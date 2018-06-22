Выборы. Вот о чем думает сейчас каждый серьезный политик в Соединенных Штатах. Нынешняя ситуация, когда в американском конгрессе ни у одной стороны нет решающего перевеса, не устраивает никого. Выборы в конгресс состоятся в ноябре, но гонка уже в разгаре. В последние дни противостояние команды Трампа и оппозиции особенно обстроилось. Стали понятны тенденции, которых соперники будут придерживаться вплоть до ноября. О том, кто побеждает, судить ещё рано, но смотр сил и позиций провести самое время.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Начнём с оппозиции

Демократам жизненно необходимо заполучить большинство мандатов как в палате представителей, которую переизберут полностью, так и в Сенате, где на кону стоят 33 депутатских портфеля из ста. Только контролируя обе палаты, противники Трампа смогут гарантированно блокировать его законодательные инициативы и даже эффективно вмешиваться в вопросы, лежащие в ведении исполнительной власти. Так, в теории, конгресс мог бы заставить президента возобновить участие США в ключевых, с точки зрения демократов, международных соглашениях: Транстихоокеанском сотрудничестве, Парижском договоре по климату и «Всеобъемлющем плане действий» по Ирану.

Whitehouse.gov Президент Дональд Трамп демонстрирует распоряжение о выводе США из Транстихоокеанского партнерства после подписания его в Овальном кабинете Белого дома 23 января 2017 года

Несмотря на мощный объединяющий фактор в виде совместно ненавидимого врага, в рядах демократов и прочих американских «левых» нет единства. Формальные и неформальные лидеры, такие как лидер меньшинства в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и другие, предпринимают нескоординированные политические атаки на Белый дом, при этом зачастую походя торпедируя друг друга. Что касается послушных демократам крупных американских и глобальных СМИ, то они оказались лишены руководящего воздействия со стороны партии, неспособной создать непротиворечивую политическую программу. Все что им осталось — пытаться оскандалить президента и его приближенных, как бы смешон ни был повод, и создавать впечатление бесчеловечного режима, играя на лучших чувствах аудитории, в чем бы на самом деле ни заключалась реальная проблема.

События, произошедшие в последние дни, служат яркими примерами этих тенденций.

По поводу нелегальных иммигрантов, которых «бесчеловечно» разлучают с детьми на время их тюремного заключения, в прессе долгое время бушевала настоящая буря, призванная привлечь внимание общественности и политиков. Характерно, что даже после разъяснения членами кабинета министров причины кризиса и способов его решения, а также издания президентом специального указа по данному вопросу СМИ ещё несколько дней продолжали свою атаку на администрацию, правда, содержательные аргументы во время этого отчаянного наступления сменились голословными обвинениями и откровенными манипуляциями.

Одной из таких сомнительных медийных уловок стала шумиха, поднявшаяся из-за наряда, который первая леди США Мелания Трамп выбрала для инспекционной поездки на границу с Мексикой. Надпись на спине предоставленного модным брендом пальто гласила: «Меня действительно не волнует, а вас?»… Пресса, разумеется, тут же предположила и постаралась заверить своих читателей, что не волнует первую леди именно положение нелегальных иммигрантов и их детей. При этом скрупулёзные журналисты в подавляющем большинстве проигнорировали некоторые небезынтересные факты: что пальто являлось стандартным образцом этого бренда и не было изготовлено специально для леди Трамп, и что главной официальной политической инициативой жены нынешнего президента является борьба с оскорблениями в сети, в отношении которых отсутствие реакции считается одним из действенных способов противодействия…

Как бы то ни было, бесконечно тему детей иммигрантов эксплуатировать было нельзя, и пресса заодно с демократами-политиками переключились на другой повод, благо он не заставил себя долго ждать. Дело в том, что из сообщений местных СМИ, а позже и из официального заявления стало известно, что пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс отказали в обслуживании в одном из ресторанов, но основании того, что она работает на «бесчеловечную и аморальную администрацию». На базе этого случая политики и журналисты развернули бурный диалог о том, приемлемы ли такие методы выражения гражданской позиции… А пока диалог шёл, граждане все решили сами — одни разгромили фасад того самого ресторана, иные же решили выказать своё недовольство другим членам команды Трампа и пришли сделать это к ним домой. Опасаясь эскалации конфликта, официальные лидеры республиканцев и демократов призвали вернуться к цивилизованным формам протеста, причем последние вновь обнаружили отсутствие единства в своей партии: пока Нэнси Пелоси призывала людей к спокойствию, некоторые члены ее фракции, напротив, призывали преследовать членов президентской администрации, куда бы они ни пошли, и выказывать им своё недовольство.

Ещё одним поводом для волны медиаистерии и политической безответственности стала неожиданная победа 28-летней Александры Окасио-Кортез на демократических праймериз за место кандидата в депутаты нижней палаты конгресса от одного из районов Нью-Йорка. Дело в том, что, несмотря на малый опыт работы в политической системе и недостаток финансирования, Александра сумела одержать верх над именитым демократом Джо Краули, который неизменно избирался на эту должность в течение 20 лет и которого многие считали будущим лидером Демократической партии. Немалую роль в победе молодой претендентки сыграли ее экстремальные лозунги, которых действующих политик позволить себе не мог. Один из этих лозунгов, а именно «за отмену иммиграционной службы», особенно приглянулся либеральным СМИ… и они взяли его на вооружение и провели новую атаку на администрацию. Атаку, которую невозможно было отразить ввиду абсурдности требования и отсутствия единого атакующего субъекта, ведь большинство высказывавшихся были лишь «независимыми экспертами»…

Белый дом и его глава

В то время как демократы и либеральные медиа проводят одну за одной мощные, но разрозненные атаки на Белый дом, его обитатели далеко не бездействуют. Стремясь смягчить неблагоприятный эффект, Дональд Трамп постоянно подчеркивает своё влияние в мире и успехи администрации, а также тратит массу энергии на создание собственного информационного продукта, понимая, что допустить наличие только одной позиции в медиапространстве никак нельзя. Кроме того, президент и его команда стали все чаще применять специфический политический прием, подразумевающий громкое анонсирование решительных действий и крутых реформ, которые администрация собирается предпринять… если они будут одобрены конгрессом, что, конечно же, невозможно, пока республиканцы не имеют решающего большинства. Таким образом, веря в то, что большинство населения поддерживает успехи его администрации, Трамп пытается вновь мобилизовать своих сторонников перед новыми выборами. И здесь тоже есть масса примеров.

Whitehouse.gov Кабинет министров Дональда Трампа

Главным аргументом президентской администрации против кризиса с разделением семей на границе выступил тот факт, что такое разделение де-факто предусмотрено законом, который органы исполнительной власти менять не вправе. На фоне появляющихся время от времени новостей о провале в конгрессе очередного компромиссного законопроекта об иммиграции предвыборный подтекст был достаточно очевиден. Что касается другой точки зрения, создаваемой Трампом, то по данному конкретному поводу президент собрал пресс-конференцию, на которой уступил свою трибуну родителям молодых людей, убитых нелегальными мигрантами… причем каждый из выступавших делал акцент на том, что их тоже разделили с семьей, только навсегда… Эмоциональная манипулятивность такой сценографии очевидна и ничем не отличается от того, чем занимаются враждебные Трампу СМИ, но для создания альтернативной повестки дня такой приём оказывается вполне эффективным.

Еще одним поводом для мобилизации электората вокруг выборов стало решение уйти в отставку, о котором объявил судья Верховного суда США Энтони Кеннеди . Уход известного неоднозначностью своих политических взглядов Кеннеди, голос которого часто становился решающим на протяжении 30 лет службы в Верховном суде, означает, что у Трампа появляется шанс назначить уже второго судью в высший судебный орган страны. Но кого бы он ни выбрал, кандидату все равно придётся пройти процедуру одобрения в конгрессе, и борьба здесь будет куда более ожесточённой, чем в прошлый раз, когда на смену однозначно консервативному Антонину Скалия Трамп выдвинул однозначно консервативного Нила Горсача . А раз ожидается жестокая схватка в конгрессе, значит, есть смысл оттянуть ее до выборов и использовать ее вместе с другими как мобилизующий фактор для республиканцев…

Уход известного неоднозначностью своих политических взглядов Кеннеди, голос которого часто становился решающим на протяжении 30 лет службы в Верховном суде, означает, что у Трампа появляется шанс назначить уже второго судью в высший судебный орган страны. Но кого бы он ни выбрал, кандидату все равно придётся пройти процедуру одобрения в конгрессе, и борьба здесь будет куда более ожесточённой, чем в прошлый раз, когда на смену однозначно консервативному Трамп выдвинул однозначно консервативного А раз ожидается жестокая схватка в конгрессе, значит, есть смысл оттянуть ее до выборов и использовать ее вместе с другими как мобилизующий фактор для республиканцев… Другая мера, привлекательная для сторонников защиты американского рынка от чужестранцев — выход США из ВТО, была предложена сторонниками Трампа, но ее воплощение опять же упирается в одобрение конгрессом, который пока ещё недостаточно республиканский…

Что касается авторитета Трампа в мире и успехов его администрации, то тут американский президент, кажется, не знает усталости чуть ли не по несколько раз в неделю проводя круглые столы по поводу благоприятного влияния налоговой реформы на экономику и жизнь рабочих, а также принимая у себя и проводя телефонные переговоры с ближневосточными лидерами в попытке (которую он уже провозгласил успешной) убедить их повысить добычу нефти и таким образом сдержать рос цены на чёрное золото. Такое «ручное управление» мировой экономикой — именно то, чего многие сторонники Трампа ждут от человека, заседающего в Овальном кабинете.

Ещё одной мерой по поддержанию повышенного внимания электората к текущим делам стало общение Трампа с главами государств, обладающими схожим с его собственным имиджем патриархального сильного лидера, способного решить многие проблемы в одиночку или в ходе переговоров один на один. Так, он поздравил с победой на выборах турецкого лидера Реджепа Эрдогана, а также анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. В отсутствие конкретики смысл в этой встрече усматривается лишь символический: Трамп показывает своим сторонникам, что он силён и ведёт реальные сложные переговоры лишь с сильными противниками/партнерами, которых уважает, в то время как с европейскими лидерами и полувассальными державами ему достаточно общения в рамках различных саммитов…

Итак, до выборов осталось четыре месяца. Позиции оппонентов ясны, и они почти в точности повторяют ситуацию, склонившуюся перед выборами президента США в 2016 году.

Как и тогда, на стороне демократов выступает большинство крупных СМИ и львиная доля населения крупных городов, а их главными приемами остаются эмоциональный шантаж и потрясение полуистлевшими знамёнами прав человека и свободной торговли. Правда, в 2016-м они хотя бы сплотились вокруг Клинтон, а ныне не могут избрать лидера и сильно разобщены.

Как и тогда, на стороне Трампа выступает американский национальный капитал, а вместе с ним и рабочие, насчёт которых постоянно ошибается американская политическая социология… главными достоинствами президента остаются логично звучащая политическая программа и четко сформулированный тезис о том, что он нуждается в каждом голосе каждого простого гражданина. Но и у Трампа не все гладко: ему все же не удалось ещё исполнить все предвыборные обещания, и это ему не забудут.