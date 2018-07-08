



Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837-1857

Сегодня, 8 июля, читается следующий фрагмент девятой главы Евангелия от Матфея:

«Тогда Он, войдя в лодку, переправился и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он встал, и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам».

Этот эпизод представляет собою ярчайший пример того, как переводчики берутся переводить текст, почти ничего в нем не понимая. И ведь тут, как и везде, целый консилиум поработал. Все буквы пересчитали. Но такое уж выпустили изделие… Ну, какое выпустили — и на том спасибо. Официальные лица относительно этого Синодального перевода считают, что все хорошо. Основное понятно. А лучше все равно некому. Последнее — сущая правда. Сполна характеризующая нынешнее интеллектуальное состояние Церкви. А насчет того, что «основное понятно», то тут принято считать, что паства должна знать о том, что Господь ходил, чудеса творил, а потом терпел и нам велел. Вот это все переведено отменно и даже усилено местами, чтобы наверняка мысль влезла. Поэтому — да, лучше не надо. Чтобы донести эту мысль, того, что есть, вполне достаточно.

Так о чем сегодняшнее Евангелие? Если читать, что перевели, то все выглядит очень сбивчиво. Христос вслух отвечает услышанному в мыслях собравшихся фарисеев. Даже не отвечает, а просто задает риторический вопрос совсем невпопад тем, «услышанным» мыслям. И, конечно, не на «богохульство» Он отвечает. Чего там, кстати, и нет. Есть «кощунство». И оно даже в мыслях фарисеев не относится к Богу. Увидев паралитика Христос его успокаивает: дерзай, чадо. Если проще, без всякой выспренности: смелее, сынок. Почему смелее? Ну, явно потому, что религия над парнем уже поработала и сообщила, что болезни у него по грехам. Уж по каким грехам — значения не имеет, у нас по сию пору некоторые батюшки не долго соображают, «диагностируя» недуги. «По грехам». Они все знают.

И тогда тоже все знали, и диагностика не отличалась от нынешней. Нагрешил где-то, вот тебя и скрючило. Бог скрючил, чтобы не тырил яблоки в чужом саду, потому что воровать нехорошо — это смертный грех. Поэтому Иисус снимает вопрос. Смелее, сынок, грехи твои прощаются. Тут, скорее, даже интонация: забудь, не думай о грехах. Евангелист Лука эту историю с «помыслами фарисеев и книжников» снабдил еще дополнительными помыслами: «Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» У Марка тоже самое: «Что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?«

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент). 1928

Везде про «богохульство». И дальше повсюду расставлены вопросительные знаки, словно Христос на «богохульство» совершенно невпопад запрашивает их о том, «что легче сказать». И при чем тут «богохульство» или какое-то возражение на «богохульство»? Не в «богохульстве» Его мысленно обвиняли, а в том, что Он над расслабленным издевается. Вместо того, чтобы оказать помощь, «прощает грехи» ему. Что, по их мнению, во-первых, невозможно, во-вторых, никак расслабленному не поможет. Уберем все препинания, которые без понимания эпизода расставлены в Синодальном переводе, и скорее по смыслу, чем буквально перескажем этот фрагмент: «Иисус же, видя помышления их, сказал: почему вы все время думаете плохо, что это легко сказать «прощаются грехи», чем сказать «встань и иди». То есть понимать следует так: прощены грехи или не прощены, результата мы все равно не увидим.

Слово без результата легковесно, вылетело и полетело себе. А попробуй сказать: «встань и иди» — пойдет ли? Поэтому они думали, что Иисус просто не может ничего сделать, не будучи способен, поэтому над расслабленным издевается, «глумится». Прощаются, мол, грехи. И все на этом. Ну прямо как в наши времена на исповеди. Результата ноль, но зато отпущен с полным прощением. Так считается. Сейчас это официально, чин чином, а тогда и чина такого не было, как «отпущение грехов». Был суррогат в виде отпускания козла в пустыню, но это все не то, сейчас много лучше, никаких козлов, отпускают, как есть. Вот фарисеи и «подумали плохо». Как всегда плохо, скорее всего, имел в виду Иисус. Это вообще не только жреческая, но и людская особенность у пессимистов и недоверчивых людей: обо всем начинать заранее думать плохо. Начиная с бытовых отношений или хотя бы с футбола — «наши обязательно проиграют», кончая социальными вопросами глобального характера — «мы ничего не решаем», «мы ничего не умеем».

Вот с такими унылыми прислужниками культа Христос в тот раз и столкнулся. Постоянно с такими приходится сталкиваться. Ну, а дальше им пришлось убедиться, что Его слова, в отличие от их слов, имеют прикладное значение. В религии, да и в политике, слова порою не имеют никакого прикладного значения. Они произносятся лишь для того, чтобы кого-то побудить к некоторому действию даже без понимания полезности такого действия. Это постоянно накапливает социальные ошибки, тот самый грех, отклонение от нормального развития, стереть который в людских отношениях и учил Христос.