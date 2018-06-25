



Pronews.gr У патриарха Варфоломея своя история

Константинопольский патриарх Варфоломей вновь обозначил свои претензии на Украину. Как сообщают греческие и украинские издания, сделал он это во время выступления на панихиде по почившему митрополиту Пергийскому Евангелу (Галанису). Украинское агентство Укринформ так цитирует слова патриарха:

«Пусть не забывается, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины любому, кроме права хиротонии киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании вселенского патриарха. Это сказано в томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: «Наш Престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, что было осуществлено против канонов, и не были соблюдены права киевского митрополита, который носил титул экзарха Вселенского престола».

Речь идет об автономной Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата. В 1686 году константинопольский патриарх Дионисий IV и Священный синод издали томос о передаче ее в каноническое ведение московского патриарха. Обстоятельства издания этого акта до сих пор вызывают споры как среди ученых, так и среди церковных и политических деятелей. Они стихали, пока были сильны Российская империя и Советский Союз, и активизировались, когда наше государство слабело. Сегодня Фанар вновь делает заявку на то, чтобы решать судьбы украинского православия, а учитывая, что Киевская митрополия появилась еще до Брестской унии, то косвенно все это задевает и местных греко-католиков. Константинополь выдвигает в качестве аргумента тезис о временной передаче Киевской митрополии под покровительство Русской православной церкви. Московская патриархия в свою очередь парирует, что отдавали навечно.

Дионисий IV

Каждая из сторон выдвигает свои доказательства. Но окончательный вердикт, видимо, будет вынесен после того, как станет понятно, кого в этой ситуации поддержит православный мир — Фанар или Москву. Представители Константинопольского патриарха объезжают Православные церкви, чтобы после консультаций с ними 9 июля прибыть в Россию. В минувшие выходные они побывали в Румынском патриархате, втором по величине после Московского. Информации о переговорах на сайте Румынской православной церкви нет, равно как — если верить информационным агентствам — делегация Фанара не принимала участие в утренней литургии (1 июля) с патриархом Даниилом. Однако многое, на наш взгляд, будет зависеть от позиции Украинской православной церкви Московского патриархата, единственной каноничной в отличие от непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Напомним, что в 20-х числах июня делегация УПЦ МП побывала в Стамбуле, где ее принял патриарх Варфоломей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам аудиенции митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами УПЦ МП, заявил: «Встреча была долгой и откровенной, каждый говорил о своем видении ситуации на Украине и не только в ней, потому что расколы существуют не только в Украинской православной церкви, но и во многих поместных православных Церквах, и мы должны искать те пути, которые помогут вылечить эти расколы… Мы видим, что желание константинопольского патриарха, то есть той Церкви, от которой мы получили крещение, помочь в этом вопросе». В итоге складывалось впечатление, что УПЦ МП попросила Константинопольский патриархат о «вмешательстве извне». Вскоре после этого, 25 июня, в Киево-Печерской лавре прошло архиерейское совещание. В ходе его обсуждался вопрос «готовности Константинопольской православной церкви предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине и возможности легализации украинских раскольников». И далее:

«Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии».

Вход в храм Святого Георгия в Фанаре

Однако уже 26 июня, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Афинах, глава представительства УПЦ МП при международных европейских организациях епископ Барышевский Виктор отметил, что его Церковь «не выступает категорически против идеи автокефалии», а настаивает на «первоочередном возвращении в лоно признанной всем вселенским православием канонической Церкви тех наших братьев и сестер, которые откололись от нее, что откроет возможность для дальнейшего серьезного обсуждения будущего канонического статуса единой Православной церкви на Украине». То есть вопрос в том, под чьим патриаршим омофором, константинопольским или московским, будет идти процесс возвращения «раскольников».

Сегодня УПЦ МП по факту и канонам пребывает в единстве с РПЦ, чего не может не знать Константинопольский патриархат. Но при этом мы видим заявления, доносящиеся оттуда, о непризнании «отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви». Похоже, что Фанар решил максимально повысить ставки накануне переговоров с Русской православной церковью. Не исключено, что Константинополь выразит готовность отступить от Украины — ведь он не отрицает «право» совершать «хиротонию киевского митрополита в Москве» — взамен на что-то другое. Ситуация может проясниться после 9 июля, и диалог ожидается тяжелым.