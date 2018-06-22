Трамп и оппозиция: аргументы и ложь перед выборами
Выборы. Вот о чем думает сейчас каждый серьезный политик в Соединенных Штатах. Нынешняя ситуация, когда в американском конгрессе ни у одной стороны нет решающего перевеса, не устраивает никого. Выборы в конгресс состоятся в ноябре, но гонка уже в разгаре. В последние дни противостояние команды Трампа и оппозиции особенно обстроилось. Стали понятны тенденции, которых соперники будут придерживаться вплоть до ноября. О том, кто побеждает, судить ещё рано, но смотр сил и позиций провести самое время.
Начнём с оппозиции
Демократам жизненно необходимо заполучить большинство мандатов как в палате представителей, которую переизберут полностью, так и в Сенате, где на кону стоят 33 депутатских портфеля из ста. Только контролируя обе палаты, противники Трампа смогут гарантированно блокировать его законодательные инициативы и даже эффективно вмешиваться в вопросы, лежащие в ведении исполнительной власти. Так, в теории, конгресс мог бы заставить президента возобновить участие США в ключевых, с точки зрения демократов, международных соглашениях: Транстихоокеанском сотрудничестве, Парижском договоре по климату и «Всеобъемлющем плане действий» по Ирану.
Несмотря на мощный объединяющий фактор в виде совместно ненавидимого врага, в рядах демократов и прочих американских «левых» нет единства. Формальные и неформальные лидеры, такие как лидер меньшинства в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и другие, предпринимают нескоординированные политические атаки на Белый дом, при этом зачастую походя торпедируя друг друга. Что касается послушных демократам крупных американских и глобальных СМИ, то они оказались лишены руководящего воздействия со стороны партии, неспособной создать непротиворечивую политическую программу. Все что им осталось — пытаться оскандалить президента и его приближенных, как бы смешон ни был повод, и создавать впечатление бесчеловечного режима, играя на лучших чувствах аудитории, в чем бы на самом деле ни заключалась реальная проблема.
События, произошедшие в последние дни, служат яркими примерами этих тенденций.
- По поводу нелегальных иммигрантов, которых «бесчеловечно» разлучают с детьми на время их тюремного заключения, в прессе долгое время бушевала настоящая буря, призванная привлечь внимание общественности и политиков. Характерно, что даже после разъяснения членами кабинета министров причины кризиса и способов его решения, а также издания президентом специального указа по данному вопросу СМИ ещё несколько дней продолжали свою атаку на администрацию, правда, содержательные аргументы во время этого отчаянного наступления сменились голословными обвинениями и откровенными манипуляциями.
- Одной из таких сомнительных медийных уловок стала шумиха, поднявшаяся из-за наряда, который первая леди США Мелания Трамп выбрала для инспекционной поездки на границу с Мексикой. Надпись на спине предоставленного модным брендом пальто гласила: «Меня действительно не волнует, а вас?»… Пресса, разумеется, тут же предположила и постаралась заверить своих читателей, что не волнует первую леди именно положение нелегальных иммигрантов и их детей. При этом скрупулёзные журналисты в подавляющем большинстве проигнорировали некоторые небезынтересные факты: что пальто являлось стандартным образцом этого бренда и не было изготовлено специально для леди Трамп, и что главной официальной политической инициативой жены нынешнего президента является борьба с оскорблениями в сети, в отношении которых отсутствие реакции считается одним из действенных способов противодействия…
- Как бы то ни было, бесконечно тему детей иммигрантов эксплуатировать было нельзя, и пресса заодно с демократами-политиками переключились на другой повод, благо он не заставил себя долго ждать. Дело в том, что из сообщений местных СМИ, а позже и из официального заявления стало известно, что пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс отказали в обслуживании в одном из ресторанов, но основании того, что она работает на «бесчеловечную и аморальную администрацию». На базе этого случая политики и журналисты развернули бурный диалог о том, приемлемы ли такие методы выражения гражданской позиции… А пока диалог шёл, граждане все решили сами — одни разгромили фасад того самого ресторана, иные же решили выказать своё недовольство другим членам команды Трампа и пришли сделать это к ним домой. Опасаясь эскалации конфликта, официальные лидеры республиканцев и демократов призвали вернуться к цивилизованным формам протеста, причем последние вновь обнаружили отсутствие единства в своей партии: пока Нэнси Пелоси призывала людей к спокойствию, некоторые члены ее фракции, напротив, призывали преследовать членов президентской администрации, куда бы они ни пошли, и выказывать им своё недовольство.
- Ещё одним поводом для волны медиаистерии и политической безответственности стала неожиданная победа 28-летней Александры Окасио-Кортез на демократических праймериз за место кандидата в депутаты нижней палаты конгресса от одного из районов Нью-Йорка. Дело в том, что, несмотря на малый опыт работы в политической системе и недостаток финансирования, Александра сумела одержать верх над именитым демократом Джо Краули, который неизменно избирался на эту должность в течение 20 лет и которого многие считали будущим лидером Демократической партии. Немалую роль в победе молодой претендентки сыграли ее экстремальные лозунги, которых действующих политик позволить себе не мог. Один из этих лозунгов, а именно «за отмену иммиграционной службы», особенно приглянулся либеральным СМИ… и они взяли его на вооружение и провели новую атаку на администрацию. Атаку, которую невозможно было отразить ввиду абсурдности требования и отсутствия единого атакующего субъекта, ведь большинство высказывавшихся были лишь «независимыми экспертами»…
Белый дом и его глава
В то время как демократы и либеральные медиа проводят одну за одной мощные, но разрозненные атаки на Белый дом, его обитатели далеко не бездействуют. Стремясь смягчить неблагоприятный эффект, Дональд Трамп постоянно подчеркивает своё влияние в мире и успехи администрации, а также тратит массу энергии на создание собственного информационного продукта, понимая, что допустить наличие только одной позиции в медиапространстве никак нельзя. Кроме того, президент и его команда стали все чаще применять специфический политический прием, подразумевающий громкое анонсирование решительных действий и крутых реформ, которые администрация собирается предпринять… если они будут одобрены конгрессом, что, конечно же, невозможно, пока республиканцы не имеют решающего большинства. Таким образом, веря в то, что большинство населения поддерживает успехи его администрации, Трамп пытается вновь мобилизовать своих сторонников перед новыми выборами. И здесь тоже есть масса примеров.
- Главным аргументом президентской администрации против кризиса с разделением семей на границе выступил тот факт, что такое разделение де-факто предусмотрено законом, который органы исполнительной власти менять не вправе. На фоне появляющихся время от времени новостей о провале в конгрессе очередного компромиссного законопроекта об иммиграции предвыборный подтекст был достаточно очевиден. Что касается другой точки зрения, создаваемой Трампом, то по данному конкретному поводу президент собрал пресс-конференцию, на которой уступил свою трибуну родителям молодых людей, убитых нелегальными мигрантами… причем каждый из выступавших делал акцент на том, что их тоже разделили с семьей, только навсегда… Эмоциональная манипулятивность такой сценографии очевидна и ничем не отличается от того, чем занимаются враждебные Трампу СМИ, но для создания альтернативной повестки дня такой приём оказывается вполне эффективным.
- Еще одним поводом для мобилизации электората вокруг выборов стало решение уйти в отставку, о котором объявил судья Верховного суда США Энтони Кеннеди. Уход известного неоднозначностью своих политических взглядов Кеннеди, голос которого часто становился решающим на протяжении 30 лет службы в Верховном суде, означает, что у Трампа появляется шанс назначить уже второго судью в высший судебный орган страны. Но кого бы он ни выбрал, кандидату все равно придётся пройти процедуру одобрения в конгрессе, и борьба здесь будет куда более ожесточённой, чем в прошлый раз, когда на смену однозначно консервативному Антонину Скалия Трамп выдвинул однозначно консервативного Нила Горсача. А раз ожидается жестокая схватка в конгрессе, значит, есть смысл оттянуть ее до выборов и использовать ее вместе с другими как мобилизующий фактор для республиканцев…
- Другая мера, привлекательная для сторонников защиты американского рынка от чужестранцев — выход США из ВТО, была предложена сторонниками Трампа, но ее воплощение опять же упирается в одобрение конгрессом, который пока ещё недостаточно республиканский…
- Что касается авторитета Трампа в мире и успехов его администрации, то тут американский президент, кажется, не знает усталости чуть ли не по несколько раз в неделю проводя круглые столы по поводу благоприятного влияния налоговой реформы на экономику и жизнь рабочих, а также принимая у себя и проводя телефонные переговоры с ближневосточными лидерами в попытке (которую он уже провозгласил успешной) убедить их повысить добычу нефти и таким образом сдержать рос цены на чёрное золото. Такое «ручное управление» мировой экономикой — именно то, чего многие сторонники Трампа ждут от человека, заседающего в Овальном кабинете.
- Ещё одной мерой по поддержанию повышенного внимания электората к текущим делам стало общение Трампа с главами государств, обладающими схожим с его собственным имиджем патриархального сильного лидера, способного решить многие проблемы в одиночку или в ходе переговоров один на один. Так, он поздравил с победой на выборах турецкого лидера Реджепа Эрдогана, а также анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. В отсутствие конкретики смысл в этой встрече усматривается лишь символический: Трамп показывает своим сторонникам, что он силён и ведёт реальные сложные переговоры лишь с сильными противниками/партнерами, которых уважает, в то время как с европейскими лидерами и полувассальными державами ему достаточно общения в рамках различных саммитов…
Итак, до выборов осталось четыре месяца. Позиции оппонентов ясны, и они почти в точности повторяют ситуацию, склонившуюся перед выборами президента США в 2016 году.
Как и тогда, на стороне демократов выступает большинство крупных СМИ и львиная доля населения крупных городов, а их главными приемами остаются эмоциональный шантаж и потрясение полуистлевшими знамёнами прав человека и свободной торговли. Правда, в 2016-м они хотя бы сплотились вокруг Клинтон, а ныне не могут избрать лидера и сильно разобщены.
Как и тогда, на стороне Трампа выступает американский национальный капитал, а вместе с ним и рабочие, насчёт которых постоянно ошибается американская политическая социология… главными достоинствами президента остаются логично звучащая политическая программа и четко сформулированный тезис о том, что он нуждается в каждом голосе каждого простого гражданина. Но и у Трампа не все гладко: ему все же не удалось ещё исполнить все предвыборные обещания, и это ему не забудут.