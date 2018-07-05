В последнее время СМИ противоборствующих с Ираном стран стали пестреть беспочвенными утверждениями о том, что иранцы готовятся к смене власти. Когда же к антииранской истерии были подключены и курдские СМИ и «правозащитные» организации, стало понятно об успехах Тегерана в деле сотрудничества с курдскими партиями и вооруженными формированиями в Ираке и Сирии.

Wallpaperpimper.com Тегеран. Иран

Проблема Израиля, Саудовской Аравии и США в том, что там мало понимают внутриранские реалии. Опора же на маргиналов в такой стране, как Иран, никого ни к чему хорошему не приводила и не приведет — Иран же не Украина или Югославия, не Грузия или Армения с Киргизией. «Яйца» в декабре 2017-го так и не стали «двигателем революции». Сейчас на вооружение был взят тезис о том, что резкая инфляция иранского риала/тумана вызовет массовые протесты. Сколь бы массовыми ни были протесты «по яйцам» или из-за снижения курса национальной валюты, численность протестующих не идет ни в какое сравнение с количеством людей, неформально поддерживающих конституционный строй и лично верховного лидера Исламской революции (шиитский наместник Бога на земле). Статус аятоллы Хаменеи непоколебим и несравним со статусами президента или премьер-министра.

DAVID HOLT Иран

Динамика нынешних псевдопротестов, которые были кем-то перемещены на рынки Тегерана, примерно такова. В начале орущих было не более пяти десятков человек. На второй день СМИ сообщали о «сотнях протестующих». С каких коврижек на третий-четвертый день вдруг заголосили о «массовых манифестациях» — непонятно, хотя понятно, что писавшие такое ни разу не бывали ни на одном тегеранском рынке. Даже если в Тегеране на всех рынках встали бы и забастовали, а то и прибегли бы к «массовым манифестациям» так называемые мелкие и средние «бизнесмены», т. е. просто торговцы розничной сети, их количество не дойдет и до 100 тысяч человек. Но не это суть — как и зимой, органы охраны правопорядка Ирана вначале не вмешивались. А затем жестко ударили. И вот что выяснилось.

27 июня генпрокурор Тегерана Аббас Джафари-Доулатабади заявил, что «главные провокаторы», которые планировали протесты на главном рынке столицы, были арестованы. Оказывается, сами торговцы вообще ничего не планировали. Злоумышленники угрожали лавочникам и требовали закрывать свои магазины, а также пытались создать хаос в некоторых частях города и атаковать магазины, сообщил журналистам Джафари-Доулатабади. «Как я уже говорил, власти страны не будут колебаться в борьбе с беспорядками», — заявил генпрокурор, добавив, что США продолжают попытки «нарушить безопасность» Ирана.

Ключевые слова — конечно, США и безопасность, т. е. внутренняя безопасность Ирана. Итак, сопоставляя попытки дестабилизировать Тегеран блокированием розничной торговли на рынках с тем, как дестабилизировали Ереван в апреле этого года, мы видим, что на первом этапе в ход бросают некие «инициативные группы» с задачей любым способом «раскачать» инертность населения и вывести его на улицу. А далее уже — расчет на инерционность течения «нескончаемого митинга» и на то, что общий ажиотаж толпы рано или поздно «заразит» и праздных зевак. На последнем этапе — некая «помощь изнутри» или «помощь извне». Чтобы было понятно, к чему приведено поверхностное сравнение «рыночного протеста» в Тегеране с событиями в Ереване в апреле этого года, укажем — в соцсетях некие круги, представляющиеся «армянами», а то и «армянами в США», открыто пытаются внедрить в сознание пользователей, что «в Иране вот-вот будет смена власти». Ангажированный характер этой пропагандистской кампании в соцсетях налицо — даже доказательств не нужно, ибо и перед декабрем 2017-го подобные пропагандисты с «армянскими фамилиями» тоже неистовствовали в соцсетях на тему о «скорой смене режима» в Тегеране. Кстати, нет и забастовок на тегеранских рынках — некоторые из них приостановили работу по приказу правоохранительных органов. Идет дознание, допросы свидетелей и т. д.

Сообщения же СМИ Израиля, Саудовской Аравии, США, даже общеарабского телеканала Al Arabiya предлагаем игнорировать. Не будучи в Тегеране, конечно, трудно что-то гарантированно утверждать, но по логике событий конца декабря 2017-го можно предположить, что под «главными провокаторами» прокурор Джафари-Доулатабади имел в виду как раз тех беспредельщиков, которые, как особо подчеркивал телеканал Al Arabiya, и занимались откровенной провокацией: «На одном из видео участники шествия выкрикивают: «Не Газа, не Ливан, моя земля — Иран». Это подразумевает призыв к правительству страны сосредоточиться с внешних на внутренние проблемы».

Omid Vahabzadeh Протестующие перед Банком Мелли. Иран. 2018

Не правда ли, примечательный унисон с нытьем американских и израильских политиков о том, что «Иран должен убраться из Сирии»? Главный советник верховного лидера Исламской революции по международным вопросам Али Акбар Велайети подтвердил постоянную поддержку Тегераном Дамаска в его кампании против терроризма и сказал: «Защищая Сирию и ось сопротивления [т.е. Ирак, Сирию, Россию, шиитские и другие ополчения — прим.], Иран защищает себя». Он подчеркнул, что поддержка Сирии со стороны Ирана «будет продолжаться до тех пор, пока арабская страна не будет полностью очищена от терроризма».

С момента, когда Иран пригрозил подать в международный суд на США за причастность к созданию террористических групп и организации двойного теракта в Тегеране в июне 2017-го, выражение «полностью очищена от терроризма» означает также и выдворение американских военных из Сирии. Ну, а Израиль и Саудовская Аравия и без ничего считаются в Иране террористическими гособразованиями.

Встает вопрос — что же такого произошло, если тегеранским провокаторам на рынках июня 2018-го приписывают чуть ли не «массовый героизм» проамерикано-произраильского толка — мол, протестовавшие выдвигали лозунги типа «Смерть Палестине!», более того — якобы «протестовавшие желали смерти Сирии, движению «Хезболлах», сектору Газа и лично верховному лидеру Ирана Али Хаменеи». В этом плане панарабский телеканал Al Arabiya оказался осторожней и правдивей, агентура Саудовской Аравии рискнула утверждать, что провокаторы всего лишь повторяли один из лозунгов декабря 2017-го.

Интересно — что весомей: выкрики, пусть даже и «нескольких тысяч торговцев», как отмечали тот же Al Arabiya и агентство Associated Press, или многомиллионные манифестации в День Кодса в Тегеране в поддержку Палестинской интифады? У нас-то ответ сомнений и двойного прочтения не вызывает — автор данных строк сам являлся участником крупного международного форума «Вместе поддержим Палестинскую интифаду» в феврале 2017-го в Тегеране. Как очевидец могу констатировать, что вопросы Палестины и Иерусалима — не миф и не призрак даже и для рядовых иранцев. Так что никто, даже арестованные «главные провокаторы», как выразился тегеранский прокурор Джафари-Доулатабади, ни к чьей и ни к какой «смерти» не призывали — все по зиме знают, что наказание за такое будет куда строже, чем за лозунг «Не Газа, не Ливан, моя земля — Иран».

Но есть одно небольшое «но», когда начинаем задумываться, а настолько ли весом был фактор внешнего «координирования» летом 2018-го. Напомним: условные «реформаторы» Ирана недавно проиграли борьбу за пост спикера Мажлеса Ирана, уступив опытному и изощренному «консерватору» Али Ардаширу Лариджани, родной брат которого Садек Амоли Лариджани не просто верховный судья Ирана, но и порой называется одним из претендентов на роль преемника верховного лидера страны. И вот — что, конечно, может быть обусловлено и сугубо экономическими, и даже геополитическими причинами — резкий полет вниз иранского риала/тумана, пусть и немногочисленные, но протесты мелких лавочников, и т. д. Речь-то идет о недовольстве экономическим курсом правительства президента Хасана Рухани. Но именно в этом его все чаще критикуют условные «консерваторы», да даже — аятолла Хаменеи.

Отметим, что в Тегеране все предельно чутки — не только на уличные протесты, но и на закулисную критику. И вот 27 июня глава штаба иранского президента Махмуд Ваези поднял вопрос о том, что в будущем в правительстве будут внесены некоторые изменения. «У нас будут некоторые изменения в кабинете, — сказал Ваези журналистам в кулуарах заседания кабинета министров, сообщает Tasnim News. — В этой администрации будут изменения ради динамизма, но это зависит от президента, и я не знаю, когда это произойдет».

Mohammad Ali Marizad Проправительственный митинг в Куме. Иран. 3 января 2018 года

Чиновник далее отказался подтвердить, что министр дорог и городского развития Аббас Ахунди будет заменен, заявив, что президент Рухани примет решение о перестановках в кабинете министров. Отметив, что президент попросил своих министров поговорить с народом, Ваези добавил, что Рухани обратится к людям на встрече с официальными лицами своей администрации. Сообщения о кадровых перестановках пришли после того, как официальные лица администрации провели специальное заседание для контроля над падением национальной валюты.

А к народу обратился уже не один Рухани, но и сам аятолла Хаменеи. Во время выступления на общенациональном судебном конгрессе президент сказал, что США стремятся сломить иранский народ посредством «психологической и экономической войны»: «Цель США — разрушить доверие людей и их надежду на будущее». Три ветви власти несут «тяжелую ответственность», чтобы противостоять заговору США. Рухани сказал, что США и Израиль пытаются навредить иранцам путем введения санкций. Однако «иранский народ никогда не прекратит защищать свои национальные интересы и достоинство — т. е. независимость и свободу».

Рухани подчеркнул, что три ветви власти должны быть объединены более чем когда-либо. Он также сказал, что люди не должны беспокоиться, потому что нет недостатка в иностранной валюте или любом другом товаре: «Ни при каких обстоятельствах люди не столкнутся с проблемой удовлетворения своих основных потребностей». Экономическое положение страны стабильно — на рынок поступает достаточно иностранной валюты. Стоимость риала снизилась в основном из-за неэкономических факторов. Иран находится в состоянии «политической и правовой победы», добавил он, в заключение призвав: «Мы сможем справиться со всеми проблемами и противостоять давлению. Иранцы должны объединиться и поставить Америку на колени».

Выступление же аятоллы Хаменеи на том же форуме было более сдержанным и «прикладным». Он призвал судебные и правоохранительные органы ИРИ обеспечить иранцам условия для «безопасного бизнеса и жизнедеятельности». Госорганы должны обеспечить «атмосферу безопасности» и нейтрализовать тех, кто «разрушает экономическую безопасность», отметил Хаменеи, судебная же власть должна дать отпор тем, кто нарушает экономическую безопасность республики.

Точку зрения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) озвучивал его экс-командующий, главный военный советник аятоллы Ехия Рахим Сэфэви: «Помочь уважаемому правительству и другим правительственным ведомствам решить экономические проблемы является нашим долгом. Мы должны нейтрализовать планы врага в его экономической войне и психологических операциях». И вот наш первоначальный вердикт по происходящему — мы видим, что «бунт реформаторов» или даже «протесты уставших», кто как хочет может это называть, «консерваторы» своего добиваются. Речь вновь идет о так называемой «экономике национального сопротивления мировому высокомерию», как в прежние годы различные иранские высшие должностные лица называли свое противостояние США и Израилю, в том числе и в сфере экономики и финансов.

Параллельно интеграции в ШОС и ЕАЭС

Есть ведь еще один нюанс — усиленная атака на Иран идет в то время, как он последовательно идет на интеграцию с ШОС и ЕАЭС, а также договорился еще с рядом стран перейти во взаиморасчетах по торговле нефтью и газом на национальные валюты с отказом от доллара США. Согласимся, что это все тесным образом связано с событиями в Тегеране в конце июня 2018-го. И никакого «движения иранской экономики к коллапсу», как утверждают, например, СМИ Азербайджана, нет. А вот и доказательства:

1) 20 июня глава иранского Космического агентства Мортеза Барари подчеркнул, что «Ирану удалось достичь полного цикла в космической технике», и теперь страна «находится среди 10 стран, обладающих полным циклом в космической технике»;

2) 28 июня запущена вторая очередь нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского залива» с участием президента Рухани, являющегося «крупнейшим в мире предприятием по переработке газового конденсата».

У коллапсирующих экономик подобных показателей априори не может быть. А уж тем же Израилю и Азербайджану даже мечтать о росте экономики не приходится, пусть даже и с падениями курса нацвалюты.

Иран. Нефть

Курдская карта

Но мы упомянули и об очередном «пристегивании» (вероятно, что по приказу от спецслужб США и Израиля) курдов к антииранской пропаганде. Еще раз заметим — если в Иране какие-то курды и осуждаются на смертную казнь или на длительные сроки тюремного заключения, то это происходит не потому, что «они курды». Приговариваются к смерти террористы, взятые с поличным с оружием в руках, убийцы полицейских, военных, пограничников, ополченцев организации «Басидж» и т. д. То есть — при убийстве силовиков никто не станет кого-то «жалеть» из-за того, что убийца — допустим, курд, тюрок, еврей, цыган, армянин или язычник-огнепоклонник.

С начала года мы указывали, что даже по делу, когда члены дервишского ордена «Гонабади» в результате терактов убили одного полицейского и одного «басиджа», среди осужденных на смертную казнь был и курд — член ордена «Гонабади». Так что инсинуации проамериканских или произраильских курдов о том, что к смерти в Иране приговорили «по меньшей мере 10 курдских активистов», — это лицемерие. Приговорены террористы и убийцы. И на каком основании отказывать Ирану в праве защищать свое общество от террористов и убийц — непонятно. Взявший в руки оружие с целью терроризма — уже больше не «курдская оппозиция», тем более что, как мы сообщали еще в феврале, ведущие курдские оппозиционные партии Ирана давным-давно пришли к соглашению с Тегераном об отказе от любых форм вооруженного противостояния с законным правительством ИРИ. И поэтому нынешние обвинения проамериканских курдов выглядят диссонансными — а что, курды «не заметили», что только за день, когда они предприняли выпад против Ирана, из Турции радостно сообщили о «нейтрализации» 10 курдов — членов Курдской рабочей партии (PKK)? Создается впечатление, что США и Израиль «скомандовали своим курдам» не обращать внимания на антикурдские репрессии со стороны Турции.

Между тем в Сирии…

Все это следует также сопоставить с успешным наступлением на юге Сирии сирийской армии и шиитских ополченцев. Силы антитеррора почти вплотную подошли к американо-британо-иордано-израильской базе в Эт-Танфе. А также — с несколькими вооруженными инцидентами по границам Ирана, иранцы уничтожили группы нападавших боевиков. В случае с иракской границей был даже дипломатический демарш Тегерана, и иракские курды пообещали клятвенно, что в дальнейшем пресекут террористические действия со стороны своей границы.

Kurdishstruggle Курды Сирия

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Однако есть еще три события — председатель фракции прав человека иранского парламента Сейед Эхсан Казизаде Хашеми объявил, что ряд лиц, которые сотрудничали с террористами, напавшими на иранский парламент в 2017 году, были уничтожены в Ираке, сообщило Fars News. Второе — вообще загадочное: с 21 июня из Баку обвиняют Иран в неком инциденте. 26 июня командующий погранвойсками Ирана Кассем Резайи дал разъяснение: «Случившаяся несколько дней назад перестрелка произошла не на ирано-азербайджанской государственной границе, а в глубине территории Азербайджана, в 2 км от госграницы».

И третье — с 27 июня, проинформировав МАГАТЭ, Иран «возобновил работу завода по производству гексафторида урана, производство на котором было остановлено девять лет назад», не нарушая условия Соглашения по иранскому атому от 2015 году. В связи с этим напомним, что 6 июня 2018 года Иран ввел в строй новый завод по производству центрифуг для обогащения урана. Завод также не нарушает «ядерной сделки» — его строительство началось до 2015 года.

Согласимся — у США и Израиля более чем достаточно причин, чтобы именно сейчас «взъесться» на Тегеран. И если грубые ходы «слона в посудной лавке» американцев и израильтян в какой-то мере помогают иранским «консерваторам» постепенно приблизиться к своему контролю над экономикой ИРИ, это нормально и даже закономерно — все в рамках сугубо иранского подхода к решению политических задач.