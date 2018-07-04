Президент США Дональд Трамп, к счастью, решил отказаться от своей угрозы заблокировать все китайские инвестиции в американские технологии, имеющие решающее значение для обеспечения национальной безопасности. Трамп обратился в Конгресс с просьбой разработать более надежную систему контроля за инвестициями. Однако риск того, что данная технологическая «холодная война» выйдет из-под контроля, всё еще остается. Законодатели должны добиться баланса между сохранением экономической открытости и защитой национальной безопасности, а это означает, что они должны задействовать новый подход к данной проблеме, пишет Сьюзан Шерк в статье для американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Законопроект об обновлении обзора рисков в отношении иностранных инвестиций, в настоящий момент рассматриваемый в Конгрессе, призван усилить контроль за инвестициями, которые могут привести к потенциальному доступу иностранных правительств к ключевым технологиям Соединенных Штатов. Межведомственному органу, известному как комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), поручено решить, какие именно инвестиции не вызывают доверия в каждом конкретном случае.

Предоставление CFIUS столь обширных дискреционных полномочий является ошибкой. Необходимо выработать более четкие стандарты, чтобы ограничить ущерб в данном взаимно разрушительном соперничестве. США не хотят навредить своей экономике и сделать двусторонние отношения более враждебными, исключив из американской экономики больше китайских инвестиций, чем следовало бы.

Noah_Loverbear В Силиконовой долине

Для достижения этого равновесия законодатели должны позаимствовать концепцию, предложенную несколько лет назад бывшим министром обороны США Робертом Гейтсом в отношении экспортного контроля. Если в двух словах, то CFIUS должен сосредоточить свое внимание на узком детальном перечне технологий, доступ к которым может угрожать национальной безопасности США. Сюда могут войти такие военные технологии, как новейшие турбореактивные двухконтурные двигатели, радары, мощные лазеры и твердотопливные двигатели. За исключением данного списка, всем иностранным инвесторам необходимо предоставить возможность свободно инвестировать в технологический сектор США.

Чтобы защитить наиболее важные технологии, Конгресс должен ужесточить инвестиционный контроль. Например, недостаточно оградить данный технологический сектор от инвестиций со стороны государственных китайских компаний. Во-первых, китайское правительство всё чаще осуществляет контроль над компаниями посредством капиталовложений, а не прямого административного надзора. Например, якобы частная китайская компания может оказаться дочерней компанией государственного предприятия, руководители которого назначаются Коммунистической партией Китая (КПК).

В настоящий момент очень трудно отследить, кто именно является действительным владельцем той или иной китайской компании. Частные компании, которые испытывают трудности с получением финансирования в рамках контролируемых государством банковской системы и фондовых бирж, часто сотрудничают с государственными фирмами.

В последние годы КПК начала оказывать всё большее влияние на корпоративное управление. Даже компании, находящиеся в частной собственности, могут полностью зависеть от капризов КПК. Например, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма однажды заявил, что если бы государству потребовалась его компания электронных платежей Alipay, она бы перешла под полный контроль КПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

При разграничении иностранных инвестиций американские надзорные органы должны учитывать три ключевых момента:

Во-первых, компании, инвестирующие в технологии, которые могут угрожать национальной безопасности, должны самостоятельно предоставлять информацию о собственниках, чтобы можно было установить прямое или косвенное участие государства в управлении компанией. Например, пакет акций в размере 20% мог бы свидетельствовать о значительном государственном контроле.

Во-вторых, представители CFIUS должны изучить структуру управления каждой отдельной компании, независимо от права собственности. Назначается ли топ-менеджер фирмы правительством? Входят ли представители КПК в совет директоров? Обязана ли компания предоставлять регулярные деловые отчеты не только акционерам, но и государственным органам?

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В-третьих, американские надзорные органы должны оценить коммерческую зависимость каждой фирмы от государства. Если компания продает свою продукцию и услуги исключительно правительству, можно считать, что она находится под государственным контролем, даже если она является добросовестной частной компанией по всем другим показателям.

Подобный подход к иностранным инвестициям позволил бы США обеспечить свою безопасность, оставив большую часть своей экономики открытой для инвестиций.