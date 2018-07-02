Агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на российские источники, что статус Крыма не будет обсуждаться в ходе встречи президента Трампа с президентом Путиным 16 июля в Хельсинки. Судьба полуострова не стояла на повестке дня, как следовало из всех публичных заявлений лидеров и их советников. В утечках повестки дня в СМИ тоже не обнаруживается признаков желания сторон обсуждать Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Если встреча между президентом США и президентом России пройдет в доброй обстановке и без впечатляющих результатов, то сам факт устранения с повестки дня той темы, которая представлялась неустранимой помехой, — это уже успех и Трампа и Путина. Советник американского президента по безопасности Джон Болтон подчеркнул в своем интервью престижной телепрограмме «Face the nation», что по этому вопросу позиции сторон расходятся. Он назвал это «согласием не соглашаться».

Gage Skidmore Джон Болтон

Конструктивный подход полностью оттесняет сеящих пессимистический настрой. В Вашингтоне «лишние» люди такого рода поговаривают о тревоге в связи с самой встречей. Дескать, фактом сретенья с геополитическим противником Трамп выказывает готовность смириться к российским вмешательством во внутреннюю политику США.

В Москве пессимизм в отношении США и их правителя стал знаком хорошего тона на телеристалищах. Признаком мужеского душевного признака там стали произнесенные тоном дворого хулигана тирады о том, что ничего им не нужно от Америки и что без встреч с ними обойдутся и т. д. и еще свирепее.

Невзирая на разумный отказ от бесед по Крыму, тема Украины всплывет всенепременно. Она будет неподъемной для конструктивного продвижения, если стороны займутся перечислением мелких и средних взаимных претензий. Но при попытке посмотреть на ситуацию в Малороссии с высоты птичьего полета, обобщенно, мы обнаружим, что Вашингтон устал от обсуждения запутанного положения в самой коррумпированной европейской стране. Кроме того, украинская верхушка имела неосторожность вмешаться в последние американские выборы на стороне Хиллари Клинтон. Нетрудно представить себе меру скептицизма американского президента по отношению к Украине.

Россия же сама едва скрывает усталость в связи с неблагополучным ходом дел в Новороссии. Лидеры Донецка и Луганска поняли «русскую весну» иначе, чем это могло видеться великой Ахматовой, провозгласившей в свое время: «И мы отстоим тебя, русская речь, великое русское слово!» Не будем вдаваться в бесчисленные подробности этой трагедии, но никто не оспорит утверждения, что Москва сильно устала от всей тематики ДНР и ЛНР. С важным добавлением: Москва не готова отдать жителей Новороссии на растерзание украинского бесправного правосудия. Так или иначе, при общей атмосфере утомления желание обоих президентов «не ссориться» из-за Украины может породить рабочую группу по выработке плана урегулирования. Без Европы и без НАТО.

СВ ДНР ИА Regnum Митинг в Донецке. ДНР.

Пожалуй, самым простым предметом для взаимопонимания будет Сирия. Президент Трамп вовсе хотел бы вывести американские войска оттуда. Мы можем с уверенностью говорить об американском и израильском согласии на продвижение войск сирийского режима на юг страны. При условии, что среди наступающих на силы оппозиции не будет иранцев. И такого рода договоренности работают еще до встречи двух президентов.

В своем вышеупомянутом вчерашнем выступлении по телевидению Джон Болтон сделал интереснейшее заявление по Сирии: Асад не является для США стратегической проблемой, а вот Иран — да. Он повторил еще раз, что не допустит образования иранского коридора к Средиземному морю из Тегерана через Ирак и Сирию. Очевидная задача американцев — выдворение иранских оккупационных сил с территории Сирии. Это никак не противоречит российским интересам, а вовсе даже им соответствует. В переводе на практический язык это будет означать, что Вашингтон отказывается полностью от расшатывания власти президента Асада и прекращает любую помощь оппозиции всех сортов. Таким образом, потребность в присутствии там иранских подразделений и привлеченных ими шиитских террористов из разных стран отпадает. Можно будет справиться и без них при продолжении российского ограниченного присутствия.

upyernoz Флаг движения Хезболла

Однако наибольший оптимизм вселяет тема «российского вмешательства в американские выборы 2016 года». Тот же Джон Болтон в том же интервью рассказал, что этот вопрос он поднял в беседе с президентом Путиным, и был ему ответ: правительство РФ никак не участвовало во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Важно подчеркнуть, что сам «русоскептик» (Болтон относится к давнишним и системным нелюбителям Москвы) ни тоном ни словом не подверг сомнению слова российского президента. Можно позволить себе здесь спекулятивное предположение: представим себе, что некая питерская структура хотела угодить российскому президенту, изловчившись влиять через социальные сети на такие радикальные группировки в США, как «Alt-right» и «Black lives matter» и даже немного «разжигать». Почему нельзя предположить, что это делалось не по указанию сверху, а с целью угодить и продемонстрировать свою одаренность?..

Даже если выяснится, что предложенная интерпретация неверна, или если обнаружим дополнительные факты попыток влияния из России, то вспомним, с чего все началось. Не забудем же мы широкомасштабных попыток американцев влиять на российскую президентскую кампанию в 2011—2012 годах? Администрация Барака Хуссейна Обамы умудрилась прямо вмешаться и в израильские выборы 2015 года против премьера Нетаньяху. Если уж там они открыто занимались подрывной работой, то едва ли можно усомниться в их непреодолимом желании ослабить позиции Владимира Путина. А потом были печенья на Майдане.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье

Предположим гипотетически, что Россия ответила на всё это умело и ядовито. Иными словами, на попытки Вашингтона вмешиваться в российские внутренние дела Москва ответила тем же. Вот и самое время поговорить вкратце и о том, и о том. Российский президент может вспомнить отдельно о деятельности посла США в России Макфола.

Именно тут заложена надежда на убедительный успех саммита. Кто мешает лидерам договориться о том, что впредь обе стороны отказываются от вмешательства в выборы и во внутренние политические процессы друг у друга? Не обсуждать прошлое, а сделать заявление о будущем. И создать рабочую группу по определению границ возможного влияния для обеих сторон.

Представьте себе: президент США возвращается в Вашингтон и торжественно провоглашает: «Я сумел добиться от русских того, чего не добился до меня никто из предшественников. Они не будут более никогда вмешиваться в наши политические процессы». Российский президент скажет своим гражданам и избирателям: «Наши американские партнеры неоднократно позволяли себе попытки влиять на нашу систему. Больше этого никогда не случится». Оба в выигрыше. В США такое называется «win-win situation» — ситуация, когда обе стороны в выигрыше.

И почему бы этому всему не случиться?