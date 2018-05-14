Новость дня в Казахстане: за 5 месяцев 2018 года МВД оформило документы на выезд на постоянное место жительство 39 891 казахстанцу. Для сравнения, за весь 2017 год, по данным Комитета по статистике, из Казахстана выехало меньше: 37 725 человек. По итогам года показатель эмиграции увеличится, судя по всему, не меньше чем в два раза.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Наибольшее количество документов на выезд оформлено в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алма-Ате. Отъезжающие эмигрируют в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль.

С чем же связан рост эмиграции?

Первое, что приходит в голову: МВД решило обнародовать реальную статистику. Дело в том, что в основном такие данные публикует Комитет по статистике министерства нацэкономики Казахстана (МНЭ РК). И к ним — большие вопросы.

Возьмем данные Федеральной службы по статистике РФ и данные Комитета по статистике МНЭ РК и расположим их в одной таблице. Становится очевидной разница в цифрах.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

С 2005 года число эмигрировавших из Казахстана только в Россию, по российским данным, равно или превышает общее количество эмигрантов из Казахстана, приводимое казахстанскими источниками. При этом в период с 2000 по 2004 год включительно это соотношение в среднем составляло 55% — чуть больше половины уезжавших из Казахстана оседали в России.

В последние годы данные стали различаться гораздо значительнее. То есть с 2005 по 2016 год, по российским данным, в РФ переехали на ПМЖ 565,6 тысяч казахстанцев. В это же время Казахстан считает, что у него выбыло всего 415 тысяч граждан. Если считать, что в Россию переезжают 70% от решивших покинуть Казахстан, то общая эмиграция с 2005 по 2016 года окажется на 200 тысяч человек больше, чем считают в Казахстане. А если предположить, что российские данные — это лишь 55% от общего числа уехавших — то и вовсе на 600 тысяч. Получается, примерно 200−600 тысяч человек выбыло из Казахстана, но никто этого не учел и в официальную статистику не включил.

Если говорить об эмиграции из России в Казахстан, то так же легко находятся несоответствия: с 2014 года количество эмигрантов из России в Казахстан, по российским данным, стало превышать данные по общей иммиграции в страну.

Есть повод для большой перепроверки данных. И не только по показателям, касающимся России.

Сравнение российских и казахстанских данных по эмиграции

Год

Прибыло из Казахстана в Россию,

по данным РФ

Выбыло

из Казахстана

всего,

по данным РК

Выбыло из России в Казахстан, по данным РФ

Прибыло в Казахстан всего, по данным РК

2000

124 903

155 749

17 913

47 442

2001

65 226

141 710

15 186

53 548

2002

55 706

120 223

13 939

58 211

2003

29 552

73 890

14 017

65 584

2004

40 150

65 530

12 504

68 319

2005

51 945

52 139

12 437

74 807

2006

38 606

33 690

11 948

66 731

2007

40 258

42 435

10 211

53 397

2008

39 964

45 287

7 483

46 404

2009

38 830

33 985

7 232

41 511

2010

27 862

26 541

7 329

42 057

2011

36 474

32 920

6 176

38 016

2012

45 506

29 722

8 843

28 296

2013

51 958

24 384

11 802

24 105

2014

59 142

28 946

18 328

16 784

2015

65 750

30 047

30 983

16 581

2016

69 356

34 900

32 226

13 755

2017

37 725

15 595

Вторая группа причин увеличения числа эмигрантов связана уже не с учетом, а с положением дел в Казахстане. Тут есть несколько факторов — ряд из них постоянные, а ряд вызваны самой властью и ее реформами (первые четыре фактора постоянные):

Недостаток рабочих мест, который вырастет еще больше за счет цифровизации и прироста населения; Падение реальных доходов населения, несмотря на рост экономики, что для граждан еще обиднее; Падение качества высшего образования при растущих ценах за него; Коррупция на высшем уровне и нерациональное использование бюджетных средств — общая сумма финансовых нарушений, включая неэффективно использованные средства, зафиксированная Счетным комитетом Казахстана при реализации государственных программ за период с 2013 по 2016 годы составила 6,7 триллиона тенге или 2,07 миллиарда долларов по нынешнему курсу; Повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, которое будет проходить поэтапно, но началось уже в 2018 году. К тому же правительство и Нацбанк обращаются с деньгами накопительного пенсионного фонда так, как будто это кубышка для затыкания дыр в экономике, а не будущие пенсии казахстанцев. Доверие к пенсионной системе падает. Ухудшение качества среднего образования за счет чересчур быстрого внедрения трехъязычия: мало кто верит, что казахстанские учителя за несколько месяцев овладеют английским языком на нужном для преподавания уровне; Реформа медицины: внедрение фонда медицинского страхования, к которому клиники просто не готовы физически — у них нет медицинских информационных систем; Скандалы и провокации, устраиваемые национал-популистами и никак не пресекаемые ни силовиками, ни властью. Постоянные паводки, которые в последние несколько лет разрушают села на севере, центре и востоке Казахстана, а власти ничего с этим поделать не могут.

(сс) thephilippena Тенге

Конечно, есть проблемы и в других странах. Но в Казахстане они усугубляются падающим уровнем доверия к власти. Дефицит угля в угледобывающей стране, масштабная коррупция в верхах, откровенно несправедливые судебные приговоры и полная отстраненность власти от проблем населения — процесс пошел особенно живо в последние полтора года.

Один из показателей — рост участия населения в протестных акциях в неактивной ранее в этом аспекте столице.

Всё происходящее должно заставить власть задуматься: она всё больше и больше повисает в пустоте, а ведь дерево с ослабленными корнями, несмотря на мощные ствол и крону, падает от любого внешнего толчка.

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