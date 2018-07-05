Волна народных возмущений в Тегеране перебросилась на прошлой неделе на южный Коррамшар. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поспешил указать на происки США, Саудовской Аравии и Израиля, однако эта попытка обвиноватить недругов режима не удалась. Протесты на юге были вызваны нехваткой воды, а вовсе не были попыткой солидаризироваться с американским либерализмом, саудитским ваххабизмом или израильским сионизмом.

Река Евфрат

Но коли Верховный аятолла сказал, что иначе быть не может, то значит — не может. Два дня назад с умосотрясающим заявлением выступил командующий гражданской обороной Ирана генерал Голам Реза Джалали: «Климатические изменения в Иране вызывают подозрения. Налицо иностранное вмешательство, которое приводит к изменению климата. Израиль в сотрудничестве с еще одним государством региона делают так, чтобы облака, которые приходят в Иран, не проливали дождь. Кроме того, у нас воруют не только дождь, но и снег».

Это не анекдот и не попытка переладить на фарси «если в кране нет воды, значит — выпили ж… ды». Живой пример иранского креативного мышления.

Ninara Вода убывает

Странно, но вплоть до последнего времени западная пресса по большей части избегала обсуждений тяжелейшего водного кризиса на Ближнем Востоке. Российская пресса тоже редко обращалась к этому предмету страстей и перемещения населения. Люди покидают районы хронической засухи и ищут пристанище в крупных городах. Сельское хозяйство стоит перед угрозой крушения. Голод стучится в двери. Если так продолжится, то Европе надо готовиться к десяткам миллионов беженцев из Ирана, Ирака, Иордании, Турции, Сирии и Египта.

Охватившая эти страны экологическая катастрофа может стать причиной следующих войн и массовой миграции. Для наглядности: реку Тигр можно уже переходить вброд в районе Багдада.

Именно в устье Тигра и Евфрата зародилась древняя библейская цивилизация. Нынче оттуда бегут в поисках воды.

Начнем с самого последнего вопиющего примера безответственного подхода к водным ресурсам. Это пресловутая турецкая плотина Илису на реке Тигр, возле границы с Ираком.

Продолжительность Тигра составляет 1850 километров. Берет начало в Таврских горах в Турции, а далее протекает по юго-восточной части Ирака и соединяется с рекой Евфрат. В течение последних недель в реке Тигр появились глинистые участки, после того как уровень воды упал более чем наполовину. Прямой результат накопления воды Турцией. Представьте себе масштабы бедствия, если дождевая вода обеспечивает всего 30% водных ресурсов Ирака, а вода из рек, текущих из Ирана и Турции, составляет 70%.

Senol Demir Приток Евфрата в Таврских горах. Турция

В этом году у Ирака покамест имеется в распоряжении 17 миллиардов кубометров запасов воды, что поможет стране пережить это лето, но не более того. Следующий год будет для Ирака катастрофическим.

Впрочем, уже сейчас иракское министерство ирригации и водных ресурсов запретило крестьянам осуществлять летние посевы. А если не сеять рис, пшеницу, то что люди будут есть? А как с выращиванием хлопка? Представитель министерства Джафер Абдалла прямо сказал, что присевы будут сокращены вдвое.

Другая причина бедствий связана с изменением климатических условий, тягостно отражающихся на жителях региона, зависящего от дождей и рек. Рост населения, расширение потребностей в воде в целом при отсутствии естественного пополнения природных источников.

Но главная причина — халатность со стороны властей, деспотизм и психология «после нас хоть потоп»… или засуха. К примеру, власти Сирии всячески подстегивали жителей деревень выращивать хлопок. А это требует особо массивного использования воды.

Тогда жители деревень начали сами повсеместно и несанкционированно пробуривать артезианские скважины, а это привело уже к снижению уровня грунтовых вод. Кстати, так Тегеран продолжает «оседать» из года в год…

NASA's Earth Observatory Озеро Урмия в засуху

Еще в 2012 было проведено в Англии исследование, предупреждавшее об экологической катастрофе в Ираке. Получается, что Турция и Иран перекрывают текущие в эту страну реки. Так, Иран, к примеру, выкачивает воду из восточных притоков Тигра. В результате объем питьевой воды в Ираке сократился на 20%.

Глава национального центра по управлению кризисными ситуациями, метеорологии и борьбе с засухой в самом Иране Шахрух Фатих выступил ещё год назад с заявлением, в котором отметил, что в самом Иране 97 процентов территории находятся под влиянием засухи. Иранское руководство осведомлено о бедственном экологическом положении страны. Это не только дефицит водных ресурсов, но и загрязнение воздуха. Правительство ИРИ начало выделять бюджет на борьбу с засухой, но до сих пор не было принято решений о долгосрочных действиях в этом направлении.

Мы очень обобщенно и поверхностно коснулись охватившей регион катастрофы. Кто может поручиться, что борьба за водные ресурсы там не приведёт к открытым войнам? Особенно при учете традиционно недружелюбного взаимного настроя между вышеупомянутыми странами.

Ирония судьбы, но именно Израиль является сегодня одним из мировых лидеров в технологиях по опреснению воды, очищению и вторичному использованию. Эти израильские изобретения могли бы вывести соседей из состоянии бедствия. Выходит, что только Израиль может сейчас избавить Европу от десятков миллионов мигрантов. Тотальная нехватка воды — это путь к войнам и массовой миграции.

Пресная вода

Израильский премьер Нетаньяхувыступил недавно с обращением к иранскому народу по этому вопросу, предложив предметную помощь.

Кто-то увидит в этом политический и пропагандистский ход. Пусть так. Но пусть такая политика приведёт к тому, чтобы весь регион уподобился Израилю — цветущей пустыне. А не превращался из цветущей колыбели цивилизации в пустыню.