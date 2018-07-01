Наиболее обсуждаемой темой в Турции на прошедшей неделе стали президентские и парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительные итоги выборов, опубликованные Высшей избирательной комиссией Турции

Согласно газете BirGün, по предварительным данным Высшей избирательной комиссии Турции, в выборах в парламент приняли участие 51 миллион 189 тысяч 689 человек из 59 миллионов 367 тысяч 469 избирателей в Турции и за ее пределами. Были вскрыты все урны для голосования — всего 188 008 урн. 1 миллион 532 тысячи 62 голоса были признаны недействительными. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) получила 20 миллионов 980 тысяч 956 голосов, набрав 41,85%. Народно-республиканская партия (НРП) достигла 22,48%, получив 11 миллионов 271 тысячу 240 голосов. За прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН) отдали свои голоса 5 миллионов 867 тысяч 564 избирателей, что составило 11,7%, а Партия националистического движения (ПНД) осталась чуть позади с 10,9% и 5 миллионами 466 тысячами 775 голосами. «Хорошая партия» получила 4 миллиона 955 тысяч 994 голоса, не добрав всего чуть-чуть до 10% — ее доля составила 9,89%. «Партия счастья» набрала 668 744 голоса, что составило 1,33%; Независимая партия борьбы (HUDA PAR) достигла 0,31% с 157 315 голосами, партия «Родина» получила 117 631 голосов и 0,23%. Партия независимой Турции сумела набрать лишь 75 634 голоса, что составило 0,15% от всех голосов избирателей. «Народный альянс», сформированный ПСР и ПНД, набрал 455 529 общих голосов (0,91%). НРП, «Хорошая партия» и «Партия счастья» в составе «Национального альянса» смогли получить 118 954 голоса (0,24%).

Результаты президентских выборов

На выборах президента из 59 миллионов 367 тысяч 469 избирателей проголосовали 51 миллион 197 тысяч 832 человека. 50 миллионов 68 тысяч 418 голосов были засчитаны как действительные. Было вскрыто 188 008 урн. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 26 миллионов 329 тысяч 920 голосов, что составляет 52,59% от общего количества проголосовавших, и тем самым одержал победу на выборах. Кандидат в президенты от НРП Мухаррем Индже— 30,64%, за него проголосовало 15 миллионов 340 тысяч 295 человек. Председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер— 3 миллиона 649 тысяч 432 голоса, что составило 7,29%; кандидат в президенты от ДПН Селахаттин Демирташ— 4 миллиона 206 тысяч 130 голосов и 8,4%; за председателя «Партии счастья» Темеля Карамоллаоглу свои голоса отдали 443 690 человек (0,89%), а за председателя партии «Родина» Догу Перинчека— 98 951 человек (0,2%).

OSCE Parliamentary Assembly Выборы в Турции

В 14 городах голоса пересчитываются заново

После того, как Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала результаты президентских выборов и выборов депутатов парламента 27 созыва, из 14 городов страны поступили жалобы и требования оспорить итоги. В этих регионах голоса пересчитываются заново.

Путин поздравил президента Эрдогана по телефону

Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с успешной победой на выборах. Они провели телефонные переговоры. Как сообщает NTV, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что переизбрание Эрдогана обеспечит уверенность в сотрудничестве Турции и России по таким ключевым вопросам, как, например, установление мирного процесса в Сирии.

На выборах в Турции голос был отдан Владимиру Путину

Согласно статье, опубликованной AktifHaber, во время подсчета голосов в городе Манавгат провинции Анталья был обнаружен бюллетень с голосом, отданным президенту России. Имя Путина было приписано в список кандидатов, после чего поставлена печать «да». Голос признан недействительным.

Предварительный доклад ОБСЕ о выборах в Турции

Reuters передает, что комиссия по наблюдению за выборами ОБСЕ указала на то, что кандидаты в президенты не могли проводить избирательные кампании на равных условиях, а условия, вызванные режимом чрезвычайного положения, ограничивают основные права человека, в том числе и свободу слова. «Президент и правящая партия пользовались многими необоснованными преимуществами, в том числе тем, что государственные и частные СМИ отводили им (кампаниям) очень много места в своих сетках вещания», — говорится в отчете комиссии ОБСЕ. «Граждане тем не менее продемонстрировали свою приверженность демократии, участвуя в избирательных кампаниях и выборах и показав рекордную явку», — заявили наблюдатели ОБСЕ, указав, что свобода собраний, выражения мнений и свобода прессы ограничены режимом чрезвычайного положения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном. Турция. Евросоюз

296 дипломатов из Турции просят убежища в Германии

AktifHaber цитирует немецкую газету Welt am Sonntag, которая заявила, что после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года более 1000 граждан Турции, в том числе 296 обладателей дипломатических паспортов, запросили политического убежища в Германии. Сообщается, что эта статистика включает в себя семьи дипломатов. Однако не указано, сколько прошений было удовлетворено, а сколько человек депортировали на родину. Ходатайства о предоставлении политического убежища появились после того, как в Турции развернулась обширная «охота на ведьм», начались незаконные аресты и пытки.

С мечтой о расширении таможенного союза можно попрощаться

Как стало известно SamanyoluHaber, принято решение на данный момент не начинать переговоры между Европейским союзом и Турцией по вопросу расширения таможенного союза. В заявлении, сделанном после завершения заседания Совета по общим вопросам с участием министров иностранных дел стран членов ЕС и министров ЕС в Люксембурге, говорится, что Турция в последнее время отдаляется от Евросоюза. В пояснениях отмечается, что ситуация с верховенством права, основными правами человека и свободой выражения мнения в Турции вызывают крайнее беспокойство у Брюсселя. Кроме того, ЕС считает неприемлемым отношение Анкары к журналистам, ученым, правозащитникам, оппозиционным политикам и пользователям социальных сетей.

Выборы прошли, «охота на ведьм» продолжается

Согласно TR724, массовые операции, начавшиеся после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, продолжаются, несмотря на то, что прошло уже 2 года. Генеральная прокуратура Анкары выдала распоряжение о начале операции в отношении командования военно-воздушных сил Турции. 99 человек, в том числе 30 бывших летчиков и один генерал-майор, будут арестованы. В рамках расследования, проведенного генеральной прокуратурой города Батман, было вынесено решение о задержании 57 офицеров высшего ранга в 28 городах страны. В свою очередь в рамках чистки, которая проводится отделом по расследованию террористических преступлений прокуратуры Анкары, был выдан ордер на арест 44 сотрудников полиции, ранее отстраненных от занимаемых должностей.

Pacaf.af.mil F-35

США угрожают Турции

По сообщению CNNTürk, в том случае, если Анкара не откажется от поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400 из России, продажа военных истребителей F-35 может оказаться под угрозой. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Митчелл, выступая на слушаниях в Конгрессе США, отметил, что Турцию добавят в список стран, сотрудничающих с российской оборонной промышленностью, в случае получении ею российских ЗРК. «Наша позиция по этому вопросу крайне ясна: поставка С-400 в Турцию неизбежно скажется на военно-промышленном сотрудничестве между Вашингтоном и Анкарой, в том числе и на F-35», — заявил помощник госсекретаря. Первый истребитель F-35 из 100, которые Турция планирует приобрести у США, уже был передан турецкой стороне во время церемонии в городе Форт-Уэрт. Ожидается, что второй самолет будет доставлен в ближайшие дни. Комитет по ассигнованиям Сената США добавил условие в закон об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, отметив, что для получения самолетов турецкая сторона должна отказаться от закупки С-400. Комитет также предложил госсекретарю США разрешить поставку F-35 в случае, если Анкара откажется от контракта с Россией.

Ценная находка в Средиземном море

Согласно CNNTürk, обнаружено одно из крупнейших месторождений природного газа в мире в территориальных водах Египта. Египетское правительство готовится в ближайшее время объявить о своей находке. Поиски вела итальянская компания Eni в Средиземноморье у берегов Египта. Исследователи нашли приблизительно 2 триллиона 550 миллиардов кубических метров природного газа. Это больше, чем все месторождения природного газа, обнаруженные в Средиземном море, вместе взятые. Возможно, после официального объявления оно войдет в список 10 крупнейших месторождений природного газа в мире. Ожидается, что Египет, спрос на природный газ в котором велик, в ближайшем будущем может снова стать экспортером газа. В городах Думьят и Идку на средиземноморском побережье Египта, откуда, возможно, будет экспортироваться сжиженный природный газ (LNG), расположены установки по сжижению компании Shell. Израильские компании также планируют экспортировать свой газ через эти объекты. 20 июня итальянская копания Eni объявила, что завершила сделку по продаже компании Mubadelа Petroleum (ОАЭ) доли в проекте «Шорук» (Shorouk) стоимостью 934 миллиона долларов. Также акционерами проекта являются российская «Роснефть» и British Petroleum. После завершения сделки Eni принадлежат — 50% в проекте, «Роснефти» — 30%, BP и Mubadala — по 10%.

Chp.org.tr Народно-республиканская партия Турции

Приказ губераторам в отношении НРП

Как сообщает CNNTürk, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что приказал губернаторам отныне не пускать глав муниципалитетов провинций, принадлежащих к Народно-республиканской партии (НРП), на похороны героев войны. Сойлу сказал: «Я направил инструкции через канцелярию губернаторам, где говорится: «Не пускайте председателей провинций от НРП на протокол на похоронах героев». Им есть куда идти. Пускай идут на похороны членов Рабочей партии Курдистана». Также Сойлу обвинил избирателей, поддерживающих НРП: «Перед нами есть очевидные примеры, созданные политиками. Демократическая партия народов набрала в Турции 8,5%.То есть не смогла перешагнуть барьер. А подняли ее (ДПН — А.А.) выше этого барьера избиратели НРП. За это ответственны они. И теперь всё баловство террористических организаций — на их ответственности. Я говорю об этом прямо и подчеркиваю. Эта ответственность зафиксирована, останется в истории. И наш народ прекрасно это видит. Демирташ набрал 8,5%, а ДПН — 11,5%, преодолев барьер. Я бы хотел добавить следующее. На следующих выборах мы увидим подобные игры, альянсы, которые мы даже не можем себе представить. Поэтому мы должны быть сильными и стойкими. Мы должны объединиться, быть едины. И наши завтрашние шаги должны быть очень четкими и мощными».

НРП резко ответила

Согласно CNNTürk, заместитель председателя НРП и пресс-секретарь партии Бюлент Тезджан провел пресс-конференцию в главном штабе. Он резко высказался по поводу заявления Сойлу. «Министр внутренних дел Сулейман Сойлу решил попробовать поделить общество посредством темы похорон национальных героев. Сначала мы удивились, думали, это какая-то шутка. Бесстыдное, бессовестное заявление. Заявление, разделяющее не меньше, чем РПК. Они стремятся создать хаос путем похорон героев. Это план превратить похороны героев и мечети в место ругани. Темные, нехорошие планы о создании хаоса начинаются с таких вот призывов. Я обращаю внимание всего нашего общества. Задача министра внутренних дел — не организовывать протокол на похоронах героев, а предотвращать эти похороны. Мы не позволим вам сталкивать нашу нацию друг с другом. Министр внутренних дел должен немедленно уйти в отставку. Это большая опасность для нации. Министр, ответственный за безопасность, сам стал внутренней угрозой безопасности страны», — заявил Тезджан.

Осужден экс-депутат НРП

Как сообщает портал Shaber3, бывший депутат от НРП Эрен Эрдем предстал перед судом в Стамбуле, он арестован. Суд заявил, что располагает «фактами о том, что Эрдем собирался скрыться за границей». Политика задержали в Анкаре по делу о газете Karşı и позже он был доставлен в Стамбул, представ перед судьей в 35-м верховном уголовном суде. Суд заявил, что в качестве основания для ареста представлены четкие намерения Эрдема скрыться за границей, а судебный контроль был бы в этом случае недостаточным.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Удар по террористическим организациям

Согласно газете Hürriyet, турецкие вооруженные силы продолжают бороться с Рабочей партией Курдистана, Союзом общин Курдистана, Демократическим союзом — Отрядами народной самообороны, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всеми остальными «террористическими организациями внутри страны и за ее пределами», чтобы обеспечить безопасность турецких граждан. Турецкие вооруженные силы в своем заявлении отметили, что за последнюю неделю им удалось обезвредить 56 террористов, в том числе одного лидера организации. Также заявлено, что с момента начала операции «Оливковая ветвь» было обезврежено 4513 террористов.

Трагедия в Средиземном море

Как сообщает сайт SonDakika.com, 100 беженцев погибли, утонув в территориальных водах Ливии. Представители ливийской береговой охраны заявили о том, что это произошло в результате крушения лодки, в которую мигранты сели на западном берегу. 14 человек остались в живых после того, как другое судно затонуло к востоку от Триполи.