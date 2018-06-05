1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

События июня показывают: выход страны из режима предвыборной кампании, начало структурных и социальных реформ будут усиливать роль институтов, ответственных за прямую коммуникацию между федеральными властями и населением, а также потребуют более оперативной реакции губернаторов на проблемы даже наиболее отдаленных территорий. Кроме того, будет усиливаться контроль Центра за выполнением поставленных перед регионами задач и финансовыми потоками.

Во-первых, «Прямая линия» с Владимиром Путиным вновь подтвердила курс на территориальное пространственного развитие, а не на исключительное внимание к крупнейшим агломерациям. Заметная часть наиболее резонансных вопросов, поднятых в ходе акции, поступила из малых городов и поселков (Струнино во Владимирской области, Старая Суртайка в Алтайском крае, Левокумка на Ставрополье). Президент обозначил необходимость сохранения социальной инфраструктуры в таких населенных пунктах («первичное звено не должно уничтожаться»). В рамках «Прямой линии» создан еще один прецедент выхода таких территорий из информационной изоляции, но это создает дополнительные риски для губернаторов. Теперь недоработки в решении задач для малых городов и поселков могут куда серьезнее влиять на позиции глав регионов (хотя эта тенденция проявлялась и раньше — вспомним политические риски, с которыми в марте — апреле 2018 года столкнулся глава Московской области Андрей Воробьев после событий в подмосковном Волоколамске). Такая ситуация требует от губернаторов и их команд более активного взаимодействия с муниципальными органами власти, более интенсивной прямой коммуникации с населением и оперативной реакции на проблемы, затрагивающие даже наиболее отдаленные территории. В качестве позитивного примера в ходе «Прямой линии» стоит отметить, например, оперативную реакцию врио главы Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию в селе Старая Суртайка.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Во-вторых, усиливается роль «Единой России» как важного института, который в постоянном режиме может работать на снижение тревожности в среде наиболее лояльного власти электората и выстраивание диалога с протестным избирателем. Стоит отметить оперативную реакцию секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, заявившего о необходимости обсуждения с регионами пенсионной реформы, и роль, которую должны сыграть в диалоге с партийным активом и населением по этой проблеме депутаты от партии различных уровней. В ближайшей перспективе можно прогнозировать заметную роль «Единой России» в разработке предложений, сопутствующих пенсионной реформе и корректирующих наиболее проблемные для населения аспекты этого комплекса мер, предложенного правительством, — при «базовой» поддержке законопроекта.

В-третьих, интересным фактором становится более активное участие федеральных политиков и медийных фигур в довыборах депутатов Госдумы РФ (вспомним Евгения Примакова, баллотирующегося в парламент от Саратовской области, и Александра Хинштейна — от Самарской). При работе в округе им так или иначе придется погружаться в местную специфику, что в будущем будет способствовать более активному выходу региональной тематики на федеральный уровень. При определенных условиях в период до очередных парламентских выборов 2021 года это может способствовать как значительной фрагментации федеральной политической повестки, так и усилению ее регионального компонента.

В-четвертых, ставка Центра на инфраструктурные проекты будет работать на усиление губернаторов, выступающих с собственными инициативами в этой сфере или играющих важную роль в крупных федеральных инициативах подобного рода. Отметим позитивный эффект, который приносит активизировавшееся обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году губернатору региона Борису Дубровскому, или проект Транскавказской высокоскоростной магистрали, о котором говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время ставка Центра на подобные проекты повлечет за собой и усиление контроля за расходами на их осуществление. Учитывая значительное смещение интереса Счетной палаты РФ в направлении аудита федеральных ведомств, в надзоре за региональными финансовыми потоками может возрасти роль Контрольного управления президента РФ.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Летом самыми обсуждаемыми, как правило, становятся внутриэлитные конфликты в предвыборных регионах. Тем не менее главным катализатором таких противоречий становится не фактор предвыборной кампании сам по себе, а незавершенная работа по хотя бы временному урегулированию разногласий между ключевыми игроками региональной политики (включая вовлеченные в такие процессы федеральные группы влияния). Нередко подобные конфликты подпитываются не стартовавшей избирательной кампанией, а ожиданием предвыборной гонки следующего года. При этом затягивание с разрешением внутриэлитных конфликтов приводит к появлению серьезных рисков для избирающегося губернатора или врио, однако в чуть более отдаленной перспективе почти всегда грозит ослаблением влияния и его противникам внутри региона.

Цитата из кф «д’Артаньян и три мушкетёра», реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Кардинал и Король

Ярким примером затяжного конфликта, не привязанного к предвыборной кампании 2018 года, является напряженность между исполнительной и законодательной властью Севастополя. Тревожным знаком для региональных игроков стало публичное заявление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, призвавшей стороны прийти к компромиссу («если не будут сделаны выводы, значит, они будут сделаны по-другому»). Ситуация создает дополнительные факторы риска для губернатора Дмитрия Овсянникова, однако и заксобрание региона уже становилось стороной конфликта в отношениях с предыдущим главой субъекта, что федеральные власти будут учитывать. В перспективе выборов регионального парламента в 2019 году стоит ожидать более пристального внимания Центра к подготовке этой избирательной кампании, а также проработки сценариев, которые могут привести к уходу ряда участников конфликта на позиции, ограничивающие их влияние на региональную политику.

Ситуация в Московской области является примером сценария, при котором даже многолетние усилия команды губернатора по переформатированию региональных элит (в том числе муниципальная реформа) не позволили завершить этот процесс до предвыборной кампании. В результате неурегулированные противоречия могут стать источником рисков для Андрея Воробьева как в ходе самой кампании (с проявлением угроз не столько в электоральной, сколько в медийной сфере), так и, даже в большей степени, после ее завершения. При этом дело главы Серпуховского района Александра Шестуна пока является и, возможно, останется лишь периферийной предэлекторальной историей. Хотя информационные атаки против Андрея Воробьева в ходе губернаторской кампании могут стать заметным фактором развития политической ситуации в регионе в июле — августе 2018 года, нельзя исключать более серьезного нарастания противоречий между ним и влиятельными региональными игроками уже после выборов.

3. Протестные настроения

Главным катализатором протестной активности в июне, безусловно, стала пенсионная реформа. Тем не менее ряд факторов расширяет поле для маневра власти и создает возможности для снижения протестных настроений по этой проблеме уже к осени.

Во-первых, сохраняющаяся конкуренция между политическими и общественными организациями за влияние на «пенсионный» протест может в ближайшей перспективе дополнительно усилиться, что в итоге может создать значительные проблемы для развертывания протестной кампании. В этом смысле показателен конфликт в ходе прошедшего 1 июля митинга в Омске между его организаторами и представителями местного штаба Алексея Навального.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

Во-вторых, хотя Навальному удалось мобилизовать достаточно молодую аудиторию на митинги против пенсионной реформы в регионах (некоторые из них оказались сравнительно успешными, например, акция в Мурманске), наиболее массовые митинги прошли под эгидой системной оппозиции и крупных профсоюзов. Это означает, что протест не приобретает внесистемного характера и чаще организуется политиками, более склонными к диалогу с властями.

В-третьих, заметная роль профсоюзов в этих акциях создает дополнительные возможности для коммуникации с протестным движением со стороны «Единой России», имеющей большой опыт взаимодействия с региональными структурами ФНПР.

4. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Среди ключевых факторов, повлиявших на позиции губернаторов в июне 2018 года, можно отметить «Прямую линию» с Владимиром Путиным, проведение чемпионата мира по футболу, официальный старт региональных избирательных кампаний, а также местные социальные и внутриэлитные конфликты.

Фигурантами рейтинга впервые становятся врио глав регионов, назначенные на их посты в мае и июне: врио губернатора Тюменской области Александр Моор (38-е место), врио главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов (52-е место), врио губернатора Амурской области Василий Орлов (56-е место), врио главы Якутии АйсенНиколаев (70-е место), врио губернатора Магаданской области Сергей Носов (71-е место), врио главы Алтайского края Виктор Томенко (74-е место).

Укрепляют позиции в рейтинге руководители большинства регионов — хозяев мундиаля: глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 4-го на 3-е место), врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (с 14-го на 11-е место), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 15-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 31-го на 28-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 55-го на 53-е место). При этом серьезно теряет влияние глава Липецкой области Олег Королев (с 51-го на 66-е место) — очевидно, после вызвавшего негативный резонанс поста в Twitter, в котором он связал поражение ФРГ на чемпионате с ответственностью этой страны за развязывание двух мировых войн.

Усиливается влияние глав регионов, официально выдвинутых кандидатами на губернаторских выборах. В их числе — глава Московской области Андрей Воробьев (перемешается с 17-го на 6-е место), баллотирующийся на этот пост вопреки недавним слухам о его скорой замене, врио главы Омской области Александр Бурков (с 33-го на 31-е место) и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников (с 48-го на 34-е место), которым не придется конкурировать на губернаторских выборах с кандидатами от достаточно популярной в их регионах КПРФ. Укрепляются позиции врио главы Воронежской области Александра Гусева (с 26-го на 19-е место, входит в группу с очень сильным влиянием) — после отказа от участия в губернаторских выборах в регионе лидера партии «Родина» Алексея Журавлева, депутата Госдумы РФ от этого региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг политиков

При этом, несмотря на информацию, подтверждающую выдвижение Владимира Васильева на пост главы Дагестана в сентябре, снижается влияние этого руководителя (с 5-го на 10-е место). А на фоне обсуждения резонансных праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга теряет позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 16-е место). Прогнозы о серьезных трудностях в ходе избирательной кампании, которые могут ждать Виктора Зимина, добивающегося переизбрания на пост главы Хакасии, заметно ослабляют его позиции (с 68-го на 83-е место).

После первого заседания оргкомитета по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске усиливается влияние главы региона Бориса Дубровского (с 21-го на 18-е место). После объявления тендера по выбору подрядчика для строительства моста через реку Суру в Чувашии укрепляются позиции главы республики Михаила Игнатьева (с 29-го на 24-е место). На фоне выделения 1 млрд рублей на обеспечение льготников Камчатского края лекарствами укрепляются позиции главы региона Владимира Илюхина (с 30-го на 27-е место).

Теряют позиции главы регионов, проблемы которых вызвали наибольший резонанс в связи с обращениями граждан на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, в том числе губернатор Томской области Сергей Жвачкин (перемещается с 44-го на 48-е место), глава Владимирской области Светлана Орлова (с 38-го на 41-е место), губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 58-го на 60-е место). После критики состояния фельдшерско-акушерских пунктов в Калужской области со стороны ОНФ ослабевают позиции главы региона Анатолия Артамонова (с 22-го на 26-е место). Очевидно, на фоне обвинений ОНФ в адрес чиновников Рязанской области по поводу фальсификации отчетов об уборке свалок негативная динамика характерна для губернатора региона Николая Любимова (с 29-го на 25-е место).

На фоне неопределенности по поводу планов строительства моста на Сахалин теряет позиции глава региона Олег Кожемяко (с 32-го на 36-е место). Затянувшийся скандал с невыплатой зарплат строителям перинатального центра в Карелии негативно сказывается на позициях главы республики Артура Парфенчикова (с 35-го на 40-е место). На фоне забастовки рабочих завода «Улан-Удэстальмост», организованной из-за невыплаты зарплаты, ослабевает влияние главы Бурятии Алексея Цыденова (с 69-го на 81-е место). После задержания сотрудников министерства лесного комплекса Иркутской области, обвиняемых в причастности к вырубке леса и причинении ущерба лесному фонду на сумму более 880 млн рублей, теряет позиции губернатор региона Сергей Левченко (с 61-го на 68-е место). Серьезно проседает влияние губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 27-го на 42-е место), продолжается нисходящий тренд для врио главы Орловской области Андрея Клычкова (с 70-го на 80-е место).

На фоне замены глав управлений МВД и МЧС по Республике Крым продолжает падать влияние главы региона Сергея Аксенова (с 8-го на 20-е место). После отставки главы городского Комитета по туризму Андрея Мушкарева несколько теряет позиции глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (с 3-го на 4-е место). Очевидно, вследствие организованной оппозицией кампании за отставку мэра Пскова теряет влияние глава региона Михаил Ведерников (с 36-го на 43-е место). Продолжение судебного разбирательства между губернатором Севастополя и спикером заксобрания города Екатериной Алтабаевой усиливает нисходящий тренд для главы региона Дмитрия Овсянникова (с 43-го на 55-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июне 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Анкета

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).