находилось на втором этаже Китайского дворца. Я его увидела и не могла понять, из какого это интерьера, вообще не могла понять, что это. Я долго смотрела, изучала, потом пошла в архив. В архиве совершенно случайно наткнулась на фотографию этого панно. Там было написано, что оно из Штофной опочивальни. Я тут же с линейкой сбегала вниз, всё измерила. Было доказано, что это панно отсюда. Это был первый шаг. Было получено разрешение: раз есть такая живопись, значит, она может быть где-то еще. Мы начали расчистки всех панно. Везде, где она сохранилась, она раскрыта», — рассказала Сясина.
Некоторые панно, однако, пришлось заменить — после Великой Отечественной войны здесь стояла вода по щиколотку, завелся жук-точильщик, который заразил все лаги под паркетом. В конце концов, как замечает Елена Кальницкая, ни Екатерина II, ни Ринальди не воспринимали Китайский дворец как нечто вековое, они создавали игрушку для летних увеселений.
Да и серьезные геологические изыскания тогда не проводили: Ораниенбаум стоит на очень неудачном месте — здесь под землей бьют ключи, и все эти дворцы буквально «высасывают» воду из земли, она впитывается в стены, доводя уровень влажности внутри до совершенно нестерпимого.
Именно поэтому реставрацию интерьеров пришлось растянуть во времени — пришлось в течение двух лет приводить температурно-влажностный режим к приемлемым 60%, хотя до «музейных» 50% еще далеко.
Дверь в прошлое
Будуар, который в XVIII веке звался Живописным кабинетом, тоже открылся публике 5 июля. Он завершает восточную анфиладу покоев великого князя. Здесь стены отделаны уникальными панелями в стиле шинуазри, украшенными мозаичными китайскими картинками. Они сильно пострадали из-за влаги. Чтобы их отреставрировать, пришлось снимать весь шпон и сушить его отдельно. Зато удалось сохранить потрясающие образчики декора из сосны, палисандра, красного дерева, а сверху — масляная живопись.
«В Будуаре провели сложнейшую реставрацию панелей. Когда-то он назывался Ореховым покоем, но ореха там не так много, в основном это сандал и олива, техника маркетри (деревянная мозаика — прим.ред.), сверху сделанная роспись маслом. Это очень сложная техника, наши реставраторы провели колоссальную работу», — добавила Татьяна Сясина.
Когда панели демонтировали, сделали еще одну замечательную находку: обнаружилась подлинная дверь XVIII века. Видимо, еще в XIX веке реставраторы просто использовали «подручные» материалы из XVIII, перевернули дверь тыльной стороной и зафанеровали ее. Сейчас ее раскрыли, створки отворяются на 90 градусов, так что посетители могут увидеть, как дверь буквально открывается «в прошлое».
Кабинет русского Гамлета
Известно, что у Ораниенбаума, помимо Екатерины II, была и вторая «истинная хозяйка». Это великая княгиня Елена Павловна, супруга брата Александра I Михаила Павловича. Обладая незаурядным умом и исключительным вкусом, она бережно реставрировала и ремонтировала дворцы. Благодаря ей те изменения, которые — возможно, иногда вынужденно — произошли в XIX веке, выполнены в стиле рококо, смотрятся крайне органично, а дворец сегодня продолжает существование сразу в двух эпохах.
Третьим вновь открывшимся залом стал Кабинет Павла — это самое крохотное помещение с шикарной потайной дверью. Оно украшено мраморными панно с китайскими иероглифами и пейзажами. Иероглифами выведены первые строки восточной поэзии.
Здесь живопись на стенах тоже подлинная, как и в других залах — нигде речь не шла о воссоздании, лишь о музейной реставрации. Панели из Кабинета реставрировали в помещениях Катальной горки, где температура и влажность максимально соответствовали условиям Китайского дворца.
«Здесь китайские мраморные и бамбуковые медальоны возвращены на свое историческое место. Все они находились в хранилище. Последний раз таким интерьер видели в 1920-е годы, почти сто лет назад», — объяснила Татьяна Сясина.
Под присмотром императрицы
Вообще, Китайский дворец славится своими «родными» вещами. В новых залах можно увидеть и оригинальный каминный экран, и карнизы, и зеркало с консольным столом, изделия из фарфора мейсенской мануфактуры мастера Кендлера. Всё это — исторические предметы коллекции Китайского дворца, которые покупались еще при императрице Екатерине II. Она не любила перевозить мебель из дворца во дворец, как это делала Елизавета Петровна.
«Екатерина создавала полностью интерьер в стиле рококо, и всё сразу с вещами. Вещи привозились из Европы, из Китая, по Великому шелковому пути шли караваны. Всё это отслеживалось императрицей. И наш музей, несмотря на войну, на всякие революционные события, на многочисленные продажи, кражи и всё что угодно, обладает колоссальной коллекцией исторических предметов», — говорит Татьяна Сясина.
Соединение эпох
Конечно, были в жизни Китайского дворца и трагедии: во время Октябрьской революции отсюда вывезли всю бронзу подчистую — каминные уборы, часы, подсвечники. Всё это забрали с собой последние хозяева дворца, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, потомки Павла I, когда бежали за рубеж. В итоге всю бронзу пришлось восстанавливать и докупать за счет Фонда друзей Петергофа.
Всё, что было вывезено из дворца до 1922 года, найти почти невозможно. Однако некоторые предметы из хранилищ Ораниенбаума и сегодня украшают Павловский дворец, Гатчинский замок, Эрмитаж, Русский музей. Здесь же посетители могут увидеть буквальное наслоение разных эпох — на стенах можно найти несколько квадратных сантиметров с демонстрацией многочисленных слоев вскрывшейся краски.
«Это всё сосуществует. Это не просто интерьерный музей, это памятник двух реставраций, по которому мы можем изучать разные эпохи», — заключает хранитель дворца.
…Из 17 залов Китайского дворца для посетителей теперь открыты 10. Однако работать он будет только летом.
Напомним, в этом году был открыт после реставрации Дворец Петра III, через два года собираются закончить работы в Катальной горке. Целиком восстановление Ораниенбаума, включая дворцы и парк, планируют завершить к 2023 году.