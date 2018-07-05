Одним из федеральных трендов в сфере промышленной политики стало сокращение объемов государственного оборонного заказа и переориентация оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции. Этот посыл неоднократно транслировался в ходе профильных совещаний, промышленных выставок, публичных выступлений президентом Владимиром Путиным. Возможно ли это в нынешних условиях, кто возглавит стратегический процесс и как сделать так, чтобы «конверсией» перестали пугать детей оружейников.

Russights.ru Памятник Левше в Туле

В конце 1980-х — начале 1990-х годов по российским городам с оборонной промышленностью прошелся процесс, называемый конверсией, а в реальности ставший сокращением военно-промышленного комплекса. Предприятия заставляли производить сеялки или мебель, что не имело отношения к специализации завода, а уж программа конверсии после распада Советского Союза была скорее имитацией, чем реальностью.

Сегодня вновь заговорили о конверсии. Согласно планам правительства, к 2025 году переоснащение Вооруженных сил РФ будет полностью завершено, а значит, количество заказов для предприятий оборонной промышленности значительно сократится, не избежать снижения доходов и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в различных регионах.

Для того чтобы безболезненно отказаться от гособоронзаказов через 7−8 лет и не ввергнуть ведущие предприятия страны в забвение 90-х, начинать разработку гражданской продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) необходимо уже сегодня. Для этого была разработана программа по диверсификации производства продукции гражданского назначения оборонных предприятий. К 2025 году общая доля гражданской продукции, производимой предприятиями, должна составить не менее 30%, а к 2030-му — не менее 50%.

В минувшую среду, 27 июня, в ходе коллегии ВПК РФ под председательством вице-премьера Юрия Борисова вопрос выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях был назван приоритетной темой ближайшего десятилетия. Заместитель председателя правительства РФ указал на то, что реализация мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения организациями оборонной промышленности позволила по итогам 2017 года достичь ее доли 17,2% в общем объеме продукции ОПК. Это соответствует значениям, установленным президентом России на 2020 год. От промышленников ожидают продукцию, которая будет востребована в медицине, энергетике, авиапромышленности, судостроении, космосе и других отраслях.

Npovk.ru Переносной лазерный прибор оптико-электронного противодействия ПАПВ, выпускаемый на предприятии «Тулаточмаш»

Лазеры, а не сковородки

Тема вошла в повестку правительства еще осенью 2016 года, когда на совещании в Туле глава государства Владимир Путин поставил задачу готовиться ко времени, когда пик оборонных заказов будет пройден. Позже президент неоднократно подчеркивал, что решение этой задачи является одним из приоритетов экономического развития.

«Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы — а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих», — отмечал президент.

Согласно открытым данным правительства Тульской области, в регионе сейчас работает 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам губернатора региона Алексея Дюмина, 20% потребностей ОПК РФ «закрывают» именно тульские предприятия. Значительная часть предприятий области имеет внушительные заказы на выпуск военной продукции по долгосрочным 5−10-летним контрактам. Во многом благодаря гособоронзаказу ряду предприятий региона удалось сохранить рабочие места, а объем продукции промпроизводства в области за 2017 год вырос на 5,5%, и вывел Тульскую область в лидеры РФ по этому показателю.

В Туле выпускают мощнейшие реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град», «Ураган» и «Буратино», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» — «визитная карточка» тульской оборонки.

Предприятия ОПК в Тульской области занимаются конверсией уже не первый год. В минувшем январе в ходе совещания с участием главы государства губернатор Алексей Дюмин поделился опытом региона по диверсификации производства за счет освоения гражданской продукции. В частности, он напомнил, что оборонка успешно производит диагностический комплекс «Ангел», на котором в формате телемедицины можно проводить сложные исследования как в районных поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), так и на выезде в удаленные труднодоступные территории, включая Арктику и Дальний Восток. В числе других проектов — тактильное эндохирургическое и лазерное оборудование, позволяющее с минимальными повреждениями для пациента проводить высокоточные обследования и хирургические операции.

Сейчас тульские оборонщики продолжают расширять линейку гражданской продукции. На основе «Ангела» МГУ совместно с предприятием «Сплав» разработана новейшая реанимационная система, которая в настоящее время проходит опытно-конструкторские испытания. Стоит также напомнить о региональных соглашениях с ГК «Ростех» и ГК «Роснефть». В настоящее время изыскиваются возможности производства на оборонных предприятиях номенклатуры, востребованной этими госкомпаниями. Несколько предприятий производят спецодежду, электроприводы, резиновые кольца и диафрагмы для нужд ГК «Роснефть».

Одним из лидеров в освоении выпуска гражданской продукции является «Туламашзавод», в номенклатуре которого уже сейчас есть дизель-генераторные установки, мобильные пожарные установки, металлообрабатывающие станки и твердосплавный инструмент. Руководитель предприятия Евгений Дронов отметил, что на сегодняшний день завод делает 20% продукции гражданского назначения. К 2021 году перед организацией стоит задача увеличить эту цифру до 40%. Для того чтобы достичь этих показателей, надо модернизировать инструментальное производство и развивать станкостроительное направление.

В разработке «Туламашзавода» находятся уборочная техника ЖКХ на основе собственных малокубатурных двигателей, медицинские аппараты МРТ, быстрорежущий инструмент. В 2018 году планируется выпустить 20 производственных станков и увеличить план выпуска дизельных двигателей. Сегодня завод выпускает 2 тыс. двигателей в год, а в 2018 году в планах — 10 тыс. единиц. Также предприятие продолжит выпускать дорожную технику и возобновит производство мотороллеров.

Головные разработчики вооружения — «КБП им. Шипунова» и «НПО Стрела» традиционно сильны в лазерной хирургии и радиолокационном слежении. «Стрелой» разработана РЛС «Сова» гражданского назначения, востребованная в сельском хозяйстве и частной охранной деятельности. Перспективной разработкой КБП стали метеоснаряды по воздействию на воздушные осадки.

Алексинский ОМЗ за пять лет из предбанкротного предприятия стал не только заметным в России производителем боеприпасов, но и активно при помощи правительства Тульской области осваивает гражданскую технику от запорной арматуры до промышленных газовых фильтров.

В ближайшее время в Тульской области будет создано и усовершенствовано более 35 видов продукции — от медицинского оборудования до уборочной техники.

27 июня на заседании коллегии военно-промышленной комиссии Дюмин выступил с докладом, где высказал ряд предложений для улучшения развития данного направления в своем регионе и по стране в целом.

«Сегодня целесообразно организовать межведомственное взаимодействие, позволяющее в максимально короткие сроки принимать решения по размещению долгосрочного государственного заказа на гражданскую продукцию», — сказал, в частности, тульский губернатор.

Kremlin.ru Юрий Борисов

Поддержка государства

Предприятия ОПК не останутся один на один с проблемой перепрофилирования. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов уже заявил, что рассматривается возможность льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса для наращивания выпуска гражданской продукции.

«В отличие от гособоронзаказа она (гражданская продукция) создается, как правило, на внебюджетные средства — за ваши собственные или привлеченные источники, кредиты. Сейчас образуется опорный уполномоченный банк, где будут сосредоточены достаточно серьезные объемы гособоронзаказа, и мы вправе поставить вопрос перед банкирами опорного банка о длительном кредитовании под разумные проценты», — пояснил Борисов.

Также, по его словам, для привлечения дополнительных средств на развитие производства предприятия могут применять облигационные займы и акционерный капитал с помощью выпуска привилегированных акций.

«Ряд предприятий, в том числе и в Тульской области, уже настолько устойчивы, что вполне могут котироваться на торговых площадках, привлекать капитал с рынка. На этом развивается экономика практически всех стран — на привлечении акционерного капитала», — заметил зампред правительства во время рабочего совещания на базе предприятия «Щегловский вал» в Тульской области.

На базе санируемого «Промсвязьбанка» планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

Эксперты указывают на то, что в регионе идет работа по поддержке освоения гражданских производств. Так, из областного бюджета «Туламашзаводу» были субсидированы процентные ставки по инвестиционным кредитам на организацию выпуска твердосплавного металлорежущего инструмента, станков и мотокультиваторов.

Также поддержано предоставление предприятию «Октава», производящему акустическую технику для нужд ОПК, займа федерального Фонда развития промышленности для производства гражданской продукции. Однако глава региона признал, что «самым сложным является переход от небольших партий к серийному производству».

«На этом этапе самой эффективной мерой господдержки должно стать формирование долгосрочного спроса», — пояснил Дюмин.

Кроме того, правительством разработан план продвижения гражданской продукции ОПК. В соответствии с ним гражданскую продукцию оборонных предприятий области будут выдвигать на внешние и внутренний рынки. В настоящее время этот план взят за образец правительством Удмуртии.

Экономический аналитик Сергей Ефимов считает, что существующих мер пока недостаточно. В частности, по его мнению, необходимо поручить профильным министерствам разработку региональной дорожной карты по переходу предприятий области на выпуск конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

«Очевидно, что необходимо проведение подготовительного этапа, в рамках которого должны быть обследованы мощности производственного оборудования, уровень подготовки всех специалистов, анализ маркетинговых активностей и мероприятий по продвижению продукции», — пояснил эксперт.

Он полагает, что региональному правительству следует рассмотреть возможность законодательного закрепления особого экономического периода для предприятий ОПК на время подготовки производства к выпуску новых видов продукции гражданского назначения, при котором ставка налога на прибыль организации снижается до минимальных размеров.

Tulamash.ru Дизель-генераторная установка, выпускаемая на предприятии «Туламашзавод»

Главные проблемы

Некоторые важные вопросы сегодня по-прежнему остаются нерешенными. В их числе — высокая степень изношенности основных фондов части промышленных предприятий и применение устаревших производственных технологий. Кроме того, система высшего и среднего профессионального образования в регионе имеет ограниченные возможности по выпуску высококвалифицированных специалистов для сферы ОПК, что определяет необходимость увеличения дополнительных затрат предприятий на переподготовку необходимого уровня квалификации у сотрудников.

По мнению генерального директора ОАО «Тулаточмаш» Владимира Филиппова, демпинговые цены на товары, изготовленные в Китае, Корее или Вьетнаме, завезенные в страну под псевдоотечественными торговыми марками, создают сложные условия для российских оборонных предприятий, которые приступили к производству продукции гражданского назначения. В качестве примера Филиппов предлагает рассмотреть гражданскую продукцию, выпускавшуюся ранее на его предприятии, — чулочные и перчаточные автоматы, жаккардовые машины для производства узорных тканей и другой текстильной продукции. В период с 2007 по 2017 год это направление столкнулось с падением объемов производства практически до нуля, вызванным в основном именно поставками иностранных производителей.

Сергей Журавский, руководитель движения «Реформы — Новый курс», указывает на необходимость долгосрочных заказов — именно таковые позволят развернуть серийное производство, привлечь банковские кредиты, а также высококвалифицированных специалистов. Он также напомнил, что Тульская область приняла участие в пилотном проекте по внедрению системы раздельного учета затрат на предприятиях ОПК. В то же время он указывает на очевидные риски:

«Не секрет, что люди просто вздрагивают от слова «конверсия». Государство должно сделать упор на производство действительно высокотехнологичной продукции, а не штамповать сковородки и пластиковые контейнеры. Все это мы уже проходили».

Глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый говорит, что процесс конверсии должен сочетаться с реализацией целого комплекса мер.

«Стоит признать, что постоянная работа в рамках гособоронзаказа имеет ряд недостатков. Данная бизнес-модель не способствует развитию, поскольку не предусматривает конкуренции. В итоге — многие предприятия ОПК страдают от отсутствия полноценных маркетинговых служб, а также не заинтересованы в продвижении собственной продукции. Это большой минус, который трудно устранить в одночасье. Речь идет о необходимости длительной системной работы», — отметил Белый.

По его словам, проблема устаревшего оборудования, а также кадровый голод особенно остро чувствуются в этой сфере.

«Вектор выбран верно — очевидно, что на передовой окажутся отдельные регионы. В их числе — Удмуртия и Тульская область. В пользу последней играют сильные лоббистские возможности губернатора Дюмина. Как человек, хорошо знакомый с ВПК, он держит руку на пульсе, а потому, пожалуй, является самым компетентным главой региона в вопросах конверсии» — резюмировал эксперт.

Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин призывает максимально осторожно подходить к конверсии:

«Вопреки распространенному мнению, оборонка не просто «съедает» бюджетные средства. Напротив, ОПК выполняет функцию локомотива национальной экономики».

По его словам, все «конверсионные процессы» должны проходить параллельно с развитием военной сферы:

«Нельзя останавливать технологический прорыв, это может быть опасным для обороноспособности государства».

Опрошенные ИА REGNUM эксперты сходятся во мнении, что для успешного решения вопроса конверсии необходимо кардинально обновить подход на предприятиях. Все они должны научиться производить по-настоящему конкурентный продукт, а также решить вопрос с кадрами. Возможно, частично проблему привлечения квалифицированного персонала на предприятих смогут решить военно-производственные роты, которые в эти дни начинают свою работу на крупнейших предприятиях области.

Как бы то ни было, но Тульская область обладает мощным потенциалом для диверсификации ОПК. Военным предприятиям предстоит полностью переформатировать свою работу, управленческий стиль и логику принятия решений. В конечном же итоге успешность столь амбициозного проекта во многом зависит от грамотного администрирования и поддержки федеральным центром региональных властей в ближайшие 10 лет.