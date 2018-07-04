Президент США Дональд Трамп всегда понимал, в чем заключается сущность власти. Когда я работал в его администрации, я никогда не спрашивал, читал ли он «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида. Даже если он не читал, это не важно, потому что он инстинктивно усвоил главный урок этого исторического труда, пишет Себастьян Горка в статье для американского издания The Hill.

Фукидид

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Первая по-настоящему западная историческая работа гласит, что внешнеполитическая деятельность каждого народа регулируется тремя причинами. Государство может руководствоваться в своей деятельности чувством страха, необходимостью защиты своей чести или конкретными национальными интересами. В этом заключается извечная истина международных отношений, которая применима как к войне со Спартой, так и к подготовке к саммиту с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Идет ли речь об «огне и ярости» в отношении Северной Кореи или о введении пошлин против бывших друзей, чтобы устранить несправедливость в торговых отношениях, Трамп гораздо лучше знает, как устроена геополитика, чем хваленая политическая «элита», которая преподнесла США такие драгоценные дары, как статус постоянных нормальных торговых отношений (PNTR) с коммунистическим Китаем и его вступление в ВТО. И это уже не говоря о планах по превращению Афганистана и Ирака в представительные демократии.

Наконец, заявив лидерам арабского мира, собравшимся в Эр-Рияде, что они должны избавить свои общества от экстремистов и террористов, или потребовав от стран-членов НАТО адекватного разделения военного бремени, которые на протяжении десятилетий только и делали, что кормили США обещаниями и никогда их не выполняли, президент сделал гораздо больше, чем все его предшественники со времен экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который ускорил окончание холодной войны.

Каким должен быть подход президента к Кремлю, когда он 16 июля примет участие в саммите с Путиным? Независимо от тактической направленности, стратегический подход должен оставаться таким, каким он был до того, как Трамп стал президентом США.

За девять дней до своей инаугурации Трамп провел пресс-конференцию в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке. Его спросили об отношениях с Россией и Путиным. «Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я ее возглавляю … Но я не стану предлагать ей кнопку «перезагрузки», как это сделала Хиллари. Мол, нажмите этот кусок пластика… Мы либо сработаемся, либо нет. Надеюсь, что у нас всё получится, однако возможен и противоположный исход», — заявил Трамп.

Это ответ реалиста и прагматика. Всего в нескольких предложениях президент продемонстрировал свое понимание не только Фукидида, но и мышления Сунь-цзы и Клаузевица.

Менее 60 слов понадобилось Трампу, чтобы продемонстрировать отказ от дилетантизма своего предшественника и его госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была уверена в том, что трюк с пластиковой кнопкой помог бы одержать победу над Путиным и его невозмутимым министром иностранных дел. Трамп также продемонстрировал, что лучшие отношения с Россией желательны, учитывая, что она остается одной из немногих геостратегически значимых наций в мире и ядерным государством, охватывающим 11 часовых поясов. Тем не менее Трамп отметил, что если Путин захочет продолжить состязание, то так тому и быть: «Мы либо поладим, либо нет». Это президент, который лишен наивного восприятия реальности.

Дональд Трамп

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Трамп подойдет к саммиту с Путиным со всей серьезностью, он будет вести переговоры в интересах США, их союзников и глобальной стабильности. Трамп недвусмысленно даст понять своему российскому собеседнику, что необходимо прекратить дестабилизирующие действия в Восточной Европе, странах Балтии и Ближнего Востока. В противном случае режим антироссийских санкций не просто будет сохранен, но будет расширен.

Россия — не просто еще одна страна. Россия — это страна, отрицающая статус-кво, возглавляемая человеком, который назвал падение СССР величайшей трагедией 20-го века, которую он хотел бы избежать. Если в Кремле кто-нибудь читает The Hill (а я уверен, что так оно и есть), то им следовало бы обратить внимание на две вещи: нужно убедиться перед историческим саммитом, что ваш босс прочитал не только «Искусство заключать сделки», но и Фукидида. И помните, что это совсем другой американский президент, который действительно понимает, в чем заключается сущность власти, и которого не удастся «обыграть».