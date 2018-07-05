



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Известие о том, что Кремль присвоил некоторым частям российских Вооруженных сил почетные названия украинских городов Львова, Житомира и Нежина, является еще одним напоминанием о войне России с Украиной на языковом фронте, считает «Збруч» (Галичина). На том фронте, где украинское правительство и широкий политикум слишком часто оказываются по одну сторону с Владимиром Путиным. Каждый акт называния или, как говорят языковеды, номинации является по определению актом присвоения того, что слово называет. Имперскую логику символического присвоения чужих территорий продолжает московское определение юга Украины топонимом «Новороссия». Язык всегда был более мощным оружием подчинения, как армия, хотя бы потому, что языковая оккупация продолжается даже после конца оккупации вооруженной. Об этом наглядно свидетельствуют реалии сегодняшней «независимой» Украины, чье культурно-информационное пространство остается «оккупированным» русскими. Стоит выйти на улицу в Киеве, Харькове, Одессе или Львове, чтобы убедиться, какой язык здесь царит. Проблема здесь в том, что сами украинцы не только не оказывают сопротивления постоянным практикам языкового присвоения русскими украинских территорий, культуры, тождественности, но принимают в них активное участие, часто вопреки своему глубоко осознанному украинству. Каждая российская вывеска в украинском городе, каждая пельменная «Катюша» или ресторан «Царское село» — это акт «агрессии» и символической «оккупации» Россией украинской территории.

Русский язык

Проблема польских интеллектуалов в отношении Украины в том, что они распространяют региональное галицко-польское противостояние на всю Украину. На самом деле, на границе 1939 года заканчивается интерес рядовых украинцев к украино-польским конфликтам. Такое мнение, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск), высказал сопредседатель Украинско-Польского форума партнерства Виталий Портников во время панельной дискуссии «Украино-польский диалог: трудности и перспективы» на Международной конференции «Круг Винценза: будущее Карпат». «Галицко-польские проблемы, понятные 100% поляков, которые учатся в школе. И, возможно, 90% галичан, но непонятные 90% остальных украинцев! И это является огромной проблемой в отношениях между нашими странами. Я не пытаюсь изменить ментальность галичан! Я пытаюсь изменить ментальность поляков! И сказать им простую вещь — страна, с которой вы имеете дело, относится к вам ровно так же, как к Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии», — отметил Портников.

Правительство начинает войну с контрабандой, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Без сомнения, это заденет и простых людей, которые имеют хоть небольшие доходы из-за границы. Еще со времен Советского Союза регион Закарпатья немножко отличался, потому что люди частично здесь жили с границы. Кто имел родственников в Венгрии или Словакии, время от времени привозил дефицитные для СССР товары. На наши рынки любили приезжать туристы из разных уголков Советского Союза. Потом за границу стали возить водку, топливо и сигареты. Есть закарпатцы из приграничных сел, которые работают «пиджаками» для перевозчиков. Они стоят на нейтральной полосе КПП и ожидают автобус с товаром. Чтобы не платить таможенный сбор за ввезенный в Украину товар, водители раздают его «пиджакам», которые переносят свою беспошлинную часть на нашу сторону, а затем отдают обратно, получая свой гонорар. 20 июня на заседании кабинета министров была представлена программа «Украина без контрабанды», которая продлится до 1 января 2019 года. «Пиджаки» больше не помогут контрабандистам. Однако на контрабанде в Закарпатье повязаны почти все силовые ведомства. Готовы ли правоохранители бороться против того, что приносит им огромные нелегальные доходы?

Обозреватель портала «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) Юрий Райхель решил написать о «церковном бунте в Армении»: «Антикоррупционный настрой в обществе коснулся и Армянской апостольской церкви. В начале июня 200 человек устроили шествие с требованием отставки католикоса всех армян Гарегина II. Затем во дворе церкви Сурб Григор Лусаворич произошла драка с участием священнослужителей. Потасовка возникла во время церемонии рукоположения, которую в храме проводил католикос. Прибывшая полиция развела противников, а сам католикос с трудом покинул храм, сел в свой бронированный Mercedes S500 серии W221 и уехал. Оппозиция католикосу сформировалась еще до весенних событий. Ему ставят в вину широкие и достаточно глубокие связи, которые слабо контролируются (и поэтому непрозрачные), с российскими кругами. Не только церковными. При этом объектом обвинений стал и брат католикоса, архиепископ Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской церкви Езрас Нерсисян. Встреча премьер-министра Никола Пашиняна с архиепископом Езрасом в Москве 13 июня, а также его слова, сказанные накануне в Ереване, о том, что внутрицерковный конфликт внутрицерковным останется, означают, что светская власть не будет открыто выступать против католикоса, но и препятствовать протестующим против него не станет… Пока о тесных связях католикоса с Россией говорят только в русле финансовых и экономических проблем, но до политических остается всего полшага. Происходящее с армянской церковью происходит на фоне интенсивных консультаций по вопросу автокефалии Украинской православной церкви… Общие проблемы православия, начиная от Армении и Грузии и кончая Украиной, связаны в том числе и со сложностями между Русской православной церковью и константинопольским патриархом… События в Армении в отношении церкви будут использованы как предлог, что сейчас не время рассматривать украинский вопрос».

Гарегин II

В Бухаресте может появиться первая украинская церковь, где будут служить на украинском языке, передают BukNews (Черновцы). Украинская православная община имеет разрешение от румынских властей на выделение земельного участка и строительство церкви в соответствии с реализацией договоренностей, достигнутых во время официального визита в Румынию президента Украины Петра Порошенко (21.04.2016) и его встречи с главой Румынской православной церкви патриархом Даниилом. 1 июля этого года прошла служба на украинском языке в Бухаресте. Эта духовная работа является важным фактором сохранения украинского языка и культуры среди этнических украинцев. Свою поддержку обещает и Союз украинцев Румынии.

Неизвестные злоумышленники влезли в храм Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище Одессы, обокрали его и устроили там погром, пишет «Думская» (Одесса). Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. В ночь с 27 на 28 июня четверо злоумышленников взломали оконные жалюзи и разбили окно. Они отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, они взломали ящики для пожертвований и забрали оттуда деньги. Звуки сигнализации привлекли в храм охранника кладбища, который спугнул преступников и вызвал наряд полиции. «За последние несколько лет в Одесской епархии осквернили и ограбили более 50 православных храмов, и, к сожалению, ни один из грабителей не был найден и наказан. Это порождает чувство безнаказанности и вседозволенности у преступников», — уверены в епархии.

Грабитель

В Чернигове не так много общественных активистов, занимающихся антикоррупционными делами, рассказывает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Ничего удивительного в этом нет, ведь дело это неблагодарное и, как показывает практика, не всегда приносит пользу. Имя Александра Гашпара знает, пожалуй, каждый черниговский чиновник. Активист является постоянным участником сессий Черниговского городского совета и судебных процессов, связанных с нецелесообразным использованием бюджетных средств. Однако общественный деятель отмечает, что дел, по которым можно было привлечь к ответственности тех или иных должностных лиц, за годы его деятельности было очень много, но пока никакой реакции нет. По его мнению, главной проблемой отсутствия результатов является нехватка политической воли и элементарное нежелание руководителей правоохранительных органов расследовать дела, связанные с коррупцией. Подтверждает слова Гашпара еще один черниговский активист, председатель правления Черниговского центра прав человека Александр Подгорный. Подгорный отмечает, что дела, которые заканчивались наказанием для виновных лиц, сейчас вспомнить трудно. Главной проблемой торможения расследований правонарушений активист видит отсутствие временных границ для их проведения, а также политические и бизнес-связи между руководством правоохранительных структур. По мнению активиста, с появлением многочисленных антикоррупционных органов увеличивается только количество разговоров о коррупции, и вовсе не ведется борьба с этим явлением.

Иные бойцы тех частей Вооруженных сил Украины, которые регулярно отправляются по ротации на восточный фронт, до того сживаются с оружием, что без него уже чувствуют себя «как голые», сообщает «Новий день» (Херсон). И чтобы вновь ощутить себя защищенными, любой ценой стремятся им завладеть. Вот и контрактник воинской части полевая почта В 4533 в полевом лагере у села Благовещенка Новотроицкого района Херсонщины украдкой проник в помещение для хранения оружия своей разведроты. Откуда похитил боевой пистолет «Форт» и автомат АКСУ. Похищенные «стволы» он перевез к себе домой в Голопристанский район области, где и спрятал «на будущее». Однако кражу оружия вскоре обнаружили, а затем и установили личность военнослужащего, который ее совершил. Тому ничего не осталось, кроме как написать признание и вернуть автомат с пистолетом в родную часть. Учитывая, что краденое оружие боец по прямому назначению не использовал, суд Голопристанского района Херсонщины на первый раз был к нему снисходителен — приговорил к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Torange.biz Незаконное оружие

Нынешним летом в сквере на улице Тринклера, 6 будет установлен бронзовый памятник легендарной актрисе, почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Сейчас завершается реконструкция сквера, где будет расположен памятник, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на мэра Геннадия Кернеса. «Мы создаем новый сквер специально под этот памятник, — говорит градоначальник. — Это центр города. Я думаю, что харьковчане, побывав в этом сквере, отдохнув в этом сквере, вспомнят кинофильмы, в которых снималась Гурченко, ее роли в кино и театре, которыми она прославила нашу страну и наш город. Она родилась в Харькове, училась в 6-й Мариинской гимназии. То, что мы делаем, мы делаем вместе. Это делает весь Харьков». Памятник будет представлять собой композицию, в которую вошли 15 персонажей из знаменитых фильмов с участием актрисы, над которой возвышается скульптура знаменитой актрисы. Автор памятника — харьковский скульптор, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов. За полтора года работы он создал десятки эскизов, некоторые даже отлил из бронзы. В итоге был утвержден эскиз монумента высотой более семи с половиной метров.