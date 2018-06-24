Информация об успешном завершении испытаний новой ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» является очень хорошей новостью для российской армии. Согласно информации, распространённой в СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, «длинную руку» С-400 — ракету 40Н6, могут принять на вооружение уже этим летом. В чём особенность этой ракеты и как она меняет возможности российской системы противовоздушной обороны (ПВО)?

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Только с ракетой 40Н6 ЗРК С-400 сможет реализовать свои характеристики

ЗРК большой дальности С-400 «Триумф» является на сегодняшний день наиболее дальнобойной и мощной системой ПВО, стоящей на вооружении Вооружённых сил России. Один полный полк С-400 способен одновременно обстреливать до 80 целей — как аэродинамических (например, самолёты противника), так и баллистических (тактические ракеты противника). Характеристики комплекса по дальности поражения целей зависят от применяемого типа зенитных ракет. До принятия на вооружение изделия под индексом 40Н6 самой дальнобойной ракетой С-400 является 48Н6ДМ, способная поражать цели на дальности до 250 км и высоте от 10 до 27 000 метров. Также применяются малогабаритные современные ракеты 9М96 / 9М96Д, имеющие меньшую дальность (40 и 135 км соответственно), но зато использующие на конечном участке полёта активную радиолокационную головку самонаведения, при этом минимальная высота поражения цели снижена до 5 метров. К тому же вследствие меньших габаритов и веса таких ракет в одном транспортно-пусковом контейнере умещается четыре, а не одна.

Что же касается ракеты 40Н6 — она даёт беспрецедентные возможности по уничтожению авиации противника на больших дальностях. Максимальная дальность поражения целей у этой ракеты достигает 400 км (в СМИ часто ошибочно приписывают это к характеристикам С-400, хотя система ещё не вооружена этим типом ракет), а высота цели — 185 км. Естественно, речь идёт о некой максимальной «идеальной» дальности — при условии, что цель движется в сторону ЗРК и т.п. Понятно также, что на дистанциях, близких к максимальным, наибольшая угроза возникает для самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (крайне важная цель, уничтожение которой может полностью нарушить управление воздушной группировкой противника и заставить малозаметные истребители включить собственные радиолокаторы и демаскироваться) и стратегических бомбардировщиков (так как эти цели крупные и маломаневренные). Кроме того, новая ракета способна эффективнее решать задачи противоракетной обороны (ПРО) в том, что касается перехвата оперативно-тактических ракет и баллистических ракет малой дальности (на дистанциях до 60 км).

Для сравнения: самый совершенный американский аналог — ЗРК Patriot PAC-3 MSE способен перехватывать баллистические цели на дистанциях до 35 км. Против самолётов эти ракеты применять можно, но в большей мере они заточены именно под задачи ПРО. Более старая ракета MIM-104D (PAC-2) за счёт больших габаритов могла перехватывать самолёты на дальностях до 160 км, однако не очень успешно справлялась с ракетами. Батарея из 8 пусковых установок Patriot может одновременно обстреливать до 8 целей. Некоторый крен в сторону именно решения задач ПРО, а не борьбы с авиацией противника, можно объяснить ставкой американцев на собственную авиацию, которая очень многочисленна и современна.

Tokoro_ten Patriot PAC-3 MSE

Таким образом, важно, чтобы новая зенитная ракета С-400 действительно была принята на вооружение, так как в прошлом уже неоднократно заявлялось о скорой готовности изделия, а в итоге история уже «тянется» с 2012 года. Остаётся надеяться, что зенитная ракета 40Н6 реально начнёт поступать в войска уже в этом году.