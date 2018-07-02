Давным-давно, еще когда я учился в Архангельском педагогическом институте, тогдашний ректор и археолог Анатолий Александрович Куратов передал мне для подготовки доклада на археологическую конференцию в Петрозаводском университете записи костромского музейщика, археолога, этнографа В.И. Смирнова (1882−1941), сосланного в Архангельск в 1931 году. Доклад я сделал, рукопись Куратову вернул, археологом не стал. Смирнова с Куратовым вспомнил на днях, пробираясь к Кургинскому гроту, узкой щелью разделившему известняковую скалу в берегу притока Пинеги — реки Курга.

Владимир Станулевич Кургинская пещера

Грот этот открыл, если можно назвать «открытием» давно известный местным грот, В.И. Смирнов. В 1972 и 1981 годах его обследовал А.А. Куратов: «На стенах пещеры было выбито 13 изображений, среди которых выделялись 8 человеческих фигур с широко расставленными руками и ногами. Рядом с ними помещены символические изображения, в том числе рисунки наконечника копья и островерхого чума. Изображения были высечены в скале острым металлическим зубилом, при этом была использована так называемая контурная техника… В 1981 году повторное обследование грота привело к открытию барельефной личины. Прямо в центре грота, между описанными выше рисунками, проглянуло никем не замеченное изображение человеческого лица. Резец мастера обозначил в известняковом цехштейне круглые глаза, выдающиеся вперед скулы, нос и рот, нос несколько искривлен, рот перебит косым крестиком» (1). Куратов относил рисунки к «первобытным временам».

Владимир Станулевич Кургинская пещера

В XV—XVII веках православные миссионеры процарапали поверх петроглифов восьмиконечные кресты, снимая, по их мнению, колдовскую силу с рисунков. Даже в те жесткие годы миссионеры не считали нужным уничтожать рисунки. Не менее жестким для беспризорной культуры был и XX век, оставивший по себе память в виде текстов на известковых стенах грота. И каменных дел хулиганы XX века не уничтожали рисунки далеких предков — лишь дополняли их своим «творчеством». Но недавно, уже после Куратова, пришел кто-то нетерпимый и стесал трехтысячелетние петроглифы со стен грота.

Грешить на миссионеров XXI века не стоит: наша церковь здесь совершенно не при чём. Но расследовать, кто лишил нас уникальных рисунков, не получится. Как ни странно, давно известные петроглифы Кургинской пещеры не стояли на учете в областной инспекции по охране памятников истории и культуры, хотя публикации о ней идут с 1981 года.

Владимир Станулевич Творчество каменных дел хулиганов не исключало первобытного искусства

По действующему порядку, определенному приказом Министерства культуры РФ, инспекция ставит на учет выявленный памятник истории и культуры на основании заявления физического или юридического лица, в котором должно быть его историческое описание, основанное на архивных документах. Даже из энтузиастов мало кто готов к работе в архивах, да еще столичных. Похоже, на примере давно известной и никем не охраняемой Кургинской пещеры выявился очередной «косяк» в законодательстве о культурном наследии.

Если что-то из петроглифов Курги осталось, то эти «остатки» надо срочно ставить на учет силами инспекции по охране памятников и широко огласить ответственность за их уничтожение.

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