Азербайджан со 2 по 6 июля проводит широкомасштабные военные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. К учениям привлечены до 20 тысяч военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Согласно легенде учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям, направленным на «освобождение оккупированных Арменией территорий». Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. По его словам, «затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию, он должен быть урегулирован как можно скорее и в рамках норм международного права», а «в противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии». Но в то же время тактико-специальные учения с боевой стрельбой начались в Нахичеванской автономной республике, непосредственно граничащей с Арменией, являющейся членом ОДКБ. Это демонстрирует плановые намерения Баку в случае войны с Республикой Арцах (Нагорный Карабах) действовать и с нахичеванского направления.

Kremlin.ru Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Неслучайно Ереван уведомил ОДКБ об этих азербайджанских приготовлениях. При этом пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян подчеркнул, что «неверно мнение о том, что происходящее в Нагорном Карабахе не имеет отношения к Армении». Все это происходит на фоне достигнутых при посредничестве Минской группы ОБСЕ встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении «в ближайшее время». Таким образом, выходит, что Баку уже не в первый раз, но, как всегда, безуспешно пытается поставить дипломатию на службу силе, используя МГ ОБСЕ как своеобразное прикрытие. И не только ее. В роли своеобразного политического прикрытия использована сейчас группа российских политологов и депутатов Государственной думы РФ, которые приняли участие в работе конференции «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе», которая проходит в приграничном, недавно «освобожденном» селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

У этой группы нет официальных полномочий, как и права делать заявления о том, что они являются «представителями российских интеллектуалов». Мы говорим о таких участниках этого мероприятия, как лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, журналист Максим Шевченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, политолог Евгений Бахревский, депутаты Алексей Езубов и Дмитрий Савельев. Поэтому некоторые их суждения воспринимаются как абракадабра. Так, Дугин заявил, что «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе» (?). Однако Баку в отличие от Армении не является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, на его территории нет российской военной базы. Согласно предложенной Дугиным и его соратниками логике, в Армении в лице премьера Никола Пашиняна установлен «прозападный режим» и в силу этого, если Азербайджан начнет войну в Нагорном Карабахе, то России следовало бы его поддержать.

Но если в Армении действительно установлен прозападный режим, то выходит, что Баку готов бросить вызов Западу, с котором он стремится сегодня подружиться и с которым активно сотрудничает, в том числе и в военно-технической сфере? Поверить в такое невозможно. Так в чем дело? Ответить на этот вопрос риторического характера непросто. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, оказывая военно-психологическое давление на Пашиняна, провоцирует того на совершение определенных действий. Если армянский премьер в складывающейся ситуации еще сильнее активизирует военное, политическое и иные формы сотрудничества с Москвой, события станут развиваться по одному сценарию. Если же он, «разочаровавшись» в политике России, обратится за поддержкой к Западу, то это приведет к охлаждению отношений между Москвой и Ереваном, а Баку получит определенную свободу действий в карабахском направлении.

Kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян рядом с Владимиром Путиным на Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Что же касается так называемого гипотетического удара Вооруженных сил Азербайджана по Республике Арцах, который, по мнению экспертов, может развиваться по сценарию «внезапное наступление на небольшую глубину (несколько десятков километров в зависимости от типа местности и степени сопротивления) — закрепление на занятых позициях — новый натиск спустя некоторое время», то, как показывает опыт апрельской войны 2016 года, азербайджанская дипломатия не способна обеспечить закрепление даже мизерных достигнутых «побед». Эффект апрельской войны давно испарился. К тому же открытое бряцание оружием не ориентировано на блицкриг, чрезвычайно быстрый успех. А премьер Пашинян призвал страну и народ быть готовыми к любым сценариям в Карабахе.

Речь идет о другом. Втягивание в новую позиционную войну — и она может быть только такой — будет иметь не только негативные последствия для внутриполитической стабильности в Азербайджане, но и поставит под вопрос строительство и функционирование экспортных трубопроводов и транспортной инфраструктуры. А также многое другое. Пока же в условиях отсутствия реальных перспектив политического разрешения карабахского вопроса поддержание Россией военного паритета между Арменией и Азербайджаном может служить гарантом сохранения стабильности в регионе. Времена для геополитических перемен там еще только наступают.