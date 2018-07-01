26 июня на интернет-телеканале Anna-News в программе «Что делать» обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг нескольких крупнейших открытий в области ядерной физики, сделанных исследовательской группой под руководством физика-ядерщика из МГУ им. М.В. Ломоносова Аллы Александровны Корниловой (подробности читайте в публикациях сюжета «Атомный проект 2.0 и холодный ядерный синтез»). Технологии, которые уже создаются на базе этих открытий, имеют очевидное стратегическое значение не только для будущего отечественной атомной промышленности, энергетики и экономики в целом, но также и для национальной безопасности России.

Виктор Корецкий. Достижения науки — производству! 1971

О судьбе одной из них, утилизации жидких ядерных отходов с помощью специальных микробных ассоциаций, подробно рассказывается в первой части передачи.

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Комментарий ИА REGNUM

Человечество тысячелетиями учится превращать одни вещества в другие. Когда стало понятно, что вещества состоят из атомов (буквально — неделимых частиц), появился запрет на превращение одних химических элементов в другие: устанавливайте и разрывайте связи между атомами сколько хотите, но сами атомы неизменны и вечны. Те, кто продолжал верить в возможность превращения самих атомов, стали считаться алхимиками, представителями исчезающей средневековой науки. С открытием радиоактивности абсолютный запрет на распад атомов был снят, атомы перестали быль бессмертными и неделимыми, а в конце 1920-х годов уже было доказано, что на Солнце происходят слияния атомов, то есть реакции ядерного синтеза. Для их реализации требовалась температура в миллионы градусов, но и энергии они обещали в 1000 раз больше, чем выделяется при распаде атомов. После этих открытий все превращения вещества были поделены между двумя науками: химия занялась конструированием молекул из деталей-атомов, а работой по сборке и разборке самих атомов, что гораздо сложнее и требует, как считалось, на порядки больших энергетических затрат, занялась атомная физика.

Атомная физика поразительно быстро освоила реакции деления атомов и придумала для начала атомную бомбу и атомные реакторы для наработки атомной взрывчатки. Сверхвысокие температуры атомных взрывов тут же натолкнули физиков на идею освоения солнечных реакций ядерного синтеза в земных условиях. Не прошло семи лет, как ядерный синтез был освоен: США и СССР наперегонки начали пугать друг друга теперь уже взрывами водородных бомб на земле, под землёй и в воздухе.

Константин Иванов. Атомная энергия-делу мира! 1954

Не на шутку испугавшись последствий ядерных испытаний, супердержавы решили больше внимания уделять мирному применению реакций атомных превращений. Но в мирном применении успехи были намного скромнее. Атомные электростанции оказались слишком рискованным делом: одна авария, подобная Чернобылю или Фукусиме, аннулировала потенциальные преимущества атомной энергетики на сотни лет вперёд. Но даже без катастроф неприятностей хватало. Подошло время массового закрытия атомных блоков, и всем стало ясно, что накопленное за время их эксплуатации огромное количество ядерных отходов придётся хранить ещё сотни лет и с огромными затратами. Не улучшили ситуацию и мирные атомные взрывы, о вреде и пользе которых до сих пор толком ничего не известно. С мирным термоядом ситуация не лучше: потрачены десятки миллиардов долларов, а перспективы получения неограниченного количества экологически чистой ядерной энергии с помощью «горячего» ядерного синтеза сегодня всё так же туманны, как и полвека назад.

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С начала XX века периодически появлялись публикации о странных реакциях, которые не укладывались в дихотомию химические — физические: при их реализации появлялись новые химические элементы, то есть по своему результату они однозначно были ядерными, а по своей энергетике они до ядерных явно не дотягивали, так как многие из них происходили при температурах ниже солнечных в тысячи раз, а некоторые даже при комнатной температуре. Такие реакции позже стали называть «холодным ядерным синтезом» или низкоэнергетическими ядерными реакциями. Подобные реакции, наблюдающиеся в живой природе, называют «биологической трансмутацией» химических элементов.

Больше всех о биологической трансмутации в XX веке писал французский исследователь Луи Кервран (1901−1983), поэтому довольно долго для обозначения феномена биологической трансмутации широко использовался термин «эффект Керврана». К 1970-м годам накопленный массив экспериментальных данных и наблюдений проявлений биологической трансмутации в природе стал настолько убедителен, что в 1975 году Кервран и его последователь японский профессор Хишатоки Комаки (р. 1926) были номинированы на Нобелевскую премию по физиологии и медицине с формулировкой «за обнаружение того, что трансмутация различных химических элементов в природе происходит при низких энергиях». Нобелевскую не дали. Считалось, что Керврану не хватает самого важного доказательства — доказательства появления нового ядра химического элемента, сделанного методами, которые признаёт именно ядерная физика. В последней своей книге Кервран написал, что Лионский институт ядерной физики наконец провел успешную проверку его опытов и вот-вот должна была появиться соответствующая публикация лионских физиков. Однако Кервран своего триумфа так и не дождался, и, насколько известно, по какой-то причине в открытой печати эта работа так и не появилась.

Луи Кервран

Безупречное доказательство, приемлемое именно для физиков-ядерщиков, было сделано только через 10 лет после смерти Луи Керврана. В знаменитом опыте, который сегодня уже можно считать классическим, проведённом группой Аллы Корниловой из Московского университета, обычные дрожжи «синтезировали» себе отсутствующее в растворе жизненно необходимое железо из марганца, который в растворе был. При этом в обычной воде (H 2 0) из ядра марганца, имеющего атомный вес 55, при слиянии с ядром водорода, состоящего из одного протона, получалось ядро обычного железа-56 (55+1=56), а в тяжёлой воде (D 2 0) при слиянии ядра марганца с ядром дейтерия (тяжёлого водорода), которое состоит из одного протона и одного нейтрона, получался экзотический изотоп железа-57 (55+2=57). После этого были сделаны многочисленные опыты по получению одних химических элементов из других с помощью микробов, при этом, как оказалось, микробы очень хорошо «знают» ядерную физику и реализуют только перечисленные в справочниках энерговыгодные реакции синтеза, включая получение золота из вольфрама.

ИА REGNUM Алла Корнилова

Высшим достижением большого цикла исследований по биологической трансмутации стала разработка прототипа технологии превращения опасных радиоактивных изотопов одних элементов в нерадиоактивные изотопы других, сделанная во второй половине 1990-х годов на базе фирмы «Укрытие» в Чернобыле, в частности, радиоактивного цезия-137, на долю которого приходится 96% всех жидких радиоактивных отходов (ЖРО) АЭС, в стабильный барий-138. При этом скорость снижения уровня радиоактивности ЖРО составляла 50% за две недели.

Почти через 20 лет в Росатоме наконец в 2016 году повторили опыт с цезием (см. «Росатом продолжает исследования биологической трансмутации»). Казалось бы, внедрение технологии открывает фантастические перспективы для отечественной атомной энергетики — принципиальное решение проблемы ЖРО: после российских АЭС не будет оставаться никаких жидких радиоактивных отходов вообще. Разве это не конкурентное преимущество? При этом рынок только утилизации ЖРО АЭС составляет сотни миллиардов долларов, а есть еще радиоактивные отходы нефтяной промышленности, загрязнённые радионуклидами земли. Но почему в отношении этой прорывной технологии в России мы видим откровенный саботаж, а за границей — пристальное внимание?