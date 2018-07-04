Ну, во-первых, митингам протеста против увеличения пенсионного возраста не повезло, они пришлись на чемпионат мира по футболу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Если власть намеренно смешала футбол с ожидаемым негодованием, это умно с её стороны. Футбол затмил собой все другие зрелищные мероприятия, в Россию приехали около двух миллионов международных гопников, какие митинги. Что вы, кто их заметил!

Власть у нас стала расчётливой, посмотрите, как ловко общается сейчас ВВП с журналистами через антикомариного Пескова. Песков, как антикомариная сетка, задерживает всех человеческих назойливых насекомых с их жужжанием и уколами. И президент сидит, усмехаясь, невредим.

Во-вторых, хочу тут отметить и искусство примазывания — беспардонным примазыванием отличились хитрые навальновцы, эти заявили о своих митингах протеста против повышения пенсионного возраста. Объявили, что в 20 городах, но кто там бросится подсчитывать?

Я, так случилось, посмотрел один список, где были собраны в одну таблицу митинги против повышения пенсионного возраста, с объяснением, кто организует. Так в списке значительно преобладали такие организаторы, как КПРФ и профсоюзы, навальновцы же в качестве организаторов были редки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Но так как они крикливы, назойливы и имеют множество сторонников в СМИ, то в результате получилось, что, всё свалив в одну кучу, журналисты дали общий результат. А поскольку либеральных СМИ и сочувствующих либералам СМИ больше, чем нелиберальных, то получилось, что это Навальный всё организовал.

Нет, не Навальный, он, хитро ухмыляясь, вообще улепетнул за границу отдыхать. Но имя «Навальный» как-то автоматом было присвоено всем митингам протеста против повышения пенсионного возраста. Над протестами журналисты водрузили навальняцкий флаг. Ему приписали протестные митинги.

Вот как оперируют истинные манипуляторы.

В масштабах всей России — КПРФ, профсоюзы и навальновцы в сумме провели на самом деле малочисленные митинги, скорее смахивающие на пикеты. Отличился сравнительной многочисленностью митинг в Омске, но там, очевидно, какая-то особо напряжённая социальная ситуация, что часть населения всё же оторвали тела от диванов и вышли.

«Нужно доказывать везде и всем, что народ имеет право на все национальные богатства, — наставлял я нацболов. — Следует требовать отмены результатов приватизации, то есть требовать весь пирог, а не рабски вымаливать подачки пенсий».

Ну посудите сами!

Если приглядеться к нынешним протестам, то ведь они оспаривают условия тюремного содержания, в то время как следует глобально открыть тюрьму. И взять себе всё.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании. Торжествующий российский болельщик

Логично? Разве национальное богатство не ваше? Нация-то вы.

Между тем, как ураган в океане превращается в цунами, так завизжал и закипел океан ЧМ-2018.

Когда в матче с испанской командой после двух таймов судья добавил дополнительное время, я увидел, как вокруг российских футболистов появилась густая жёлтая аура. Это мне виделось так: как бы ребёнок обвёл жёлтым фломастером силуэты российских футболистов.

Они превратились в магически заряженных духов и потому и победили в матче.

Я заметил, что подобное же осатанение — святое безумие на самом деле, охватило советскую армию в Великой Отечественной войне, и только благодаря этому священному безумию наши и победили тогда.

Испанские спортивные журналисты объясняют российскую победу сейчас, исходя из отвращения к поражению своей национальной команды.

Бытуют неслыханные интерпретации — дескать, российская команда самая слабая в чемпионате, именно потому она и победила великую, умную и правильную команду Испании.

Российская команда, согласно испанским журналистам, абсолютно неправильная.

Эй-эй, господа!

Победил только тот, кто победил.

Я, не пропустивший ни единого момента в матче Россия — Испания, обратил внимание на точность передач испанских футболистов, на то, как мяч, как будто приклеенный, прижимался сам собой к их бутсам.

Но победа присуждается по количеству забитых мячей, а не по уровню искусства передачи мяча.

Подобная же дурь — интерпретация поражения как чуть ли не победы представителей разбитой на чемпионате страны, звучала и в иных обвинениях против русских, что, дескать, они натасканы в пенальти, в этой футбольной «русской рулетке».

Ну простите, что умеем бить и Акинфеев сумел два пенальти отразить.

Ой, не могу! Мы выиграли благодаря тактике отличной обороны, так это наше право было — выбирать тактику.

Уже можно даже подвести предварительный итог. Побеждает в конечном счёте российская власть, они организовали прибытие в Россию двух миллионов скабрезных, сексуально озабоченных россиянками иностранцев, алкоголизированных и мочеоросивших нам все углы центров городов забубённых мужланов-фанатов.

Я и такие, как я, интеллектуалы порицали власть за превращение наших одиннадцати городов в рай земной для гогочущей международной толпы гопников, а власть наша угрюмо катила свой сизифов камень, убеждённая, что так и надо делать, катить камень.

Закатили всё же.

Теперь торжествующе посматривают на нас, на меня и мне подобных.

Я не открещиваюсь от своей позиции — рыгающая, воняющая пивом и мочой, тянущаяся к русским девкам толпа гопников мне неприятна сегодня, как прежде, но власть закатила свой камень куда хотела.

А заодно и отвлекла внимание от болезненного для общества ожидаемого закона о повышении пенсионного возраста.

15 июля ЧМ-2018 закончится.

Про повышение возраста страна не забудет, но страсти выкипят, как вода в кастрюле, если кастрюлю оставить на плите надолго.

Chapeau, власть. Не согласен, но снимаю шляпу!