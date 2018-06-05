Рейтинг влияния глав субъектов РФ
1. Федеральная политика в отношении регионов
События июня показывают: выход страны из режима предвыборной кампании, начало структурных и социальных реформ будут усиливать роль институтов, ответственных за прямую коммуникацию между федеральными властями и населением, а также потребуют более оперативной реакции губернаторов на проблемы даже наиболее отдаленных территорий. Кроме того, будет усиливаться контроль Центра за выполнением поставленных перед регионами задач и финансовыми потоками.
Во-первых, «Прямая линия» с Владимиром Путиным вновь подтвердила курс на территориальное пространственного развитие, а не на исключительное внимание к крупнейшим агломерациям. Заметная часть наиболее резонансных вопросов, поднятых в ходе акции, поступила из малых городов и поселков (Струнино во Владимирской области, Старая Суртайка в Алтайском крае, Левокумка на Ставрополье). Президент обозначил необходимость сохранения социальной инфраструктуры в таких населенных пунктах («первичное звено не должно уничтожаться»). В рамках «Прямой линии» создан еще один прецедент выхода таких территорий из информационной изоляции, но это создает дополнительные риски для губернаторов. Теперь недоработки в решении задач для малых городов и поселков могут куда серьезнее влиять на позиции глав регионов (хотя эта тенденция проявлялась и раньше — вспомним политические риски, с которыми в марте — апреле 2018 года столкнулся глава Московской области Андрей Воробьев после событий в подмосковном Волоколамске). Такая ситуация требует от губернаторов и их команд более активного взаимодействия с муниципальными органами власти, более интенсивной прямой коммуникации с населением и оперативной реакции на проблемы, затрагивающие даже наиболее отдаленные территории. В качестве позитивного примера в ходе «Прямой линии» стоит отметить, например, оперативную реакцию врио главы Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию в селе Старая Суртайка.
Во-вторых, усиливается роль «Единой России» как важного института, который в постоянном режиме может работать на снижение тревожности в среде наиболее лояльного власти электората и выстраивание диалога с протестным избирателем. Стоит отметить оперативную реакцию секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, заявившего о необходимости обсуждения с регионами пенсионной реформы, и роль, которую должны сыграть в диалоге с партийным активом и населением по этой проблеме депутаты от партии различных уровней. В ближайшей перспективе можно прогнозировать заметную роль «Единой России» в разработке предложений, сопутствующих пенсионной реформе и корректирующих наиболее проблемные для населения аспекты этого комплекса мер, предложенного правительством, — при «базовой» поддержке законопроекта.
В-третьих, интересным фактором становится более активное участие федеральных политиков и медийных фигур в довыборах депутатов Госдумы РФ (вспомним Евгения Примакова, баллотирующегося в парламент от Саратовской области, и Александра Хинштейна — от Самарской). При работе в округе им так или иначе придется погружаться в местную специфику, что в будущем будет способствовать более активному выходу региональной тематики на федеральный уровень. При определенных условиях в период до очередных парламентских выборов 2021 года это может способствовать как значительной фрагментации федеральной политической повестки, так и усилению ее регионального компонента.
В-четвертых, ставка Центра на инфраструктурные проекты будет работать на усиление губернаторов, выступающих с собственными инициативами в этой сфере или играющих важную роль в крупных федеральных инициативах подобного рода. Отметим позитивный эффект, который приносит активизировавшееся обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году губернатору региона Борису Дубровскому, или проект Транскавказской высокоскоростной магистрали, о котором говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время ставка Центра на подобные проекты повлечет за собой и усиление контроля за расходами на их осуществление. Учитывая значительное смещение интереса Счетной палаты РФ в направлении аудита федеральных ведомств, в надзоре за региональными финансовыми потоками может возрасти роль Контрольного управления президента РФ.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
Летом самыми обсуждаемыми, как правило, становятся внутриэлитные конфликты в предвыборных регионах. Тем не менее главным катализатором таких противоречий становится не фактор предвыборной кампании сам по себе, а незавершенная работа по хотя бы временному урегулированию разногласий между ключевыми игроками региональной политики (включая вовлеченные в такие процессы федеральные группы влияния). Нередко подобные конфликты подпитываются не стартовавшей избирательной кампанией, а ожиданием предвыборной гонки следующего года. При этом затягивание с разрешением внутриэлитных конфликтов приводит к появлению серьезных рисков для избирающегося губернатора или врио, однако в чуть более отдаленной перспективе почти всегда грозит ослаблением влияния и его противникам внутри региона.
Ярким примером затяжного конфликта, не привязанного к предвыборной кампании 2018 года, является напряженность между исполнительной и законодательной властью Севастополя. Тревожным знаком для региональных игроков стало публичное заявление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, призвавшей стороны прийти к компромиссу («если не будут сделаны выводы, значит, они будут сделаны по-другому»). Ситуация создает дополнительные факторы риска для губернатора Дмитрия Овсянникова, однако и заксобрание региона уже становилось стороной конфликта в отношениях с предыдущим главой субъекта, что федеральные власти будут учитывать. В перспективе выборов регионального парламента в 2019 году стоит ожидать более пристального внимания Центра к подготовке этой избирательной кампании, а также проработки сценариев, которые могут привести к уходу ряда участников конфликта на позиции, ограничивающие их влияние на региональную политику.
Ситуация в Московской области является примером сценария, при котором даже многолетние усилия команды губернатора по переформатированию региональных элит (в том числе муниципальная реформа) не позволили завершить этот процесс до предвыборной кампании. В результате неурегулированные противоречия могут стать источником рисков для Андрея Воробьева как в ходе самой кампании (с проявлением угроз не столько в электоральной, сколько в медийной сфере), так и, даже в большей степени, после ее завершения. При этом дело главы Серпуховского района Александра Шестуна пока является и, возможно, останется лишь периферийной предэлекторальной историей. Хотя информационные атаки против Андрея Воробьева в ходе губернаторской кампании могут стать заметным фактором развития политической ситуации в регионе в июле — августе 2018 года, нельзя исключать более серьезного нарастания противоречий между ним и влиятельными региональными игроками уже после выборов.
3. Протестные настроения
Главным катализатором протестной активности в июне, безусловно, стала пенсионная реформа. Тем не менее ряд факторов расширяет поле для маневра власти и создает возможности для снижения протестных настроений по этой проблеме уже к осени.
Во-первых, сохраняющаяся конкуренция между политическими и общественными организациями за влияние на «пенсионный» протест может в ближайшей перспективе дополнительно усилиться, что в итоге может создать значительные проблемы для развертывания протестной кампании. В этом смысле показателен конфликт в ходе прошедшего 1 июля митинга в Омске между его организаторами и представителями местного штаба Алексея Навального.
Во-вторых, хотя Навальному удалось мобилизовать достаточно молодую аудиторию на митинги против пенсионной реформы в регионах (некоторые из них оказались сравнительно успешными, например, акция в Мурманске), наиболее массовые митинги прошли под эгидой системной оппозиции и крупных профсоюзов. Это означает, что протест не приобретает внесистемного характера и чаще организуется политиками, более склонными к диалогу с властями.
В-третьих, заметная роль профсоюзов в этих акциях создает дополнительные возможности для коммуникации с протестным движением со стороны «Единой России», имеющей большой опыт взаимодействия с региональными структурами ФНПР.
4. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Среди ключевых факторов, повлиявших на позиции губернаторов в июне 2018 года, можно отметить «Прямую линию» с Владимиром Путиным, проведение чемпионата мира по футболу, официальный старт региональных избирательных кампаний, а также местные социальные и внутриэлитные конфликты.
Фигурантами рейтинга впервые становятся врио глав регионов, назначенные на их посты в мае и июне: врио губернатора Тюменской области Александр Моор (38-е место), врио главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов (52-е место), врио губернатора Амурской области Василий Орлов (56-е место), врио главы Якутии АйсенНиколаев (70-е место), врио губернатора Магаданской области Сергей Носов (71-е место), врио главы Алтайского края Виктор Томенко (74-е место).
Укрепляют позиции в рейтинге руководители большинства регионов — хозяев мундиаля: глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 4-го на 3-е место), врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (с 14-го на 11-е место), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 15-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 31-го на 28-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 55-го на 53-е место). При этом серьезно теряет влияние глава Липецкой области Олег Королев (с 51-го на 66-е место) — очевидно, после вызвавшего негативный резонанс поста в Twitter, в котором он связал поражение ФРГ на чемпионате с ответственностью этой страны за развязывание двух мировых войн.
Усиливается влияние глав регионов, официально выдвинутых кандидатами на губернаторских выборах. В их числе — глава Московской области Андрей Воробьев (перемешается с 17-го на 6-е место), баллотирующийся на этот пост вопреки недавним слухам о его скорой замене, врио главы Омской области Александр Бурков (с 33-го на 31-е место) и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников (с 48-го на 34-е место), которым не придется конкурировать на губернаторских выборах с кандидатами от достаточно популярной в их регионах КПРФ. Укрепляются позиции врио главы Воронежской области Александра Гусева (с 26-го на 19-е место, входит в группу с очень сильным влиянием) — после отказа от участия в губернаторских выборах в регионе лидера партии «Родина» Алексея Журавлева, депутата Госдумы РФ от этого региона.
При этом, несмотря на информацию, подтверждающую выдвижение Владимира Васильева на пост главы Дагестана в сентябре, снижается влияние этого руководителя (с 5-го на 10-е место). А на фоне обсуждения резонансных праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга теряет позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 13-го на 16-е место). Прогнозы о серьезных трудностях в ходе избирательной кампании, которые могут ждать Виктора Зимина, добивающегося переизбрания на пост главы Хакасии, заметно ослабляют его позиции (с 68-го на 83-е место).
После первого заседания оргкомитета по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске усиливается влияние главы региона Бориса Дубровского (с 21-го на 18-е место). После объявления тендера по выбору подрядчика для строительства моста через реку Суру в Чувашии укрепляются позиции главы республики Михаила Игнатьева (с 29-го на 24-е место). На фоне выделения 1 млрд рублей на обеспечение льготников Камчатского края лекарствами укрепляются позиции главы региона Владимира Илюхина (с 30-го на 27-е место).
Теряют позиции главы регионов, проблемы которых вызвали наибольший резонанс в связи с обращениями граждан на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, в том числе губернатор Томской области Сергей Жвачкин (перемещается с 44-го на 48-е место), глава Владимирской области Светлана Орлова (с 38-го на 41-е место), губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 58-го на 60-е место). После критики состояния фельдшерско-акушерских пунктов в Калужской области со стороны ОНФ ослабевают позиции главы региона Анатолия Артамонова (с 22-го на 26-е место). Очевидно, на фоне обвинений ОНФ в адрес чиновников Рязанской области по поводу фальсификации отчетов об уборке свалок негативная динамика характерна для губернатора региона Николая Любимова (с 29-го на 25-е место).
На фоне неопределенности по поводу планов строительства моста на Сахалин теряет позиции глава региона Олег Кожемяко (с 32-го на 36-е место). Затянувшийся скандал с невыплатой зарплат строителям перинатального центра в Карелии негативно сказывается на позициях главы республики Артура Парфенчикова (с 35-го на 40-е место). На фоне забастовки рабочих завода «Улан-Удэстальмост», организованной из-за невыплаты зарплаты, ослабевает влияние главы Бурятии Алексея Цыденова (с 69-го на 81-е место). После задержания сотрудников министерства лесного комплекса Иркутской области, обвиняемых в причастности к вырубке леса и причинении ущерба лесному фонду на сумму более 880 млн рублей, теряет позиции губернатор региона Сергей Левченко (с 61-го на 68-е место). Серьезно проседает влияние губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 27-го на 42-е место), продолжается нисходящий тренд для врио главы Орловской области Андрея Клычкова (с 70-го на 80-е место).
На фоне замены глав управлений МВД и МЧС по Республике Крым продолжает падать влияние главы региона Сергея Аксенова (с 8-го на 20-е место). После отставки главы городского Комитета по туризму Андрея Мушкарева несколько теряет позиции глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (с 3-го на 4-е место). Очевидно, вследствие организованной оппозицией кампании за отставку мэра Пскова теряет влияние глава региона Михаил Ведерников (с 36-го на 43-е место). Продолжение судебного разбирательства между губернатором Севастополя и спикером заксобрания города Екатериной Алтабаевой усиливает нисходящий тренд для главы региона Дмитрия Овсянникова (с 43-го на 55-е место).
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июне 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).