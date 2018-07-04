Эдуард Лимонов о неистовом футболе ЧМ и назойливом Навальном
Ну, во-первых, митингам протеста против увеличения пенсионного возраста не повезло, они пришлись на чемпионат мира по футболу.
Если власть намеренно смешала футбол с ожидаемым негодованием, это умно с её стороны. Футбол затмил собой все другие зрелищные мероприятия, в Россию приехали около двух миллионов международных гопников, какие митинги. Что вы, кто их заметил!
Власть у нас стала расчётливой, посмотрите, как ловко общается сейчас ВВП с журналистами через антикомариного Пескова. Песков, как антикомариная сетка, задерживает всех человеческих назойливых насекомых с их жужжанием и уколами. И президент сидит, усмехаясь, невредим.
Во-вторых, хочу тут отметить и искусство примазывания — беспардонным примазыванием отличились хитрые навальновцы, эти заявили о своих митингах протеста против повышения пенсионного возраста. Объявили, что в 20 городах, но кто там бросится подсчитывать?
Я, так случилось, посмотрел один список, где были собраны в одну таблицу митинги против повышения пенсионного возраста, с объяснением, кто организует. Так в списке значительно преобладали такие организаторы, как КПРФ и профсоюзы, навальновцы же в качестве организаторов были редки.
Но так как они крикливы, назойливы и имеют множество сторонников в СМИ, то в результате получилось, что, всё свалив в одну кучу, журналисты дали общий результат. А поскольку либеральных СМИ и сочувствующих либералам СМИ больше, чем нелиберальных, то получилось, что это Навальный всё организовал.
Нет, не Навальный, он, хитро ухмыляясь, вообще улепетнул за границу отдыхать. Но имя «Навальный» как-то автоматом было присвоено всем митингам протеста против повышения пенсионного возраста. Над протестами журналисты водрузили навальняцкий флаг. Ему приписали протестные митинги.
Вот как оперируют истинные манипуляторы.
В масштабах всей России — КПРФ, профсоюзы и навальновцы в сумме провели на самом деле малочисленные митинги, скорее смахивающие на пикеты. Отличился сравнительной многочисленностью митинг в Омске, но там, очевидно, какая-то особо напряжённая социальная ситуация, что часть населения всё же оторвали тела от диванов и вышли.
«Нужно доказывать везде и всем, что народ имеет право на все национальные богатства, — наставлял я нацболов. — Следует требовать отмены результатов приватизации, то есть требовать весь пирог, а не рабски вымаливать подачки пенсий».
Ну посудите сами!
Если приглядеться к нынешним протестам, то ведь они оспаривают условия тюремного содержания, в то время как следует глобально открыть тюрьму. И взять себе всё.
Логично? Разве национальное богатство не ваше? Нация-то вы.
Между тем, как ураган в океане превращается в цунами, так завизжал и закипел океан ЧМ-2018.
Когда в матче с испанской командой после двух таймов судья добавил дополнительное время, я увидел, как вокруг российских футболистов появилась густая жёлтая аура. Это мне виделось так: как бы ребёнок обвёл жёлтым фломастером силуэты российских футболистов.
Они превратились в магически заряженных духов и потому и победили в матче.
Я заметил, что подобное же осатанение — святое безумие на самом деле, охватило советскую армию в Великой Отечественной войне, и только благодаря этому священному безумию наши и победили тогда.
Испанские спортивные журналисты объясняют российскую победу сейчас, исходя из отвращения к поражению своей национальной команды.
Бытуют неслыханные интерпретации — дескать, российская команда самая слабая в чемпионате, именно потому она и победила великую, умную и правильную команду Испании.
Российская команда, согласно испанским журналистам, абсолютно неправильная.
Эй-эй, господа!
Победил только тот, кто победил.
Я, не пропустивший ни единого момента в матче Россия — Испания, обратил внимание на точность передач испанских футболистов, на то, как мяч, как будто приклеенный, прижимался сам собой к их бутсам.
Но победа присуждается по количеству забитых мячей, а не по уровню искусства передачи мяча.
Подобная же дурь — интерпретация поражения как чуть ли не победы представителей разбитой на чемпионате страны, звучала и в иных обвинениях против русских, что, дескать, они натасканы в пенальти, в этой футбольной «русской рулетке».
Ну простите, что умеем бить и Акинфеев сумел два пенальти отразить.
Ой, не могу! Мы выиграли благодаря тактике отличной обороны, так это наше право было — выбирать тактику.
Уже можно даже подвести предварительный итог. Побеждает в конечном счёте российская власть, они организовали прибытие в Россию двух миллионов скабрезных, сексуально озабоченных россиянками иностранцев, алкоголизированных и мочеоросивших нам все углы центров городов забубённых мужланов-фанатов.
Я и такие, как я, интеллектуалы порицали власть за превращение наших одиннадцати городов в рай земной для гогочущей международной толпы гопников, а власть наша угрюмо катила свой сизифов камень, убеждённая, что так и надо делать, катить камень.
Закатили всё же.
Теперь торжествующе посматривают на нас, на меня и мне подобных.
Я не открещиваюсь от своей позиции — рыгающая, воняющая пивом и мочой, тянущаяся к русским девкам толпа гопников мне неприятна сегодня, как прежде, но власть закатила свой камень куда хотела.
А заодно и отвлекла внимание от болезненного для общества ожидаемого закона о повышении пенсионного возраста.
15 июля ЧМ-2018 закончится.
Про повышение возраста страна не забудет, но страсти выкипят, как вода в кастрюле, если кастрюлю оставить на плите надолго.
Chapeau, власть. Не согласен, но снимаю шляпу!