За последние шесть месяцев президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину удалось достигнуть немало дипломатических побед на фоне разрядки напряжения в отношениях с Северной Кореей. Однако на экономическом фронте Сеул продолжает нести потери, пишет Уильям Песек в статье для издания Asia Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

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В конце 2017 года Южная Корея столкнулась с первым за последние девять лет падением экономических показателей. Одним из обещаний Мун Чжэ Ина, избранного в мае 2017 года, было ускорение экономического роста. Согласно статистическим данным, рост экспорта остановился в июне 2018 года, снизившись на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и это при том, что в мае 2018 года рост экспорта составил 13,2%. Это ошеломляющее падение является наиболее очевидным примером экономического ущерба, вызванного торговой войной Трампа. На фоне экономических проблем, с которыми сталкивается Южная Корея, Сеул и Пекин работают над улучшением своих отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Улучшению отношений между Сеулом и Пекином способствовал не только Пхеньян, но и Вашингтон. С одной стороны, умелые дипломатические шаги президента Южной Кореи, направленные на ослабление напряженности на Корейском полуострове, открыли новую страницу в отношениях между Южной Кореей и КНР. До этого момента Пекин остро реагировал на действия Сеула, который приветствовал развертывание элементов американской системы ПРО на своей территории. Ответные меры КНР поставили под угрозу экспортно-ориентированную экономику Южной Кореи.

С другой стороны, экономические удары, нанесенные Трампом по мировым рынкам, способствовали сближению Пекина и Сеула. Даже премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность наладить отношения с КНР и преодолеть геополитическую напряженность в отношениях с Пекином, вызванную территориальными спорами и противоречиями, сохранившимися со времен Второй мировой войны.

Например, в мае 2018 года Китай, Южная Корея и Япония провели саммит, в ходе которого обсуждались условия трехсторонней торговой сделки. Участники саммита пообещали ускорить процесс, направленный на подписание регионального всеобъемлющего экономического партнерства.

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Министр торговли Южной Кореи Ким Хён Чон встретился 27 июня с министром торговли Китая Чжуншань. На встрече обсуждались возможности более глубоких интеграционных усилий. Сеул и Пекин также готовы принять участие в совместных инфраструктурных проектах в Северной Азии.

«Улучшение отношений между Китаем и Южной Кореей, возможно, улучшит перспективы сотрудничества для многих китайских и корейских компаний, учитывая размер и важность двусторонних экономических отношений», — считает старший аналитик Eurasia Group по азиатскому региону Скотт Симан.

Сотрудничество с КНР может открыть для Южной Кореи — четвертой экономики в Азии — широкие возможности. В 2017 году на долю Китая пришлась четверть южнокорейского экспорта, тогда как на долю США — 12%. Примерно три четверти южнокорейского экспорта в Китай составляют комплектующие, необходимые для производства товаров на территории Китая, которые впоследствии реэкспортируются.

«Озабоченность относительно того, что торговые трения между США и Китаем ухудшатся и приведут к увеличению затрат и снижению спроса, лежит в основе стремления Пекина и Сеула к защите от возможных рисков за счет развития еще более тесных экономических отношений между Китаем и Южной Кореей», — уверен старший аналитик Eurasia Group по азиатскому региону.

Однако это не означает, что между двумя странами разрешены все проблемы. Руководство КНР по-прежнему испытывает недоумение в связи с отказом президента Южной Кореи отменить развертывание американских систем ПРО THAAD. Чтобы продемонстрировать свое неудовольствие, председатель КНР ограничил торговые потоки в 2017 году. Китайское руководство отменило поездки туристических групп в Сеул, на остров Чеджудо и город Пусан. У южнокорейских поп-звезд внезапно возникли проблемы с получением китайских виз. Китайские потребители бойкотировали продукцию автомобилестроительной компании Hyundai.

by m-louis Сеул

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Китай по-прежнему хочет, чтобы системы THAAD были удалены с Корейского полуострова. Если президент Южной Кореи не пойдет на уступки по данному вопросу, председатель КНР всегда может нанести удар по южнокорейскому экспорту. К тому же отношения между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном всегда могут вновь обостриться, что приведет к осложнению отношений между Пекином и Сеулом, а также к ущербу для южнокорейской экономики.

Тем не менее в настоящий момент Сеул и Пекин постепенно восстанавливают отношения, изрядно потрепанные за последние два года. Улучшение отношений с КНР позволит Сеулу улучшить собственные экономические показатели.