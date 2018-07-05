Сирийская армия, поддерживаемая российской авиацией и проиранскими ополченцами, в настоящее время ведет бои на юге провинции Дераа. Должно быть, для сирийского президента Башара Асада наступил особенно приятный момент. В марте 2011 года в провинции Дераа начался мятеж против сирийского правительства. Мятежники прозвали провинцию Дераа «колыбелью революции», пишет Зев Чафетс в статье для американского издания Bloomberg.

RonAlmog Флаг Израиля

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Спустя семь лет провинция Дераа, похоже, из «колыбели революции» превратится в ее «могилу». Жители провинции Дераа стремятся получить убежище. Некоторым жителям провинции удалось найти убежище в Иордании, однако с 2016 года иорданскую границу закрыли для беженцев. Согласно данным ООН, в Иорданию прибыло около 650 тыс. беженцев, однако неофициальные данные Иордании указывают на то, что в стране находятся более одного миллиона беженцев, которых Амман больше не намерен принимать.

В настоящий момент в поисках убежища жители провинции Дераа обратили свои взоры на Голанские высоты, которые контролирует Израиль. Тысячи человек уже развернули палаточные лагеря в буферной зоне, отделяющей израильскую армию от сирийской. Считается, что численность потенциальных беженцев составляет от 100 тыс. и более человек.

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

В воскресенье, 1 июля, в ходе заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к защите своих границ. Нетаньяху дал четко понять, что Израиль ни при каких обстоятельствах не допустит того, чтобы сирийские беженцы ступили на территорию Израиля. По его словам, израильские силы обороны уже направили подкрепление — танки и артиллерию — на Голанские высоты. Нетаньяху предупредил Асада, чтобы он не подталкивал беженцев к пересечению израильской границы.

В 1973 году в ходе войны «Судного дня» («Йом Кипур») Израиль нанес артиллерийский удар по центру Дамаска. Телерепортаж с Голанских высот должен был напомнить Асаду, что его дворец находится в радиусе действия израильской артиллерии (артиллерийский удар обходится гораздо дешевле, чем воздушные ракетные атаки).

Подавляющее большинство граждан Израиля выступает против принятия беженцев, особенно сирийцев, испытывающих ненависть к Израилю. Гражданская война в Сирии осложняет процедуру тщательной проверки всех беженцев. Неизвестно, сколько сторонников «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрывается среди беженцев.

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Однако оборонительная позиция Израиля не означает, что он будет игнорировать присутствие огромного числа беженцев вблизи своей границы. «Мы будем оказывать гуманитарную поддержку в меру своих возможностей», — заявил Нетаньяху в ходе заседания правительства. В течение последних шести лет израильское оборонное ведомство поставило в ближайшие сирийские деревни значительный объем медикаментов. Также сообщалось, что оборонное ведомство Израиля поставляло сирийцам легкое оружие и боеприпасы, однако израильские военные отказались прокомментировать эти сообщения. На этой неделе военные Израиля начали устанавливать палатки для беженцев и доставлять продукты питания. Это своеобразное сообщение, в котором говорится, что нужно играть по правилам Израиля, если хотите получить его помощь.

На предстоящем саммите Трамп-Путин, который состоится 16 июля в Хельсинки, среди прочих вопросов будет обсуждаться и ситуация в Сирии. Нетаньяху будет внимательно следить за саммитом. Для премьер-министра Израиля главная проблема в сирийском конфликте — это Иран, заклятый враг Израиля, который поддержал Асада и чье присутствие в Сирии рассматривается в качестве угрозы для безопасности Израиля. Асад имеет гораздо меньшее значение, поскольку, в отличие от Ирана, Израиль знает, как с ним справиться.

Российское присутствие в Сирии является плюсом для Нетаньяху. В течение многих лет он выстраивал хорошие отношения с президентом РФ Путиным, давая понять, что он уважает интересы России и надеется на взаимность. Для Израиля важно удержать иранские войска как можно дальше от Израиля и предотвратить попытки Ирана ввести передовое оружие.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

То, чего хочет Путин — это помощь со стороны Израиля в ходе переговоров с Трампом. Какую форму поддержки окажет Израиль, будет зависеть от того, что именно Путин хочет получить от Трампа на саммите. Израиль имеет существенное влияние на Трампа, и новое американское посольство в Иерусалиме служит тому доказательством. Трампу не нужно напоминать об опасности, исходящей со стороны Ирана, он и сам это знает. В отличие от Израиля, у США есть серьезное оружие для борьбы с Тегераном. Одна лишь угроза применения антииранских санкций уже оказывает давление на экономику Ирана.

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В идеале на саммите нужно было бы разработать видение новой Сирии, во главе которой стоит новое правительство. Стоит надеяться на то, что в ходе саммита удастся избавиться от иранской поддержки Асада и убедить Россию не потворствовать иранским интригам в Сирии. Саммит не сможет предотвратить трагедию, которая в настоящее время разворачивается в Дераа. Не поможет и израильская гуманитарная помощь. Шанс уже упущен. Однако настало время подумать о том, как можно предотвратить возникновение ситуации, аналогичной ситуации в Дераа.