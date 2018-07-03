Япония — это одна из немногих стран, которые взяли на себя крупные экономические издержки, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров по ядерному соглашению. Теперь, если Япония не присоединится к новому раунду антииранских санкций, объявленных администраций президента США Дональда Трампа, она может столкнуться с еще одной экономической угрозой, пишет Тодд Гровелл в статье для издания Asia Times.

Танкер

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Чтобы подтолкнуть Иран к подписанию ядерного соглашения в 2015 году, Япония резко сократила импорт из Ирана и оказалась от разработки потенциально выгодных нефтяных месторождений. Всё это было сделано для того, чтобы сохранить роль надежного солдата в американском крестовом походе, объявленном Ирану. Однако если в Токио считали, что такая лояльность США и сдержанность в сфере инвестиций в иранский нефтяной сектор окупятся в будущем, то они сделали большую ошибку.

В государственном департаменте США заявили, что Вашингтон придерживается абсолютной нетерпимости к иранскому экспорту нефти. Следовательно, азиатские союзники Белого дома могут не рассчитывать на какие-либо уступки.

«Мы рассматриваем данный вопрос как одну из важнейших прерогатив нашей национальной безопасности… не существует никаких предлогов для того, чтобы предоставить кому бы то ни было освобождение от действия санкций», — заявил один из официальных представителей государственного департамента США.

Несколько лет назад, когда состоялось подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Вашингтон сделал некоторые исключения для Японии и Южной Кореи не только в качестве благодарности за их лояльность, но и потому, что обе страны полностью зависят от импорта нефти.

Kaz Ish Нефтеперерабатывающий завод в Японии

В Токио надеялись получить новые уступки со стороны США, поскольку Вашингтон в очередной раз пытается сплотить усилия всего мира, чтобы обуздать ядерные амбиции Ирана. С момента выхода Трампа из СВПД в мае 2018 года Вашингтон наращивал давление на экономику Ирана и требовал аналогичных шагов от своих союзников. И это несмотря на то, что Япония вообще не подписывала СВПД. Это лишь один из последних ударов Вашингтона по Токио. Ранее Японии было отказано в освобождении от американских пошлин на импорт алюминия и стали.

Сеул и Токио оказались в затруднительном положении. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что в настоящий момент Япония ведет переговоры относительного повторных американских санкций против Ирана.

«Мы внимательно следим за тем воздействием, которое могут оказать американские санкции… Мы хотели бы провести переговоры с вовлеченными странами, чтобы избежать прямого негативного воздействия на японские фирмы», — заявил Суга.

VOA Ёсихидэ Суга

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В министерстве энергетики Южной Кореи заявили, что Сеул «оказался в том же положении, что и Япония». До 4 ноября 2018 года обе страны должны найти других поставщиков. В прошлом Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обеспечивали более половины японского импорта энергоресурсов. Трамп продолжает оказывать давление на Саудовскую Аравию с тем, чтобы она увеличила объем добычи нефти.

Япония и Южная Корея, скорее всего, в очередной раз возьмут на себя роль хорошего солдата и присоединятся к санкциям США, поскольку в противном случае они могут столкнуться с серьезными последствиями: отказом в предоставлении кредитов японским и южнокорейским компаниям.

Всё это происходит в неудобный для Японии и Южной Кореи момент, когда они опасаются возникновения нежелательных терний в союзнических отношениях, поскольку Северная Корея рассматривает вопрос об отказе от своей ядерной программы.

Несколькими годами ранее, когда США сняли санкции с Ирана, экспорт иранской нефти в Японию достиг около 700 тыс. баррелей в день, однако в 2017 году сократился до 500 тыс. баррелей нефти в день, что может свидетельствовать о возникновении определенного волнения в Японии в связи с намерениями Трампа в отношении ядерной сделки, подписанной его предшественником экс-президентом США Бараком Обамой в 2015 году.

Будущее покажет, как новые американские санкции повлияют на инфраструктурные сделки подписанные с Ираном. В свое время японская нефтяная компания Inpex владела 70% гигантского нефтяного месторождения Азадеган, расположенного на юго-западе Ирана. Столкнувшись с сильным давлением, компания Inpex с большой неохотой начала сокращать свою долю в месторождении Азадеган в 2010 году. Сначала Иран предложил разработку месторождения КНР, но впоследствии отказался от сотрудничества с Пекином.

Adaykz Новые нефтяные местрождения Ирана

Новые антииранские санкции США могут также затронуть амбиции южнокорейских инженерно-технических компаний в Иране. Например, в компании SK Engineering обеспокоены тем, что действия США могут подорвать запланированный проект с Ираном по модернизации нефтеперерабатывающего завода в Тебризе стоимостью в $1,6 млрд. Руководство компании Hyundai беспокоится о сохранности сделки по строительству завода, производящего ингредиенты, необходимые в производстве пластмасс.

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В менее суровые времена Япония и Иран поддерживали тесные и дружеские отношения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ полностью поддержал ядерную сделку, из которой Трамп решил выйти. В свою очередь Иран готов дать Японии поблажку, понимая необходимость поддержания тесных отношений с Вашингтоном.

Почти сразу же после заключения ядерного соглашения с Ираном в 2015 году бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида отправился в Тегеран, чтобы подписать соглашение, предусматривающее дальнейшие японские инвестиции в экономику Ирана. В настоящий момент премьер-министр Японии рассматривает возможность поездки в Тегеран. Важный вопрос заключается в том, когда этот официальный визит состоится и каких договоренностей удастся достигнуть.