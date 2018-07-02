Развитие тунисской экономики напрямую зависит от внешних связей — в первую очередь, от экспорта нефти и минерального сырья, развития туризма и финансовых поступлений из-за границы. Неблагоприятная обстановка в стране в последние семь лет заставила многих партнеров отвернуться от Туниса, что нанесло еще один удар по и так слабой экономике страны.

Флаг Туниса

Данные экономической статистики показывают, что Тунис так и не смог оправиться от потрясений 2011 года. За семь лет, прошедших после событий «арабской весны», экспорт из страны упал более чем на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиардов долларов в год. К примеру, объем товарооборота между Россией и Тунисом уменьшился с 2011 года в четыре раза. В то же время совокупный государственный долг Туниса неуклонно растет — к 2017 году он достиг рекордной цифры в 71,3% от ВВП, превысив даже показатели 1990-х годов.

Напомним, что еще с 1986 года Тунис является должником Международного Валютного Фонда. Тот установил свои требования, которые отрицательно сказались на внутренней политике Туниса. Совокупность факторов привела к тому, что сегодня уровень безработицы в Тунисе выше, чем в 2011 году, но, как полагают эксперты, у правительства нет стратегии по решению этой проблемы. А это, как видно из последних сводок новостей, приводит к новым политическим волнениям — круг замыкается.

В декабре 2017 года Тунис попал в черный список офшоров — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) причислила его странам, не принимающим достаточных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Это значит, что бизнес в Тунисе активно используется для отмывания денег. Последствия для Туниса могут быть плачевными: государства, попавшие в перечень, вряд ли смогут получать кредиты от стран Евросоюза. А тунисская экономика напрямую зависит от иностранных вливаний.

Конечно, власти Туниса пытаются найти решение проблемы, например, развивать торговлю за пределами ЕС. Государственный центр содействия экспорту (CEPEX) активно поддерживает предпринимателей, открывающих новые рынки сбыта, — им доступны госкредиты до 200 тысяч долларов на льготных условиях. Но экономика не может держаться на государственных дотациях, особенно в стране с таким значительным внешним долгом.

Тунисцы покидают страну, чтобы найти источники заработка за рубежом, но и там многие терпят неудачу, не дотягивая до европейских стандартов или попадаясь на нарушениях, на которые местные власти, вероятно, смотрели сквозь пальцы. Так, крупный скандал разразился вокруг тунисского предпринимателя Мехди Дусса — владельца сети рыбных ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Монако. Россельхознадзор установил, что компании Дусса регулярно получали от поставщиков рыбу и морепродукты, зараженные мышьяком. В нарушениях замечены как минимум три тунисские компании: Frigoport, Megrine Sete и Didon Maree. Остается только догадываться, сколько некачественной рыбы они успели продать по всей Европе.

История Дусса проливает свет и на национальные особенности ведения бизнеса, в котором, как уверены эксперты, широко распространены взяточничество и закулисные договоренности являются нормой. Ведь тунисский бизнесмен оказался замешан в громком деле полковника Захарченко.

Крайне негативную репутацию заработал себе и тунисский туристический бизнес. Последние несколько дней весь мир с беспокойством ждет, чем закончатся мытарства сотни украинских туристов, застрявших в Тунисе по вине компании Insight Holidays, не организовавшей вылет.

Таким образом, все основные сферы экономики Туниса сейчас находятся в глубоком кризисе. Причины тому различны: от политической нестабильности в стране до незаконных и неэффективных способов ведения бизнеса. Прогноз для предпринимателей в Тунисе пока печален — решить сразу весь комплекс проблем самостоятельно властям не под силу, а международное сообщество пока не готов вкладываться в развитие неблагонадежной страны.