Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 мск состоится первый для сборной России матч плей-офф в рамках ЧМ-2018 по футболу с традиционно сильной сборной Испании. Тем не менее многие простые уральские болельщики сохраняют оптимизм перед предстоящим матчем и надеются на благоприятный исход.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

Основное вдохновение у болельщиков вызывают стартовые матчи нашей команды со сборными Саудовской Аравии и Египта. Многие верили в то, что Саудовскую Аравию удастся обыграть, не многие верили, что это получится со счётом из знаменитой песни наших земляков группы «Чайф»: «Аргентина — Ямайка 5:0».

Куда больше опасений вызывал исход матча с командой Египта, которая была безумно замотивирована на игру (им нужна была только победа, ибо даже ничья со сборной России обязывала египтян побеждать саудитов уже со счётом 6:0). Более того, команда Египта имела одну из самых внушительных поддержек со стороны своих многочисленных болельщиков. В кои-то веки нам пришлось увидеть не многочисленных жителей России на египетских курортах, а обилие «фараонов» на улицах городов России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские футболисты на матче Россия-Египет

Но и эта игра сложилась крайне удачной для сборной России, и даже не благодаря автоголу Фатхи, который стал результатом очередной атаки нашей команды, но и дальнейшим слаженным действиям в коллективном отборе и стремительным атакам. Именно они закономерно завершились голами Дениса Черышева и Артёма Дзюбы, а единственный гол плотно опекаемого нашими игроками Салаха, который он в итоге забил с пенальти — стал утешительным.

Третью игру сборной России против сборной Уругвая, несмотря на крупное поражение нашей сборной, всё-таки сложно назвать показательной, так как тренер сборной Станислав Черчесов немного поэксперементировал с составом, что само по себе в таких ситуациях «ненаказуемо». И в этом смысле исход встречи, вероятно, заслуживает критики, но на перспективу, так как уже после победы над сборной Египта стало очевидно — следующая основная игра нашей страны в игре плей-офф.

«Текущий чемпионат уже принёс немало сюрпризов. Чего стоит вылет сборной Германии уже на групповом этапе. В этом смысле далеко не оптимальная игра сборной Испании тоже может стать своего рода сюрпризом, но вряд ли стоит сборной России вообще уповать на удачу. На мой взгляд, необходимо отработать в прессинге, нивелировав класс противника, сосредоточиться на кинжальных контратаках, а как показали предыдущие игры, забивать в сборной России есть кому, и забивать мы можем много», — считает один из болельщиков.

Другие болельщики убеждены, что немаловажен фактор своего поля и поддержки болельщиков.

«Не потерять свою игру и верить в невозможное», — считает другой участник форума.

Алексей Колчин ИА REGNUM Панорама фан-зоны в Екатеринбурге. Матч Россия-Уругвай

Остаётся только вспомнить, что сборная Испании за последние годы является для нас одним из самых неудобных соперников. И даже если вспомнить удачный для сборной России чемпионата Европы 2008 года по футболу, где наша команда под руководством тренера из Нидерландов Гуса Хиддинка добилась максимального за последнее время в истории России футбольного результата на подобных чемпионатах, то надо отметить, что именно сборная Испании стала для нас «камнем преткновения» в полуфинале (также мы им проиграли и на групповом этапе).

Надежда умирает последней. Так и будем надеяться на то, что сегодня в «Лужниках» надежда останется с нашей командой, а игроки сборной России проявят себя на поле как настоящие мужчины, расположив к себе также и трибуны и не менее капризную Фортуну.