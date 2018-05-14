Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?
Новость дня в Казахстане: за 5 месяцев 2018 года МВД оформило документы на выезд на постоянное место жительство 39 891 казахстанцу. Для сравнения, за весь 2017 год, по данным Комитета по статистике, из Казахстана выехало меньше: 37 725 человек. По итогам года показатель эмиграции увеличится, судя по всему, не меньше чем в два раза.
Наибольшее количество документов на выезд оформлено в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алма-Ате. Отъезжающие эмигрируют в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль.
С чем же связан рост эмиграции?
Первое, что приходит в голову: МВД решило обнародовать реальную статистику. Дело в том, что в основном такие данные публикует Комитет по статистике министерства нацэкономики Казахстана (МНЭ РК). И к ним — большие вопросы.
Возьмем данные Федеральной службы по статистике РФ и данные Комитета по статистике МНЭ РК и расположим их в одной таблице. Становится очевидной разница в цифрах.
С 2005 года число эмигрировавших из Казахстана только в Россию, по российским данным, равно или превышает общее количество эмигрантов из Казахстана, приводимое казахстанскими источниками. При этом в период с 2000 по 2004 год включительно это соотношение в среднем составляло 55% — чуть больше половины уезжавших из Казахстана оседали в России.
В последние годы данные стали различаться гораздо значительнее. То есть с 2005 по 2016 год, по российским данным, в РФ переехали на ПМЖ 565,6 тысяч казахстанцев. В это же время Казахстан считает, что у него выбыло всего 415 тысяч граждан. Если считать, что в Россию переезжают 70% от решивших покинуть Казахстан, то общая эмиграция с 2005 по 2016 года окажется на 200 тысяч человек больше, чем считают в Казахстане. А если предположить, что российские данные — это лишь 55% от общего числа уехавших — то и вовсе на 600 тысяч. Получается, примерно 200−600 тысяч человек выбыло из Казахстана, но никто этого не учел и в официальную статистику не включил.
Если говорить об эмиграции из России в Казахстан, то так же легко находятся несоответствия: с 2014 года количество эмигрантов из России в Казахстан, по российским данным, стало превышать данные по общей иммиграции в страну.
Есть повод для большой перепроверки данных. И не только по показателям, касающимся России.
Сравнение российских и казахстанских данных по эмиграции
Год
Прибыло из Казахстана в Россию,
по данным РФ
Выбыло
из Казахстана
всего,
по данным РК
Выбыло из России в Казахстан, по данным РФ
Прибыло в Казахстан всего, по данным РК
2000
124 903
155 749
17 913
47 442
2001
65 226
141 710
15 186
53 548
2002
55 706
120 223
13 939
58 211
2003
29 552
73 890
14 017
65 584
2004
40 150
65 530
12 504
68 319
2005
51 945
52 139
12 437
74 807
2006
38 606
33 690
11 948
66 731
2007
40 258
42 435
10 211
53 397
2008
39 964
45 287
7 483
46 404
2009
38 830
33 985
7 232
41 511
2010
27 862
26 541
7 329
42 057
2011
36 474
32 920
6 176
38 016
2012
45 506
29 722
8 843
28 296
2013
51 958
24 384
11 802
24 105
2014
59 142
28 946
18 328
16 784
2015
65 750
30 047
30 983
16 581
2016
69 356
34 900
32 226
13 755
2017
37 725
15 595
Вторая группа причин увеличения числа эмигрантов связана уже не с учетом, а с положением дел в Казахстане. Тут есть несколько факторов — ряд из них постоянные, а ряд вызваны самой властью и ее реформами (первые четыре фактора постоянные):
- Недостаток рабочих мест, который вырастет еще больше за счет цифровизации и прироста населения;
- Падение реальных доходов населения, несмотря на рост экономики, что для граждан еще обиднее;
- Падение качества высшего образования при растущих ценах за него;
- Коррупция на высшем уровне и нерациональное использование бюджетных средств — общая сумма финансовых нарушений, включая неэффективно использованные средства, зафиксированная Счетным комитетом Казахстана при реализации государственных программ за период с 2013 по 2016 годы составила 6,7 триллиона тенге или 2,07 миллиарда долларов по нынешнему курсу;
- Повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, которое будет проходить поэтапно, но началось уже в 2018 году. К тому же правительство и Нацбанк обращаются с деньгами накопительного пенсионного фонда так, как будто это кубышка для затыкания дыр в экономике, а не будущие пенсии казахстанцев. Доверие к пенсионной системе падает.
- Ухудшение качества среднего образования за счет чересчур быстрого внедрения трехъязычия: мало кто верит, что казахстанские учителя за несколько месяцев овладеют английским языком на нужном для преподавания уровне;
- Реформа медицины: внедрение фонда медицинского страхования, к которому клиники просто не готовы физически — у них нет медицинских информационных систем;
- Скандалы и провокации, устраиваемые национал-популистами и никак не пресекаемые ни силовиками, ни властью.
- Постоянные паводки, которые в последние несколько лет разрушают села на севере, центре и востоке Казахстана, а власти ничего с этим поделать не могут.
Конечно, есть проблемы и в других странах. Но в Казахстане они усугубляются падающим уровнем доверия к власти. Дефицит угля в угледобывающей стране, масштабная коррупция в верхах, откровенно несправедливые судебные приговоры и полная отстраненность власти от проблем населения — процесс пошел особенно живо в последние полтора года.
Один из показателей — рост участия населения в протестных акциях в неактивной ранее в этом аспекте столице.
Всё происходящее должно заставить власть задуматься: она всё больше и больше повисает в пустоте, а ведь дерево с ослабленными корнями, несмотря на мощные ствол и крону, падает от любого внешнего толчка.
Читайте также: Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать?
Читайте также: Демография в Казахстане: сокращение населения или переизбыток рабочих рук?