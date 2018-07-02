



Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

В Тульской области обсуждали пенсионную реформу: общественники региона в целом ее поддерживают, глава партии «Справедливая Россия» выступает категорически против повышения возраста выхода на пенсию.

Администрацию Новомосковска возглавил экс-глава госжилинспекции Алексей Бирюлин. Коммунальщикам спуску он точно не даст.

Если говорить о вопросах градостроительства, то теперь с мнением туляков будут считаться — все изменения генплана города будут обсуждаться на публичных слушаниях.

Губернатор Алексей Дюмин продолжает делиться опытом по развитию диверсификации предприятий оборонной промышленности. В своем докладе на совещании комиссии ВПК он обозначил успехи региона и предложения по усовершенствованию процесса.

Агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности региона: деньги есть.

Фермеры получат 200 млн рублей господдержки, а благоустройство грандиозной «Тульской набережной» закончат буквально на днях.

Лыжники Косой Горы ликуют — совсем скоро у них появится собственная трасса. Открытие объекта ожидается уже осенью.

Сирийские дети получили мёд тульского производства, власти региона пообещали и в дальнейшем радовать население союзного России государства сладостями.

Обсуждение пенсионной реформы

29 июня в Доме дворянского собрания в Туле общественники совместно с представителями власти и сотрудниками пенсионного фонда обсудили грядущую пенсионную реформу.

Председатель президиума Совета общественных палат России и председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов подчеркнул, что мужчины, выходящие на пенсию в 65 лет, смогут взять на себя роль наставников и передать свой профессиональный опыт подрастающему поколению. При этом он особо отметил, что компаниям ни в коем случае не стоит вынуждать людей предпенсионного возраста увольняться.

«Люди должны понимать, что главная цель изменений в пенсионном законодательстве — повышение уровня жизни людей. Вот это надо им объяснить», — комментирует Вотинцев «Тульской службе новостей».

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, в свою очередь, напомнил, что на территории региона проживает значительное количество льготников, которых не коснется повышение пенсионного возраста. В частности, в Тульском регионе проживает порядка 600 тыс. чернобыльцев, они имеют законное право на досрочный выход на пенсию.

«Эта категория граждан уходит на пенсию досрочно. На территории Тульской области действует зона «3» с правом на отселение и зона «4» (особый социально-экономический статус). Все эти льготы, с определенными поправками, остаются. Например, в Щекино, уходят на пенсию раньше на три года, эти льготы остаются», — пояснил Филиппов tula.mk.ru.

Глава областного Минтруда заявил, что на территории региона проживают почти полтора миллиона человек, согласно статистике, 456 тыс. из них старше трудоспособного возраста. Всего здесь проживают 539 тыс. пенсионеров. Чуть более 54% населения Тульской области являются трудоспособными.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Согласно приведенной министром таблице данным, по динамике количества выходящих на пенсию с 2020 по 2034 годы по предлагаемой реформе, количество «новых» пенсионеров в Тульской области должно будет уменьшиться с 20,5 тыс. человек в 2020 году до 8,9 тыс. в 2033 году.

Заместитель управляющего отделением ПФР по Тульской области Людмила Маслова, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что повышение возраста выхода на пенсию будет осуществляться постепенно на протяжении последующих десяти лет. Она добавила, что те жители Тульской области, которые трудятся на вредных предприятиях или заняты сложным трудом, по-прежнему будут иметь право на досрочный выход на пенсию. Например, это касается учителей и сотрудников сферы здравоохранения.

Однако не все выражали свое согласие с заявленной реформой. Представители общественности Тульской области приводили много доводов о недопустимости повышения пенсионного возраста и задавали вопросы. ИА «Красная весна» приводит вопросы, которые задавали несогласные представители общественности.

Общественник Юрий Алексеев напомнил об ответственности перед народом за проводимые реформы. Сокращение населения Тульской области уже сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне, сказал он.

Член Общественного совета Ясногорского района Владислав Плотников сказал, что продолжительность жизни мужчин в Тульской области ниже 65 лет и задал вопрос президиуму, что они думают по этому поводу. Однако депутат Госдумы РФ Владимир Афонский подверг сомнению эти цифры и отметил, что ситуация намного более радостная, правда, ни одной цифры не назвал. По данным Туластата за 2016 год (последние имеющиеся данные), продолжительность жизни мужчин составила 64,8 лет.

Также выступил председатель Общественного совета Заокского района 80-летний пенсионер Владимир Смоленцев. Он рассказал, что всё еще продолжает работать, поскольку его лекарства очень дорого стоят и прибавка в тысячу рублей его не спасет. А что могло бы спасти — он перечислил: это введение прогрессивного налога для богатых людей, сокращение зарплат работников Роснефти, зарплат работников госаппарата, сокращение их числа, которое выше, чем в других странах, улучшение демографической ситуации вместо того сокращения населения, которое наблюдается сейчас, и ряд других мер.

Примечательно, что 27 июня ИА «Новомосковск сегодня» опубликовало сообщение о том, что члены Общественного совета города Новомосковска единодушно высказались против увеличения сроков выхода на пенсию, агрегаторы новостей «Тула активная», «Новомосковск.Безформата» и другие процитировали новость. На сегодняшний момент сообщение на ИА «Новомосковск сегодня» исправлено (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ): «После продолжительных обсуждений каждый член совета высказалась свое мнение, по вопросу увеличения сроков выхода на пенсию». На этом сообщение заканчивается.

Малоактивные партии оседлали повестку пенсионной реформы

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков —один из немногих региональных политиков, занявший четкую позицию по пенсионной реформе. Руководитель эсеров всеми возможными способами распространяет критику законопроекта: через СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети. В середине недели Сергей Гребенщиков провел пресс-конференцию, на которой объяснил причину критики реформы и рассказал о вариантах, предлагаемых его партией, для решения проблем бюджета без вовлечения пенсий граждан.

Парламентарий считает, что законопроект с предложением повышения пенсионного возраста противоречит Конституции. Народный избранник предложил ужесточить процедуру государственных закупок, чтобы высвободились дополнительные бюджетные средства. Эти деньги депутат предлагает направить на финансирование дефицита ПФР.

«Депутатам Тульской областной думы и Общественной палате Тульской области предлагаю дать отрицательный отзыв на изменения пенсионного законодательства, внесенные правительством РФ», — резюмировал Сергей Гребенщиков.

Политолог Дмитрий Михайличенко оценивает всплеск активности регионального отделения:

«Малоактивные во внеэлекторальный период региональные отделения политических партий системной оппозиции ожидаемо выступают против варианта пенсионной реформы, предложенного правительством РФ. Шаг логичный и читаемый, но нужно учитывать, что все-таки среди партий системной оппозиции в регионах очень мало лидеров общественного мнения и вряд ли такие громкие лозунги добавят им политических очков».

В администрации Новомосковска — новый глава

28 июня бывший руководитель государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин перешел на новую работу, когда-то он работал под началом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеоноры Шевченко, отныне возглавляет администрацию Новомосковска.

Nmosk.ru Алексей Бирюлин проводит оперативное совещание

Показательно, что Алексей Бирюлин лично выдвинул свою кандидатуру на этот ответственный пост.

«Мое дело на сегодня — обеспечить выполнение текущей работы в муниципалитете. Зарекомендовать себя перед новомосковцами. Безусловно, я буду претендовать на эту должность. Расцениваю новую работу как повышение. Это для меня новый этап жизни, профессиональной карьеры управленца, новый уровень, большой масштаб задач», — цитирует Бирюлина «Тульская служба новостей».

По словам и. о. градоначальника, он сможет быстро взять под контроль сферу ЖКХ и навести в ней порядок, однако чиновник пообещал не оставлять без внимания и остальные отрасли городского хозяйства. Также он намерен избегать глобальных кадровых перестановок. В Новомосковск он пока переезжать не планирует.

Напомним, 5 июня был арестован глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Тульский опыт в «оборонке»

Губернатор Тульской области принял участие в заседании коллегии военно-промышленной комиссии РФ, где рассказал о том, как региональные компании решают задачу, поставленную президентом, и наращивают производство гражданской продукции на предприятиях ВПК.

Alexeydumin.ru На заседании Военно-промышленной комиссии

Развитие спроса на гражданскую продукцию, выпускаемую тульскими заводами «Октава», «Сплав» и «Туламашзавод», выделено в приоритетные задачи работы над развитием гражданского производства. Государство оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ВПК, однако этого недостаточно для того, чтобы выполнить поручение главы государства.

Дюмин указал на необходимость создания межведомственной комиссии по организации диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса. Он также отметил, что если государство обеспечит оборонные предприятия долгосрочным госзаказом, то окажет тем самым существенную поддержку компаниям. В некоторых отраслях требуется изменение стандартов обслуживания. Например, серийное оснащение больниц диагностическим комплексом «Ангел», производимым АО НПО «Сплав», возможно только после изменения стандартов поликлинического обслуживания. Схожая ситуация — с применением МЧС пожарных установок производства «Туламашзавода».

А между тем оборонная часть продукции НПО «Сплав» выходит на международный рынок. На сайте ведущего тульского предприятия появилась информация, что «Торнадо-Г» появится на международном рынке. Система призвана заменить знаменитые «Грады», стоящие на вооружении более 60 стран мира.

НПО «Сплав» получил все необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО «Торнадо-Г» за рубежом. Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков. Система «Торнадо-Г» эксплуатируется в отечественных армейских подразделениях с 2012 года. Однако на международных рынках она ранее не демонстрировалась.

Кредитоспособность региона — на высоком уровне

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области и кредитный рейтинг по облигациям на уровне «ruA+». Он является долгосрочным, рассказали аналитики. Это означает, что кредитоспособность региона находится на высоком уровне.

Эксперты агентства отмечают высокую отраслевую диверсификацию структуры экономики региона, высокую бюджетную достаточность, рост валового регионального продукта. Положительное влияние на уровень рейтинга, по мнению агентства, оказывает невысокий уровень долговой нагрузки с комфортным графиком погашения. Кроме того, агентство отмечает невысокую стоимость фондирования.

В качестве негативных факторов, влияющих на рейтинговую оценку, аналитики назвали неблагоприятную демографическую ситуацию в регионе, а также то, что регион является одним из самых стареющих в РФ.

Главный редактор портала «Национальный Эксперт» Михаил Белый полагает, что тот факт, что регион смог удержаться в рейтинге, несмотря на непростую экономическую ситуацию в целом по стране, свидетельствует о грамотной финансовой политике, которую проводят местные власти.

«Что касается стареющего населения, тут администрации региона необходимо продолжать разрабатывать программы, которые помогут остановить отток молодежи в столичный регион», — добавил эксперт.

Впервые подобный рейтинг был присвоен Тульской области еще в 2012 году.

Dmitriev Stanislav Здание областной и городской администраций. Тула

Градостроительные вопросы — через публичные слушания

Жители Тулы смогут повлиять на принятие градостроительных решений в региональном центре, об этом рассказал зампред городской думы Алексей Ионов. По его словам, изменения в генплане города, межевание земельных участков, перемены в правилах землепользования и застройки будут обсуждаться на публичных слушаниях.

Для этого нужно будет явиться на собрание в МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина». Горожане смогут высказать свои предложения в устной или письменной форме.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Данил Шишкин считает, что было бы актуально вынести на подобные публичные слушания нашумевший проект по реконструкции площади Искусств.

«Проект реконструкции площади Искусств — сильное и своевременное решение для Тулы. Отчасти его можно поставить в один ряд с масштабной реконструкцией Тульской набережной, но если к последней вопросов сегодня практически нет, то проект торгового центра с аквапарком и башней с гостиницей и апартаментами пока в общественном сознании туляков, скорее, выглядит чем-то инородным. С медийной точки зрения, позиционирование проекта как уже решенного факта еще более усугубило его восприятие населением, поэтому решение о проведении общественных слушаний по градостроительным вопросам, безусловно, поможет развеять миф, что все уже решено. Уверен, что проект — такой нужный и яркий для города, обязательно будет доработан с учетом пожелания жителей», — поясняет эксперт.

Проект реконструкции площади Искусств в городе Туле был представлен 22 мая в культурном кластере «Октава». Он представляет собой комплекс зданий культурно-развлекательного центра, апартаменты с офисными помещениями и двухуровневым подземным паркингом, а также здания фондохранилища Тульского художественного музея. Проект вызвал большой резонанс, а депутат Тульской областной думы от «Единой России», главный редактор телеканала «Первый тульский» Елена Кирьянова сравнила проект реконструкции с башней Мордора.

200 миллионов для фермеров

На оперативном совещании у губернатора 25 июня министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о мерах поддержки фермерства, которые на сегодняшний день существуют в регионе. В частности, предприниматели получат в общей сложности 200 млн рублей. Проект включает в себя грантовую поддержку, компенсации, товарное и льготное кредитование, приобретение молодняка мясных пород.

Сами фермеры говорят о том, что сталкиваются с множеством трудностей.

«Ситуация, связанная с малым фермерством и микропредприятиями, я имею в виду семейные предприятия, намного сложнее, чем многие себе представляют. Это инфраструктура, это сбыт продукции, особенно актуальна проблема сбыта. Дело в том, что сопроводительные документы для реализации продукции в магазинах очень сложно заполучить. Я уже не говорю о сетях, речь идет о небольших магазинчиках. Особенно актуально это для животноводческой продукции: яйцо, молоко, творог, сметана. Система ветеринарного обслуживания не то что отсутствует, она слабо развита. И из этого вытекают все проблемы», — сообщил глава фермерского хозяйства «Машенька» Владимир Фролов.

Стоит отметить, что тульские власти учитывают те проблемы, которые существуют в отрасли. В Тульской области в декабре был открыт второй магазин фермерских продуктов «Честная еда». Этот проект был запущен совместно властями и бизнесом. Также в планах —организация фермерских фестивалей и ярмарок, где можно будет легально реализовать товар.

Всего в регионе около 600 фермерских хозяйств. Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 6 млрд рублей.

«Тульская набережная» на финишной прямой

Уже в ближайшие дни работы по благоустройству улицы Металлистов и Тульской набережной будут завершены. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин в пятницу, 29 июня. Проект «Тульская набережная» реализован более чем на 90%. В настоящее время здесь уже уложена тротуарная плитка, высажена зелень, укладывается газон. Всего благоустроено будет почти 15 гектаров. Инвестор планирует построить здесь заведение общепита — ресторан.

Alexeydumin.ru Алексей Дюмин инспектирует ход реализации проекта «Тульская набережная»

Руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что чем больше в том или ином городе интересных общественных пространств, тем лучше. Это способствует повышению туристической привлекательности российских городов.

«Любое общественное место, будь то набережная или хороший парк, важно не только для жителей конкретного города, а в целом для региона. Оно может быть использовано для проведения культурно-массовых мероприятий. Например, в центре Кировской области выступила пилотажная группа «Русские витязи». Мероприятие посетило огромное количество людей, никогда еще в городе не наблюдался подобный ажиотаж. Было ощущение, что понаблюдать за событием пришла половина города. Людям необходимо место, где они не только могли бы погулять с детьми или домашними животными, но и могли насладиться некими представлениями, шоу», — объясняет Андрей Воробьев.

По словам эксперта, общественные пространства должны быть благоустроены: людям нужны скамейки, велодорожки, освещение, урны.

«Необходимы также заведения общепита, чтобы граждане могли перекусить. Не должно быть такой ситуации, как на российских южных курортах: когда граждане покупают пищу в незаконных нестационарных палатках. Организация общественного питания должна быть цивилизованной», — резюмировал руководитель АНО «ЖКХ эксперт».

Трасса на Косой Горе

Глава комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев рассказал о ходе реализации проекта лыжероллерной трассы в поселке Косая Гора. По словам чиновника, объект строится за счет внебюджетных денег — спонсоры выделили на проект более 35 млн рублей. Общая протяженность трассы составит 2,5 километра, ширина — 6 метров. По словам Яковлева, она будет открыта уже осенью текущего года.

Предполагается возвести административно-бытовой комплекс, в котором разместятся медпункт, помещения для персонала и раздевалки. Трасса будет оборудована стартовой и финишной площадками, а также модульной трибуной.

Еще в 2016 году областные лыжники обратились к главе области Алексею Дюмину создать надлежащие условия для занятия лыжами и прочим спортом на территории старой лыжной трассы на Косой Горе (закрыли ее ещё в 1990-е). Когда-то именно на Косой горе тренировался легендарный лыжник и олимпийский чемпион Вячеслав Веденин.

Веденин — уроженец Дубенского района Тульской области. Первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Тульской области.

Тульский мёд — детям Сирии

29 июня более 500 килограммов цветочного мёда тульского производства получили уроженцы Сирии, инициатором этой акции выступил глава региона Алексей Дюмин. Ее поддержал Фонд развития Тульской области «Перспектива». Мёд направят в учреждения здравоохранения, детские дома. Лакомство получат воспитанники приюта при монастыре Святого Павла, где находятся около 200 детей из малоимущих семей, а также в школа Святого Иосифа. Зимой в Сирию было отправлено более 600 килограммов знаменитых тульских пряников.