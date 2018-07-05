На следующей неделе президент США Дональд Трамп отправится в Европу на саммит НАТО, на котором он поднимет ряд простых вопросов: почему Вашингтон должен тратить на оборону более 3,1% ВВП, в то время как Германия тратит на оборону всего 1,2% ВВП, а ЕС в целом — всего 1,5%? Почему США должны платить гораздо больше для обеспечения безопасности ЕС, чем сами европейские страны? Это, вполне, разумные вопросы, и, конечно, Трамп далеко не первый американский президент, который их задает, пишет Хью Уайт в статье для американского издания The National Interest.

U.S. Army Американские солдаты

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Однако Трамп — это первый американский президент, который действительно может потребовать от ЕС дать ответы на эти вопросы и принять меры в случае, если он не получит ответы, которые хочет услышать.

В ходе недавнего саммита «Большой семерки» Трамп заявил, что НАТО «хуже, чем НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле), добавив, что его администрация рассматривает варианты вывода американских сил из Европы. К данным заявлениям нужно относиться серьезно. Вашингтон должен получить ответ на вопрос: зачем он платит за обеспечение безопасности ЕС?

U.S. Department of Defense Донадьд Трамп

Когда мы рассматриваем данный вопрос, нужно иметь ввиду реальную стоимость американской поддержки ЕС, которая превышает размер военного бюджета США. Необходимы учитывать расходы, связанные с возможностью участия американских солдат в сражениях и ущербом, понесенным в ходе военных действий.

Сегодня затраты на войну в ЕС могут быть очень высокими, учитывая то, что основным противником может выступить амбициозная и сердитая Россия. Расходы включают в себя не только потенциальные издержки, сопутствующие крупному континентальному конфликту, в котором Россия могла бы использовать преимущества своего географического расположения, но и последствия ядерного конфликта. Американские города могут стать объектом ядерного нападения. Расходы, связанные с неядерной войной в Европе, были бы огромными. Возможно, они превысили бы объем средств, потраченных за все годы антитеррористической борьбы после 11 сентября 2001 года. Издержки, связанные с ядерной войной, просто нельзя себе представить. Для Вашингтона нет никакого смысла в размещении американских сил в ЕС, если он не готов взять на себя расходы, связанные с возможным военным конфликтом. В противном случае размещение американских сил в ЕС превращается в блеф, который можно было бы раскрыть за очень короткий период.

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Всё это прекрасно понимали в период «холодной войны» с СССР. Американские стратеги, избиратели и налогоплательщики осознавали, что размещение сил США в Европе — это всего лишь первоначальный взнос. Вашингтон был готов заплатить страшную цену в случае конфликта, поэтому американские войска обеспечивали надежную защиту ЕС. Это помогло сдержать СССР.

Однако ситуация полностью изменилась после окончания «холодной войны». В «однополярном мире» можно было легко согласится с утверждением, что США могут возглавит мир, избежав конфликтов с ядерными державами. Поэтому расходы, связанные с возможным конфликтом, можно было игнорировать. Считалось само собой разумеющимся, что Вашингтон должен сохранить свои обязательства, которые он взял на себя в ходе «холодной войны», и после ее завершения. Почему бы и нет? Затраты были относительно низкими, а власть Америки и ее экономическая мощь казались непоколебимыми.

Теперь ситуация изменилась. Из новой стратегии США в области национальной безопасности следует, что Вашингтон в настоящий момент сталкивается с грозными соперниками в Европе и других регионах мира, при этом благосостояние и власть США уже не кажутся столь непоколебимыми. Трамп и его сторонники сомневаются в необходимости расходов, связанных с размещением американских сил в ЕС. Кто поверит в то, что США сегодня готовы сражаться с Россией во имя защиты европейцев?

Army.mil США и НАТО

Сторонники сохранения американских сил в ЕС, пытаясь оправдать стратегическую приверженность США, используют аргументы времен «холодной войны». Они утверждают, что безопасность США зависит от защиты ЕС от тех угроз, с которыми европейцы просто не смогут справиться самостоятельно, независимо от того, сколько они тратят на оборону.

Этот аргумент был актуален во времена Первой мировой войны и в 1941−45 годах. Однако справедлив ли он сегодня? Разве Россия представляет для США такую же угрозу, как СССР в период «холодной войны» или нацисты в декабре 1941? Действительно ли Европа сегодня не способна противостоять России, так же как во времена СССР или гитлеровской Германии?

Многие утверждают, что на все эти вопросы можно дать только утвердительный ответ. ЕС сегодня намного сильнее, а Россия намного слабее, чем в 1948 году или в последующие годы. Россия действительно готова противостоять расширению ЕС и НАТО на восток, однако у нее нет никаких шансов на то, чтобы превзойти ЕС, не говоря уже о превращении в регионального гегемона. Это могли сделать только СССР или нацистская Германия.

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Любая российская угроза в адрес США может быть эффективно сдержана американскими ядерными силами. Поэтому Трамп вполне мог бы настоять на том, что американцам нет необходимости тратиться на защиту ЕС. Возможно, европейским государствам пора предоставить возможность самостоятельно поддерживать свою оборону. На самом деле, нет веских причин, которые могли бы оправдать расходы Вашингтона, связанные с сохранением его приверженности НАТО.