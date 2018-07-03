



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

В ченстоховском монастыре Ясная Гора прошел XXIV Всемирный съезд и паломничество кресовян, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Лозунгами его стали: «Вечное бесчестье украинским творцам геноцида из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и «Кресовяне в защиту Польши и польского национального интереса». Мероприятие состоялось в юбилейный год 100-летия независимости Польши и накануне празднования Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Кресовяне стоят на защите доброго имени Польши и поляков, это важное дело, — заявила представитель Всемирного конгресса кресовян Данута Скальская. — Мы постоянно акцентируем этот вопрос. Для нас, кресовян, которые пережили труднейшие времена именно там, на Востоке, в годы войны и годы послевоенные. Говорим об этом, чтобы Польша была сильным краем, и чтобы знали поляки, что могут на нас опираться, на наш печальный опыт и нашу огромную силу, которую имеем и с которой хотим идти вперед ради Польши и поляков». Она также подчеркнула, что кресовяне неизменно требуют хранить память о местах казни и необходимости пробивать «стену невозможности» на восточной стороне, хотя «ведь это элементарная обязанность той стороны, чтобы исполнить свои обязательства, или, скажем, просто вести себя по-человечески по отношению к тем, кто свое достоинство уже вернуть не в состоянии, потому что лежит в безымянных могилах». Перед началом работы Конгресса мессу в честь убитых и изгнанных на Востоке отслужил настоятель прихода святого Иоанна Павла II во Львове отец Гжегож Драус. Проповедь огласил отец Тадеуш Исакович-Залеский.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Осадим фанатиков», «Руки прочь от женщин»: с такими лозунгами на транспарантах пикетировали противники ужесточения закона об абортах в Люблине, сообщает Kurier Lubelski (Люблин). Акция состоялась перед офисами польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) на улице Королевской. Аналогичные манифестации прошли и во многих других городах Польши. «Мы призываем отозвать законопроект, который нарушает права человека, подвергая женщин жестокому и унижающему достоинство обращению, — говорит Магдалена Бельская из Всепольской забастовки женщин, одна из организаторов акций протеста. Манифестации прошли в день, когда парламентский комитет по социальной политике и семье рассматривал законопроект, который, в частности, запрещает аборт даже в том случае, когда выявлены неизлечимые дефекты плода. По словам Бельской, принятие этого акта означает де-факто введение запрета на прерывание беременности в Польше, поскольку «95% легальных абортов совершается по причинам патологии эмбриона, в том числе 75% — это проблемы, приведшие к смерти ребенка вскоре после рождения».

Католическая Польша уходит в прошлое, констатирует Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Религиозность падает. Становимся подобием стран на западе Европы — там церкви светятся пустотой. А у нас процент молодых, которые молятся каждый день, даже ниже среднеевропейских показателей. Как плохо, так к Богу? Сегодня чаще мы ищем помощи в интернете, чем в церкви. И чем человек моложе, тем меньше благочестивый. Это отмечает отчет Pew Research Center. Исследования проводились в течение восьми лет. Если старшее поколение поляков, безусловно, более религиозное, чем в остальной Европе, то молодые (до 40 лет) остаются позади. Из 45 стран мы занимаем последнее место по еженедельному посещению мессы и важности религии в нашей жизни. «На мой взгляд, мы живем на показ, — говорит Анна из Ольштына. — Каждый в храме оглядывается по сторонам, сплетничают. Когда-то было по-другому, хотелось ходить в церковь, хотелось молиться. Я лично отвернулась от костела, когда погибла моя мама, а священник не хотел ее похоронить, потому что «исповедальную карточку» (подписанное священником свидетельство об исповеди — С.С.) в последний раз не отдала. Сразу же закричал, что сначала деньги, а потом похороны. Это священники отталкивают нас по частям. Проблема также в постоянном сборе денег, колядок с вручением обильных конвертов, большими пожертвованиями за мессу». По словам Паулины, у нее есть «одно правило — я верю в Бога, а не в священников. И иногда предпочитаю помолиться, не выходя из дома, чем пойти в костел и слушать проповеди священника, который проклинает свою паству». Религия «очень важна» для 40% пожилых и лишь для 16% молодых поляков. «Я верю, но не практикую культ, — рассказывает Кароль из Добре-Място. — Думаю, что большинство молодежи тоже. Церковь очень сильно вмешивается в политику, а священники не могут расслабиться. Мало того, мессы скучные. Песнопения невозможно слушать, слова из космоса. Мир меняется, а Костел стоит на месте уже несколько сотен лет. Скорее привлечет акция в супермаркете, чем призыв на мессе искупить свою вину». Мы были счастливыми во времена папы Иоанна Павла II. Сегодня папа Римский Франциск не имеет такого влияния на верующих в Польше. Было в последние годы и несколько громких скандалов с участием священнослужителей. Такие истории отдаляют от Церкви тех, чья религиозность определялась отношением к представителям Церкви, отпугивает молодых католиков. Как сообщает CBOS, молодежь не хочет даже уроков религии. Еще ставят на пьедестал семейные ценности, но все больше и больше ценят профессиональную карьеру. Меняется также религиозность в сельской местности, которая когда-то была образцом. По мнению отца Владислава Новака, импульсы в Польшу приходят из Европы. Но он не согласен с тем, что молодые поляки не ищут своего места в Церкви. Дело все в том, кто проводит катехизацию, нужны миссионеры с харизмой, поскольку «живем сегодня в эпоху поп-культуры, люди с авторитетом нужны и в самой Церкви». Вместе с тем отец Владислав считает, что религиозное воспитание детей должно быть в семье, а не сбрасывать это на школу и Церковь.

Конференция католического епископата Польши выступила против «националистического паломничества», информирует Dziennik Wschodni (Люблин). Как говорится в заявлении комиссии Конференции по вопросам миграции, туризма и паломничества, национализм, особенно в радикальных формах, является антитезой истинного патриотизма, а националист — не патриот. Члены комиссии отмечают, что польской культуре свойственен красивый феномен паломничества, когда группы верующих совершают путешествия к святым местам, особенно сейчас, в год 100-летия независимости Польши. В соответствии с этой традицией святыни не могут быть местом демонстрации ненависти по отношению к политическим, социальным или этническим меньшинствам. Настоящий патриот, любящий свой народ, не проявляет агрессии против людей, отличающихся от него мировоззрением, верой, этничностью или оттенком кожи. Помощью тому служит документ Конференции католического епископата Польши «Христианская форма патриотизма».

Mazaki Польские националисты

Апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный в отношении четырех чеченцев, которых обвиняли в поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывает Kurier Poranny (Белосток). Постановление является окончательным. Суд первой инстанции одного из чеченцев оправдал, а трое были приговорены к 25 месяцам тюрьмы. Но тогда, в августе 2017 года, наказание им назначили не за содействие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а за помощь так называемому «Эмирату Кавказа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который тоже является террористической организацией, но действует на территории России. Обвиняемые с самого начала утверждали, что собрали деньги лишь на борьбу за независимость для боевиков. Поэтому подали апелляцию, требуя оправдания. В свою очередь прокурор посчитал, что с чеченцами слишком мягко обошлись, и в своей апелляции потребовал отмены приговоров в отношении всех четырех обвиняемых с тем, чтобы дело ушло на повторное рассмотрение. Апелляционный суд оставил все в силе, указав заодно на недоработки следствия. После оглашения один из адвокатов не исключил, что его клиенты направят заявление в Верховный суд Польши. Есть и побочное действие. По просьбе белостокского судьи Окружная прокуратура в Зелена-Гура открыла уголовное дело, расследуя возможное превышение полномочий сотрудниками польской контрразведки (ABW), которые могли манипулировать расшифровками прослушки.

В начале июня структуры, подчиненные министерству обороны, предписали органам государственной власти и местного самоуправления приступить к сбору информации о гражданах Польши иной национальности, чем поляк, напоминает Wochenblatt (Ополе). Старосты должны передать следующие данные: численность, уровень интеграции с остальной частью общества, уровень жизни, основные проблемы и конфликты в местах их проживания. Время отпущено до сентября этого года. Требует также назвать формальных и неформальных лидеров организаций и ассоциаций национальных меньшинств и другое. Общины, в том числе немецкая, беспокоятся, поскольку воспринимают такие действия как выход за рамки права, Конституции и международных стандартов. Депутат сейма Польши Рышард Галла, представляющий немецкое меньшинство, сделал по этому поводу запрос в МВД и министерство обороны. По его словам, в Польше нет конфликтов на межнациональной почве, которые могли бы угрожать безопасности государства, угрожали его распадом или отделением части территории. Поэтому нет никаких оснований собирать «столь подробные данные». Что будут делать главы местного самоуправления? Честно говоря, трудно себе представить, чтобы старосты смогли так глубоко проникнуть в среду украинцев, белорусов, китайцев или вьетнамцев и получить детальные сведения. Поэтому миссия эта кажется невыполнимой.

Слежка

Сейм Польши решил убрать из закона об Институте национальной памяти спорную поправку, которая предусматривала уголовное преследование за публичное обвинение поляков в том, что они ответственные за преступления нацистов на территории оккупированной Польши и в Холокосте, пишет Dziennik Łódzki (Лодзь). Историк Музея истории Польши и публицист Миколай Мировский считает, что депутаты поступили правильно. Поправка ввергла страну в глубокий и серьезный кризис по линии польско-еврейских отношений и польско-американских. В Израиле и США появилось сильное убеждение, что Варшава хочет наказывать людей (в том числе выживших в Холокосте), желающих напомнить о печальных фактах времен Второй мировой войны об участии некоторых поляков в преступлениях против евреев. Довольно быстро вернулся на страницы иностранной прессы уже немного забытый образ поляка-антисемита. Конечно, нельзя избавиться от ощущения, что польское правительство и парламентское большинство героически сбило пожар, который сами, руководствуясь благими намерениями, и породили. Тем не менее отмена поправки восстанавливает нормальность в отношениях с Израилем, а также с американцами. Компромисс не был легким для премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и правящей партии. С точки зрения части электората PiS и ультрапатриотов, это отступление. Нет сомнений, что в «Праве и Справедливости» были и такие (может быть, их действительно много), которые были непоколебимыми до конца и неохотно пошли на какие-либо соглашения с Израилем. Наиболее радикальный электорат, разочарованный этой ситуацией, может уплыть к движению Kukiz'15 (депутаты которого проголосовали за то, чтобы оставить поправку) или националистам. Тем более стоит оценить шаг, сделанный Моравецким, который, кстати, показал рост его политического влияния. Это одновременно и триумф фракции умеренных в лагере власти, и поражение радикалов.

Посол США в Польше Пол Джонс уезжает домой. По этому случаю Gazeta Krakowska (Краков) задала ему несколько вопросов. «Польша является очень хорошим местом для американцев, здесь им рады, — подчеркнул посол. — Я познакомился с многими людьми, в том числе — потому что бабушка моей жены была полькой — членами моей семьи. Мы посетили много мест, попробовали блюда польской кухни, изучили культуру. Это были чудесные три года». Отвечая на вопрос, как он оценивает позицию Польши в мире, Джонс ответил: «Польша играет ключевую роль в Европе в трансатлантических отношениях, способствуя международной безопасности в операциях НАТО. Благодаря своему расположению, является важной в обеспечении безопасности в регионе».