



Масоны

Глава российской масонской ложи, политолог Андрей Богданов отправился в азербайджанскую столицу. «Я уже как 10 лет приезжаю в одно и то же время в Баку. Прибыл сюда на ассамблею великой масонской ложи Азербайджана», — заявил он местным СМИ, не став при этом раскрывать деталей встречи.

Конечно, масоны — это самое закрытое общество в мире. Ходят самые невероятные слухи об их мощном влиянии на мировую политику, огромных богатствах. Что там соответствует действительности, судить не беремся. Но появление ложи в той или иной стране или регионе вряд ли можно отнести к событиям ординарного значения. В интервью порталу Sputnik Азербайджан Богданов поведал любопытную историю. Оказывается, в 2008 году при непосредственном участии великих масонских лож России и США была создана великая национальная ложа Азербайджана. Судя по данным местных изданий, подготовительная работа на этом направлении в Баку началась в 2005—2006-х годах, когда в министерстве юстиции Азербайджана появилось заявление о регистрации организации «каменщиков» в республике. Тогда же утверждалось, что в Азербайджане в масоны записались «многие бизнесмены, некоторые политики, спортсмены и представители самых различных профессий».

Эзотерический храм Соломона с Небесными столпами масонства

Один из активистов этого проекта рассказывал, что ставится задача «внедрения своих людей в правительство, а также оказание поддержки уже состоявшимся политикам», причем «среди членов оппозиционных партий я не вижу перспективных политиков». Сам же активист о себе рассказывал следующее: «Около года я обучался в одной из зарубежных стран, в течение года и двух месяцев, получил признание всех мастеров масонских лож, действующих в мире, и стал руководителем «Масона» в Азербайджане. Вот увидите, в скором времени позиции «Масона» в Азербайджане будут очень сильными». Действительно, масонская тематика стала продвигаться в прессе, стали появляться материалы о присутствии в Баку старых особняков с масонской символикой. Она же присутствует и на купюре достоинством 50 манат, где нарисована лестница. В масонстве — лестница о семи ступенях, ведущая в храм царя Соломона.

Историки поведали и о том, что создатель первой Азербайджанской Республики Мамедамин Расулзаде «был близок к масонству» и «разделял лежащие в его основе идеи братства и равенства». Так что выходит, визит Богданова в Баку связан с празднованием 10-летия появления, точнее, возвращения масонов в Азербайджан. К тому же он в одном из своих интервью заявил, что «на работах Лож не обсуждают политические вопросы, но среди масонов есть люди авторитетные в разных сферах общественно-политической и экономической деятельности в своих странах», и «поэтому, конечно же, какое-то влияние на принятие решений присутствует». Интрига тут в той роли, которую отводят масоны друг другу в контексте развития азербайджано-армянских отношений.

Ru.president.az Ильхам Алиев. Баку

С одной стороны, некоторые бакинские масоны на правах анонимности утверждают, что армян среди масонов нет. С другой, как говорит Богданов, масоны в Армении возродились раньше азербайджанских. Они существует уже около 15 лет, называются «Великой Ложей Армении» (Grand Lodge of Armenia). Вместе с тем масоны Азербайджана и Армении друг друга не признают и встречаются только на Ассамблее великой ложи России, США или же где-то в Европе. То есть между ними и в ложах ведется ожесточенная закулисная борьба. Это первое. Второе. Накануне визита в Баку Богданов обратился в МИД Азербайджана с просьбой об исключении его имени из «чёрного списка» из-за посещения Нагорного Карабаха, где он был, когда у него «пробудилось желание посетить могилу деда жены», так как «не было при этом политической подоплеки, без всяких заявлений, кроме восхищения природой». А позже Богданов заявил, что «уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики».

И вот странное совпадение, свидетельствующее о смыкании интересов «профсоюза» некоторых российских политологов, по совместительству — масонов, с интересами Баку. Они собирались в «освобожденном» селе Джоджуг Марджанлы, чтобы принять там участие в международной конференции «Геополитические оси между Москвой: Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе». Что бы всё это значило?