



Иван Шилов ИА REGNUM

В Азербайджане происходят события неординарного значения, которые хронологически выстраиваются в один информационный ряд. 2 июля Баку дал старт широкомасштабным военным учениям с привлечением различных видов войск (в том числе специальных), в которых участвуют до 20 тысяч военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Mod.gov.az Военные учения армии Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что главная цель учений — это демонстрация «армянской стороне мощи азербайджанской армии». Согласно плану учений поднятые по тревоге азербайджанские войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, надо полагать, и части Гянджинского гарнизона направлены в районы оперативного предназначения. Понятно, что армянская сторона квалифицирует эти действия как подготовку к началу боевых действий Азербайджана на карабахском направлении. А 3 июля в 19 часов на расположенной в городе Мингечаур одной из подстанций «Азербайджанской тепловой электростанции» произошла авария. В 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, отключился свет. Азербайджан погрузился в темноту, люди застревали в лифтах, была прекращена подача воды в домах, остановлена работа всех установок на Бакинском НПЗ.

Прекращение энергоснабжения привело к тому, что суточный объем добычи нефти нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и другими совместными добывающими предприятиями в этот день сократился на 4,2 тыс. тонн нефти и 1,035 млн кубометров газа. Погас свет в пассажирских поездах, на станциях и в тоннелях, остановились эскалаторы и траволаторы, насосы вентиляционных шахт, капитальных, местных и водовыводящих установок. Примерно через полтора часа уровень воды в водовыводящих установках повысился. На станциях метро «Сахиль», «Низами» и «Насими» он достиг критической отметки. Такой коллапс произошел в республике впервые. И именно тогда же, 3 июля, в 20:30 в Гяндже было совершено покушение на главу исполнительной власти города Эльмара Велиева и его телохранителя.

Далее мы будем говорить только языком азербайджанских официальных документов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал совещание, посвященное ситуации в энергетической системе страны, на котором предложил главе «Азерэнержи» Этибару Пирвердиеву объяснить причины происшествия. Пирвердиев все связал с «жаркой погодой» и тем, что непредсказуемо стала «расти потребность в электроэнергии». Алиев ответил, что «есть страны с еще более жарким климатом, чем у нас, но у них таких происшествий не бывает, а когда случаются, все энергетическая система страны не рушится». И далее: «Я опять повторяю. Аварии могут случиться, это не исключено, но обрушение всей энергетической системы большой страны из-за одной аварии — очень серьезное происшествие. Почему страна погрузилась в темноту? Причины? Почему электростанции Баку, Сумгаита и других городов перестали работать после аварии в Мингечауре? Вы это должны объяснить. А вы начали говорить о жаркой погоде, о росте потребления».

President.az Совещание в связи с ситуацией в энергетической системе Азербайджана

Решением главы республики создана государственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. В ее состав вошли руководители МВД, МЧС, генпрокурор, глава СГБ, представители предприятий электроснабжения. Прокуратуре поручено начать расследование и выявить виновных. Теперь о покушении на главу исполнительной власти Гянджи. Как отметил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, «дополнительную напряженность может вызвать тот факт, что последняя авария, а также известное криминальное происшествие произошли в Азербайджане в одно и то же время». То есть Гасанов не политизирует этот теракт, уверяя, что он совершен «в личных целях» и речь нужно вести об «обычном криминальном преступлении». Но тогда почему в заявлении администрации президента Азербайджана констатируется факт, что «ситуацией в стране пытались воспользоваться оппозиционные круги посредством новостных сайтов и социальных сетей»?

Почему сначала задержанного по подозрению в терроризме некоего Юниса Сафарова бакинская пресса стала быстро характеризовать «как человека, склонного к радикальному исламизму», а потом изображать его как обычного уголовника? Почему тяжело раненного охранника главы исполнительной власти Гянджи, доставленного вертолетом в Баку в нейрохирургическую больницу, строго охраняют, никого не подпускают, кроме членов следственно-оперативной группы? Почему, если речь идет об обычной аварии в Мингечауре на одной из ТЭЦ, президент Алиев принял решение взять под строгий контроль стратегически важные объекты по обеспечению безопасности, энергетики, транспорта и коммуникаций, военные предприятия и предприятия по снабжению населения?

Петр Данилов ИА Красная Весна Пистолет

Теперь о главных выводах. Конечно, их предстоит сделать в первую очередь государственной комиссии Азербайджана. Мы же отметим, что Баку продемонстрировал способность принимать решения в самой сложной ситуации по обеспечению безопасности и нормального ритма жизни населения. Тем не менее объективно нанесен удар по психологическому состоянию населения. К тому же выявлено, что самым слабым звеном в республике является доставшаяся в наследство от СССР энергетическая система, на модернизацию которой понадобятся огромные средства и немалое время. Азербайджанские издания сообщают, что в последние годы в усовершенствование системы энергоснабжения страны было вложено более четырех миллиардов долларов. На что же они были потрачены?

В то же время именно советское наследство серьезно помогло Азербайджану, когда Грузия и Россия в сложнейшей для республики ситуации начали поставлять ему электроэнергию. Если же оценивать ситуацию в формате азербайджано-армянского противостояния, то технологический катаклизм, случившийся в масштабах всей республики, показал, что потенциально может случиться в случае развертывания полномасштабных боевых действий. Не стоит забывать, что Мингечаур со своими электростанциями находится всего лишь в 50−60 километрах от Талыша. Баку и Ереван просто обязаны избежать военного сценария и должны договариваться. Иного просто не дано.