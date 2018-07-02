Сретенье Трампа с Путиным может потрясти весь мир
Агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на российские источники, что статус Крыма не будет обсуждаться в ходе встречи президента Трампа с президентом Путиным 16 июля в Хельсинки. Судьба полуострова не стояла на повестке дня, как следовало из всех публичных заявлений лидеров и их советников. В утечках повестки дня в СМИ тоже не обнаруживается признаков желания сторон обсуждать Крым.
Если встреча между президентом США и президентом России пройдет в доброй обстановке и без впечатляющих результатов, то сам факт устранения с повестки дня той темы, которая представлялась неустранимой помехой, — это уже успех и Трампа и Путина. Советник американского президента по безопасности Джон Болтон подчеркнул в своем интервью престижной телепрограмме «Face the nation», что по этому вопросу позиции сторон расходятся. Он назвал это «согласием не соглашаться».
Конструктивный подход полностью оттесняет сеящих пессимистический настрой. В Вашингтоне «лишние» люди такого рода поговаривают о тревоге в связи с самой встречей. Дескать, фактом сретенья с геополитическим противником Трамп выказывает готовность смириться к российским вмешательством во внутреннюю политику США.
В Москве пессимизм в отношении США и их правителя стал знаком хорошего тона на телеристалищах. Признаком мужеского душевного признака там стали произнесенные тоном дворого хулигана тирады о том, что ничего им не нужно от Америки и что без встреч с ними обойдутся и т. д. и еще свирепее.
Невзирая на разумный отказ от бесед по Крыму, тема Украины всплывет всенепременно. Она будет неподъемной для конструктивного продвижения, если стороны займутся перечислением мелких и средних взаимных претензий. Но при попытке посмотреть на ситуацию в Малороссии с высоты птичьего полета, обобщенно, мы обнаружим, что Вашингтон устал от обсуждения запутанного положения в самой коррумпированной европейской стране. Кроме того, украинская верхушка имела неосторожность вмешаться в последние американские выборы на стороне Хиллари Клинтон. Нетрудно представить себе меру скептицизма американского президента по отношению к Украине.
Россия же сама едва скрывает усталость в связи с неблагополучным ходом дел в Новороссии. Лидеры Донецка и Луганска поняли «русскую весну» иначе, чем это могло видеться великой Ахматовой, провозгласившей в свое время: «И мы отстоим тебя, русская речь, великое русское слово!» Не будем вдаваться в бесчисленные подробности этой трагедии, но никто не оспорит утверждения, что Москва сильно устала от всей тематики ДНР и ЛНР. С важным добавлением: Москва не готова отдать жителей Новороссии на растерзание украинского бесправного правосудия. Так или иначе, при общей атмосфере утомления желание обоих президентов «не ссориться» из-за Украины может породить рабочую группу по выработке плана урегулирования. Без Европы и без НАТО.
Пожалуй, самым простым предметом для взаимопонимания будет Сирия. Президент Трамп вовсе хотел бы вывести американские войска оттуда. Мы можем с уверенностью говорить об американском и израильском согласии на продвижение войск сирийского режима на юг страны. При условии, что среди наступающих на силы оппозиции не будет иранцев. И такого рода договоренности работают еще до встречи двух президентов.
В своем вышеупомянутом вчерашнем выступлении по телевидению Джон Болтон сделал интереснейшее заявление по Сирии: Асад не является для США стратегической проблемой, а вот Иран — да. Он повторил еще раз, что не допустит образования иранского коридора к Средиземному морю из Тегерана через Ирак и Сирию. Очевидная задача американцев — выдворение иранских оккупационных сил с территории Сирии. Это никак не противоречит российским интересам, а вовсе даже им соответствует. В переводе на практический язык это будет означать, что Вашингтон отказывается полностью от расшатывания власти президента Асада и прекращает любую помощь оппозиции всех сортов. Таким образом, потребность в присутствии там иранских подразделений и привлеченных ими шиитских террористов из разных стран отпадает. Можно будет справиться и без них при продолжении российского ограниченного присутствия.
Однако наибольший оптимизм вселяет тема «российского вмешательства в американские выборы 2016 года». Тот же Джон Болтон в том же интервью рассказал, что этот вопрос он поднял в беседе с президентом Путиным, и был ему ответ: правительство РФ никак не участвовало во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Важно подчеркнуть, что сам «русоскептик» (Болтон относится к давнишним и системным нелюбителям Москвы) ни тоном ни словом не подверг сомнению слова российского президента. Можно позволить себе здесь спекулятивное предположение: представим себе, что некая питерская структура хотела угодить российскому президенту, изловчившись влиять через социальные сети на такие радикальные группировки в США, как «Alt-right» и «Black lives matter» и даже немного «разжигать». Почему нельзя предположить, что это делалось не по указанию сверху, а с целью угодить и продемонстрировать свою одаренность?..
Даже если выяснится, что предложенная интерпретация неверна, или если обнаружим дополнительные факты попыток влияния из России, то вспомним, с чего все началось. Не забудем же мы широкомасштабных попыток американцев влиять на российскую президентскую кампанию в 2011—2012 годах? Администрация Барака Хуссейна Обамы умудрилась прямо вмешаться и в израильские выборы 2015 года против премьера Нетаньяху. Если уж там они открыто занимались подрывной работой, то едва ли можно усомниться в их непреодолимом желании ослабить позиции Владимира Путина. А потом были печенья на Майдане.
Предположим гипотетически, что Россия ответила на всё это умело и ядовито. Иными словами, на попытки Вашингтона вмешиваться в российские внутренние дела Москва ответила тем же. Вот и самое время поговорить вкратце и о том, и о том. Российский президент может вспомнить отдельно о деятельности посла США в России Макфола.
Именно тут заложена надежда на убедительный успех саммита. Кто мешает лидерам договориться о том, что впредь обе стороны отказываются от вмешательства в выборы и во внутренние политические процессы друг у друга? Не обсуждать прошлое, а сделать заявление о будущем. И создать рабочую группу по определению границ возможного влияния для обеих сторон.
Представьте себе: президент США возвращается в Вашингтон и торжественно провоглашает: «Я сумел добиться от русских того, чего не добился до меня никто из предшественников. Они не будут более никогда вмешиваться в наши политические процессы». Российский президент скажет своим гражданам и избирателям: «Наши американские партнеры неоднократно позволяли себе попытки влиять на нашу систему. Больше этого никогда не случится». Оба в выигрыше. В США такое называется «win-win situation» — ситуация, когда обе стороны в выигрыше.
И почему бы этому всему не случиться?