Ох, надоело метелкой махать,

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские футболисты празднуют победу

Зелье я переварила…

Что-то нам стала всем изменять

Наша нечистая сила.

Владимир Высоцкий,

Из песни о расстроенной нечисти

Данный материал не претендует на жанр статьи, это скорее некая зарисовка, не более того. Очень многие, практически все, уже высказались по поводу сенсационной победы России над Испанией в одной восьмой, и выхода нашей сборной в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Поэтому разбор игры в наши задачи не входит, к тому же автор этих строк, увлекающийся, как и все, футболом, не считает себя в нем специалистом. Просто смотрит и болеет.

Что обращает внимание за пределами сугубо футбольной темы, которой сегодня живут вся страна и весь мир?

Видимо, мундиаль дома стал серьезным побудительным мотивом для того, чтобы футболом заняться. И в полной мере проявилась, забегая вперед, скажем, что не в первый раз, наша способность и умение к стратегической дезинформации вероятного противника. Примеры — были, но не в области спорта. Первый: военная реформа. На протяжении нескольких лет страна с упоением обсуждала фокусы и художества Сердюкова. И с одной стороны судили-рядили, и с другой, и с третьей…

А на выходе, когда информационный «шорох от орехов» рассеялся, получили великолепно укомплектованную, отстроенную по последнему слову времени, готовую к ответам на самые серьезные вызовы, по сути, новую армию. Ничего, казалось бы, к этому не располагало, все было в обвале. Над Сердюковым и его «Санчо Пансо» в лице начальника Генштаба Макарова не издевался только ленивый. И кто-то, явно используя эти разговоры и сплетни как «дымовую завесу», напряженно рулил процессом, который на выходе дал результат, от которого не то, что мы — Пентагон и тот, мягко говоря, оказался в большом удивлении. «Ну как их понять, этих русских? В августе 2008 года с собственных мобильников войсками в «пятидневной» грузинской кампании управляли — никакой другой связи не было. И вот тебе на!»

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Второй пример: Навальный & Co. Сколько было информационного шума, как муссировали эту тему, как это муссирование поощрялось государственными телеканалами, которые с упоением рассказывали подробности «роста протестных настроений». Настолько, что даже сами оппозиционеры вдруг поверили, что «оранжевая революция» не за горами, стоит только вот еще пару разу залезть в фонтан на Пушкинской, чтобы побольше «хомячков», «чижиков» и прочего «креатива» собрать на «решающее» наступление, и «режим» рухнет. Даже Запад в это поверил, просто сейчас не признается ни в том, что поверил, ни в другом, когда и как именно понял, что его натурально «разводили». И что с этим делать?

Теперь вот футбол. Под шумок домашнего мундиаля сыграли товарищеские со всеми грандами, отучив сборную трястись перед встречей с ними — от Испании и Франции до Аргентины и Бразилии. И где теперь эти гранды, кроме узкого списка из нескольких оставшихся? С Уругваем не сыграли, вот и получили?

А кто получил? Сетку — где Уругвай, и с кем ему играть, и где мы? Англичане, надо отдать им должное, все-таки имперская нация с концептуальной властью в голове, те Бельгии разве сдуру проиграли? Или так было задумано? Они ведь тоже в нашей половине сетки. А бельгийцам в четвертьфинале играть с Бразилией.

Ещё мы в преддверии чемпионата всем, кому можно было, проиграли. И кому нельзя было — тоже. Чтобы ни у кого даже и мысли не возникало, что Россия на что-то претендует. Даже не «середнячок» — заведомый аутсайдер, из группы «не выйдет», а если и выйдет, то только с трудом! И Черчесова лишь ленивый не хаял, некоторые, вроде Уткина, даже «в доску» заигрались и теперь не то, чтобы помалкивают, просто их мнение никому не интересно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские футболисты празднуют победу

И «вишенка на торте»: перед чемпионатом мира Владимир Путин в одном из интервью сказал, что «Наша сборная может «выстрелить». И это после контрольных матчей с Австрией и Турцией? Чем стрелять-то?

Оказалось, есть чем, и очень даже. Сказано «выстрелит» — выстрелили! Вот и думай, что он имел в виду? И где выстрелит в следующий раз? Гимнастика ума для западных интеллектуалов.

«Сухой остаток». Искусство стратегической дезинформации противника — этому нужно научиться. Но абсолютно убежден (смотри примеры выше), что мы это умеем. На футбол бы не разменивались, не будь чемпионат домашним. Военная реформа — да, дискредитация деструктивной оппозиции — тоже да. Это стратегические задачи. А футбол, надо полагать, попал в этот список нечаянно. Так нужно было — здесь и сейчас. Нужно? Нате, извольте.

Где будет следующая серия? Уверен, на Украине. Только ленивый сегодня не эксплуатирует проект «Небесного Иерусалима» применительно к пяти южным украинским областям. И вроде все к тому идет, кое-кто уже руки потирает… Заранее.

«Блажен, кто верует. Тепло ему на свете». Дело все развернется совершенно по-другому. Не как с Австрией в «контрольках», а как с Испанией в одной восьмой. Так что, чешите репу, господа присяжные заседатели! Сейчас чешите, потом поздно окажется. А может, уже поздно. Так что не взыщите. Умом Россию, как водится, не понять. Даже аналитическим. То-то Дональд Трамп заторопился встречаться с Владимиром Путиным, поссорившись с Европой… К чему бы это?