В настоящий момент заявления и действия Великобритании на мировой арене насколько расходятся с ее ценностям, что невольно задаешься вопросом: что случилось с этой страной? После того, как в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из состава ЕС (Brexit), британская внешняя политика, похоже, полностью рухнула. Лондон отказался даже от своих традиционных руководящих идей, пишет Марк Мэллок Браун в статье для издания Asia Times.

Британский флаг

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Хуже всего то, что данный крах совпал с приходом администрации президента США Дональда Трампа, которая преследует цели, полностью расходящимися с целями, которых придерживаются Великобритания и ЕС в целом. Выход США из ядерного соглашения с Ираном в сочетании с растущей воинственностью президента РФ Владимира Путина и растущими амбициями председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что мир входит в опасную и всё более конфронтационную фазу развития.

Очевидное отсутствие у Трампа симпатии к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и англофобия его нового советника по национальной безопасности Джона Болтона гарантируют Соединенному Королевству наступление тяжелых времен. Со времен Второй мировой войны тесные отношения Великобритании с континентальной Европой и США выступали в качестве надежной опоры для внешней политики Великобритании. Однако теперь обе эти опоры можно считать разрушенными. В тоже время Brexit превратился для Великобритании во всепоглощающую проблему номер один, которая затмила собой все остальные международные проблемы. Лондон просто ослеп и не видит, что происходит в остальном мире. Похоже, что эта слепота сохранилась до сих пор.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС могут занять годы. Результаты этих переговоров неизбежно будут иметь последствия для единства страны, учитывая неразрешимый вопрос о североирландской границе. Даже если этот вопрос удастся решить, Шотландия намерена сделать ставку на отношения с ЕС, а не с Лондоном. Во всяком случае, обещание британского правительства о том, что страна станет мировой державой, освобожденной от цепей ЕС, было не более чем пустым лозунгом. В ходе недавнего совещания глав правительств стран-членов Британского Содружества, прошедшего в Лондоне, британское правительство живописало будущее после завершения процесса выхода из ЕС, однако практически не затронуло тему будущих торговых сделок.

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Индия — одна из стран, которая потенциально может стать крупным торговым партнером Великобритании после выхода из состава ЕС. Однако проблема заключается в том, что в Нью-Дели Великобританию и ЕС рассматривают как один единый рынок. Стремление Лондона к выработке собственных правил и стандартов приведет к необоснованным неудобствам. До того, как расширить торговые и инвестиционные отношения с Великобританией, Индия, скорее всего, уделит первоочередное внимание расширению торговых отношений с ЕС. Действительно, Индия никогда не видела, чтобы Великобритания выступала в роли постоянного защитника индийских интересов в ЕС. Кроме того, большинство из тех, кто не поддерживает выход Великобритании из ЕС, расценивают стремление Лондона возглавить «Англосферу» на пути в новый мир как комическое заблуждение.

Высылка российских дипломатов из Великобритании после происшествия в Солсбери и поддержка данной инициативы со стороны США были разрекламированы как крупная дипломатическая победа Лондона. На самом деле правда заключается в том, что в настоящий момент Великобритания — это слабое звено в Западной Европе. Суицидальный акт выхода из ЕС сократит число инструментов, которые Великобритания могла бы задействовать в борьбе с российским вмешательством.

Brexit

Лондон теряет свое влияние на политику ЕС в сфере кибербезопасности и энергетики, и это в момент, когда кибербезопасность и энергетика становятся ключевыми сферами, которые могут столкнуться с вмешательством со стороны враждебных государств и негосударственных субъектов.

Хуже того, что Великобритания, запустив процесс выхода из состава ЕС, похоже, также запустила процесс отказа от своих либерально-демократических ценностей. Оппозиция в Великобритании обвинила руководство страны в расизме и враждебном отношении к мигрантам, после того как в апреле 2018 года разразился так называемый «Виндраш-скандал». Скандал был вызван созданием миграционных сложностей и даже риском депортации, с которыми в Великобритании столкнулись люди из стран Карибского бассейна, прожившие в стране более полувека. Отступая от либеральных норм, правительство Мэй стало походить на администрацию Трампа. Любой отказ от либеральных норм является предпосылкой для авторитарного поведения.

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Крах британской внешней политики произошел в момент роста неопределенности. Глобальная перебалансировка между США и КНР станет вызовом для поколений, которые переживут срок полномочий администрации Трампа и даже председателя КНР, который теперь может занимать свой пост пожизненно. В конечном итоге может оказаться, что Великобритания опустится до столь незначительной роли на международной арене, что о ней будут упоминать лишь вскользь.