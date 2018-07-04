2 июля настоятель храма в небольшом итальянском городке Вилла Росса на утренней мессе произнес проповедь против миграционной политики нового итальянского правительства в целом и министра внутренних дел Маттео Сальвини в частности. Часть прихожан сочли подобную политизацию богослужения недопустимой и вышли из храма прямо посреди литургии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европе

Скандал имел в Италии довольно широкий резонанс и показал еще одну черту нынешнего миграционного кризиса Евросоюза. Каждая вторая новость в европейских газетах так или иначе связана с этой темой. Что и неудивительно, ведь речь идет далеко не только о переселенцах и даже не только о вызываемых переселением социальных пертурбациях. Речь идет о самоидентификации Европы, а значит, и о ее будущем.

Выигравшие парламентские выборы марта 2018 года и сформировавшие коалиционное правительство «Лига» Сальвини и «Движение 5 звезд» в последние годы резко увеличили свою популярность во многом благодаря именно своей позиции по вопросу о нелегальных мигрантах. Они полагают, что помогать страждущим нужно «у них дома» (a casa sua), а превращать Италию и Европу в лагерь беженцев, подлинных или фиктивных — не нужно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джордж Сорос

В полном соответствии со своей предвыборной программой они стали блокировать корабли неправительственных организаций (НПО), которые подбирают мигрантов в территориальных водах Ливии и везут их в Европу, обычно — именно в Италию, до которой совсем близко. В НПО обвиняют Сальвини в расизме, национализме и фашизме. Вице-премьер в ответ обвиняет НПО в презрении к законам, нечистоплотном бизнесе и торговле людьми.

В Италии поддержка мигрантов считается признаком «левых» политических взглядов. По их логике, Европа должна помогать страждущим, отбросив националистические привычки. К этому лагерю относится не только Демократическая партия Италии, но и большинство крупных СМИ, а также почти все крупные финансовые группы Евросоюза. Они регулярно показывают и рассказывают, сколько несчастных африканцев дрейфует на очередной лодке — не говоря уж о том, как описываются трагические случаи.

«Правую» точку зрения наиболее емко сформулировал в конце июня 2018 года обозреватель Il Giornale Джан Микалесин. Альянс Джорджа Сороса, других представителей крупного бизнеса, курируемых ими НПО и ведущих СМИ работает на уничтожение права национальных государств принимать решения на собственной территории, рост числа мигрантов должен удешевить рабочую силу в Европе и одновременно дать новых молодых потребителей — так выглядит «правая» логика.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

Ссора нового итальянского правительства с католической Церковью (а против Сальвини выступал не только батюшка из Вилла Росса, но и папа Франциск — правда, гораздо мягче) может показаться странной: ведь именно «Лига» и «Движение 5 звезд» шли на выборы под лозунгами о традиционных христианских ценностях. Это именно их министр по делам семьи Лоренцо Фонтана настаивает на том, что у слова «семья» есть только одно значение — союз мужчины и женщины. Левые правительства легализовали гей-браки и гей-парады (и совершили еще целый ряд менее заметных антикатолических жестов), но в мигрантском вопросе Церковь почему-то оказалась на их стороне (хотя, конечно, далеко не в полном составе).

Понять этот странный феномен поможет высказывание, сделанное итальянским президентом Серджо Маттареллой во время визита в Эстонию. Формальный глава итальянского государства (оппонент собственного правительства) заявил, что молодые жители континента чувствуют себя «европейцами», а не относят себя к конкретной нации. Таким путем Маттарелла призывает преодолеть «национализм» Сальвини.

Но для «правых» проблема в том, что «Европа» — это слишком размытое понятие. И чем дальше, тем оно становится размытее. Кто угодно может претендовать на право говорить от лица Европы, а учитывая, кому принадлежат ведущие СМИ, голос коллективного Сороса намного слышнее, чем голос его оппонентов. «Правые» уверены, что «Европа» в данном случае — риторическая фигура для того, чтобы закамуфлировать красивыми словами интересы альянса бюрократов и крупного бизнеса.

Все флаги в гости будут к нам

«Правые» предпочитают стоять на земле и судить, исходя из конкретики, а не из риторики. Если президент Франции считает, что Италии нужно принимать больше мигрантов, то пусть он сам их и принимает. А если он, наговорив громких слов, разворачивает с порога реальных мигрантов — значит, правы большинство итальянских избирателей, которые выбрали «Лигу» и «Движение 5 звезд».

В итальянском и, шире, европейском обществе нет дискуссии о том, надо ли помогать мигрантам — надо. Есть дискуссия о методах — и дискуссия о собственном статусе.

По логике «левых», мигранты могут приезжать в Европу в неограниченном количестве, потому что все границы и нации — условности; собственный статус Европы в данном случае — наиболее обеспеченный участок общего пространства, который должен делиться с другими. (Чувство вины за колонизацию тоже никто не отменял). То, что для многих предстоятелей католической («вселенской») Церкви, включая аргентинского папу, близка именно такая логика — неудивительно.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы в Италии

По логике «правых», помогать страждущим нужно у них дома, для этого достаточно прекратить там войны, в качестве бонуса можно инвестировать свои средства. Перевозить мигрантов в Европу не надо, потому что у каждой страны есть свои социокультурные привычки и правила, и их нужно уважать, потому что они являются ценностью, а не пережитком. Сама по себе миграция, тем более в тех условиях, в которых она проходит, унижает мигрантов и как следствие — ожесточает их. Нет ничего плохого в североафриканских культурах и обычаях, но пусть они практикуют их a casa sua.

Победа правых на мартовских выборах и дальнейший рост их рейтингов одновременно с обрушением рейтингов демократов (по состоянию на июнь «правые» выигрывают со счетом 60:10) наглядно показывает, на чьей стороне симпатии граждан.

Интересная деталь состоит в том, что дискуссии о мигрантах очень редко включают в себя какие-то практические примеры — и никогда не включают в себя перехода на личности. Никто не против конкретных мигрантов, просто некоторые против процесса миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

И те, и другие каждый день открывают свежие газеты, чтобы посмотреть, какими еще ругательными словами назвали Сальвини «левые» журналисты и их издатели («расист, фашист, националист») и какой еще хлесткой формулировкой им ответил министр («Сорос хотел бы превратить Италию в лагерь беженцев, потому что ему нравятся рабы»). Борьба «итальянцев» с «европейцами», сторонников «здравого смысла» со сторонниками красивых теорий — продолжается. Маттео Сальвини пока сохраняет pole position.