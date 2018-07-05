Asia Times: Глобальным амбициям Великобритании пришел конец
В настоящий момент заявления и действия Великобритании на мировой арене насколько расходятся с ее ценностям, что невольно задаешься вопросом: что случилось с этой страной? После того, как в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из состава ЕС (Brexit), британская внешняя политика, похоже, полностью рухнула. Лондон отказался даже от своих традиционных руководящих идей, пишет Марк Мэллок Браун в статье для издания Asia Times.
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Хуже всего то, что данный крах совпал с приходом администрации президента США Дональда Трампа, которая преследует цели, полностью расходящимися с целями, которых придерживаются Великобритания и ЕС в целом. Выход США из ядерного соглашения с Ираном в сочетании с растущей воинственностью президента РФ Владимира Путина и растущими амбициями председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что мир входит в опасную и всё более конфронтационную фазу развития.
Очевидное отсутствие у Трампа симпатии к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и англофобия его нового советника по национальной безопасности Джона Болтона гарантируют Соединенному Королевству наступление тяжелых времен. Со времен Второй мировой войны тесные отношения Великобритании с континентальной Европой и США выступали в качестве надежной опоры для внешней политики Великобритании. Однако теперь обе эти опоры можно считать разрушенными. В тоже время Brexit превратился для Великобритании во всепоглощающую проблему номер один, которая затмила собой все остальные международные проблемы. Лондон просто ослеп и не видит, что происходит в остальном мире. Похоже, что эта слепота сохранилась до сих пор.
Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС могут занять годы. Результаты этих переговоров неизбежно будут иметь последствия для единства страны, учитывая неразрешимый вопрос о североирландской границе. Даже если этот вопрос удастся решить, Шотландия намерена сделать ставку на отношения с ЕС, а не с Лондоном. Во всяком случае, обещание британского правительства о том, что страна станет мировой державой, освобожденной от цепей ЕС, было не более чем пустым лозунгом. В ходе недавнего совещания глав правительств стран-членов Британского Содружества, прошедшего в Лондоне, британское правительство живописало будущее после завершения процесса выхода из ЕС, однако практически не затронуло тему будущих торговых сделок.
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Индия — одна из стран, которая потенциально может стать крупным торговым партнером Великобритании после выхода из состава ЕС. Однако проблема заключается в том, что в Нью-Дели Великобританию и ЕС рассматривают как один единый рынок. Стремление Лондона к выработке собственных правил и стандартов приведет к необоснованным неудобствам. До того, как расширить торговые и инвестиционные отношения с Великобританией, Индия, скорее всего, уделит первоочередное внимание расширению торговых отношений с ЕС. Действительно, Индия никогда не видела, чтобы Великобритания выступала в роли постоянного защитника индийских интересов в ЕС. Кроме того, большинство из тех, кто не поддерживает выход Великобритании из ЕС, расценивают стремление Лондона возглавить «Англосферу» на пути в новый мир как комическое заблуждение.
Высылка российских дипломатов из Великобритании после происшествия в Солсбери и поддержка данной инициативы со стороны США были разрекламированы как крупная дипломатическая победа Лондона. На самом деле правда заключается в том, что в настоящий момент Великобритания — это слабое звено в Западной Европе. Суицидальный акт выхода из ЕС сократит число инструментов, которые Великобритания могла бы задействовать в борьбе с российским вмешательством.
Лондон теряет свое влияние на политику ЕС в сфере кибербезопасности и энергетики, и это в момент, когда кибербезопасность и энергетика становятся ключевыми сферами, которые могут столкнуться с вмешательством со стороны враждебных государств и негосударственных субъектов.
Хуже того, что Великобритания, запустив процесс выхода из состава ЕС, похоже, также запустила процесс отказа от своих либерально-демократических ценностей. Оппозиция в Великобритании обвинила руководство страны в расизме и враждебном отношении к мигрантам, после того как в апреле 2018 года разразился так называемый «Виндраш-скандал». Скандал был вызван созданием миграционных сложностей и даже риском депортации, с которыми в Великобритании столкнулись люди из стран Карибского бассейна, прожившие в стране более полувека. Отступая от либеральных норм, правительство Мэй стало походить на администрацию Трампа. Любой отказ от либеральных норм является предпосылкой для авторитарного поведения.
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Крах британской внешней политики произошел в момент роста неопределенности. Глобальная перебалансировка между США и КНР станет вызовом для поколений, которые переживут срок полномочий администрации Трампа и даже председателя КНР, который теперь может занимать свой пост пожизненно. В конечном итоге может оказаться, что Великобритания опустится до столь незначительной роли на международной арене, что о ней будут упоминать лишь вскользь.