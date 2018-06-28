Кто смотрит короткометражные фильмы? В основном те, кто имеет какое-то отношение к киноискусству или киноиндустрии. Коллеги, однокурсники и преподаватели авторов (многие режиссеры короткого метра еще не покинули студенческую скамью), иногда — продюсеры в поисках ярких дарований, родственники, друзья-приятели… Широкий зритель до короткометражек добирается редко. Рекламным роликам в этом смысле везет куда больше (но вот искусства в этом специфическом жанре несравнимо меньше).

Взятка

Международный фестиваль уличного кино вот уже пятый год представляющий свои короткометражные программы как раз самому широкому зрителю — настоящее спасение для тех, кто начинает свой путь в киноискусство, либо предан короткому метру как таковому. Зрители по всей стране смогут посмотреть девять картин, прошедшие придирчивый отбор и определить победителя. Кто-то уже успел их оценить, кому-то еще предстоит увидеть их в своих городах на открытых площадках, в атмосфере настоящего праздника. Что же это за картины?

Если попытаться как-то рассортировать фильмы фестивальной программы хотя бы очень условно по жанрам, то среди них есть сатирические и лирические комедии, драмы, философские притчи и даже фантастический экшн. Причем, не всегда можно отнести фильм к какому-то одному жанру. Если все же попытаться выделить «одножанровые» картины, то это прежде всего остросоциальный сатирический фильм «Взятка»Алексея Харитонова, драма «Кругосветка»Александра Фомина, романтическая молодежная картина «Я тебя вижу»Дениса Кудрявцева, комедия положений «Ой»Аллы Елисеевой, психологический триллер «Цугцванг»Сергея Рамза. И то эта «одножанровость» достаточно условна. Но все же начну именно с этих лент.

Взятка

Успех «Взятке» на фестивальных площадках практически гарантирован. Мало кто не сталкивался так или иначе с этим злом — хотя бы в новостях. Фильм Алексея Харитонова напоминает расширенный сюжет из когда-то знаменитого киножурнала «Фитиль». Неожиданные и гротескные, но при том, увы, вполне правдоподобные повороты действия, когда преступник оказывается помощником следствия, потом снова преступником, а взяткодатель-жертва — взяточником и шантажистом создают ощущение фантасмагории и социального тупика, где никто не хочет бороться с коррупцией и не надеется одолеть ее, а лишь использует закон в своих корыстных или шкурных целях. В этом фильме — смешном до слез — нет «чернухи» в привычном понимании, но ощущение замкнутого порочного круга он создает. Нет ни малейшего намека на какой-то возможный выход. Впрочем, возможно, это честнее и полезнее, чем придумывать натянутый хэппи-энд.

Кругосветка

Фильм «Кругосветка» тоже в достаточной степени проникнут безнадежностью, несмотря на заставляющую улыбнуться репризу героя, которая, впрочем, посвящена весьма невеселой легенде. Даже несмотря на светлую и жертвенную любовь мужа, совершающего виртуальное путешествие с парализованной женой. Как долго может продлиться такая жертвенность и не является ли легенда о Лесном царе отражением тайной мечты героя, чтобы судьба избавила его от непосильной ноши? И стоит ли даже от самой страшной трагедии уходить в иллюзорный мир? Фильм заставляет задуматься о чем-то большем, чем судьбы героев — об этой самой виртуальности, которая вроде бы открывает небывалые возможности, но при этом в чем-то неминуемо обкрадывает. Если говорить о композиционном решении фильма, то «Лесной царь» все же не смог, на мой взгляд, стать его органичной частью, оставшись вставным, хоть и не случайным номером.

Я тебя вижу

«Я тебя вижу» — трогательная история о любви… нет, не с первого взгляда, но с чего-то куда более глубокого, чем взгляд. Любви, для которой не важны социальные различия и условности, болезнь и здоровье. К сожалению, Денис Кудрявцев почти ничего не рассказывает о предыстории героев, они существуют как бы в безвоздушном пространстве. Почему прибилась к шайке малолетних преступников юная героиня, кто отец героя — бизнесмен, чиновник, криминальный авторитет? Что за город, в котором они живут? Время, наконец? Возникает ощущение, что у любви этих двоих нет и будущего, словно у Ромео и Джульетты. Образ кита — некстати или не случайно? — напоминает о подростковых группах смерти и придает фильму тревожную ноту. А название фильма — опять же неизвестно, случайно или намеренно — заставляет вспомнить приветствие из «Аватара», где смогли полюбить друг друга существа из разных миров — вопреки всему.

Ой

В язвительной комедийной зарисовке «Ой» действие не выходит за пределы женского туалета и героинь всего две. В фильме развивается невеселая тема повального пьянства и отнюдь не новая идея о том, что «нормальных мужиков теперь не найти». Вся соль этого по сути анекдота — в словах, точнее, цифрах, которые так и не прозвучали в кадре, но вот-вот прозвучат, словно гром с ясного неба. Фильм длится всего пять минут, он легок, динамичен, сбалансирован и остроумен. Только вот послевкусие после него у меня осталось довольно-таки неприятное. Впрочем, цинизм и мизантропия разной степени тяжести — распространенная «болезнь» нашего времени.

Цугцванг

Может порадовать циников и фильм «Цугцванг», в котором в напряженной шахматной схватке — в прямом и переносном смысле — сходятся два хищника. Один из них молодой «одинокий волк», привыкший полагаться только на себя и свой талант не гнушающегося ничем интригана, за другого болеет супруга, которой он привык верить, не смотря на возраст и опыт. Кто — или что — в итоге победит?

Суперприз

Фильм Константина Челидзе «Суперприз» уже немного сложнее. За незатейливым, и при том почти фантасмагорическим сюжетом кроется философское размышление о человеческой суетности и мелочной гордыне, об эгоизме и об альтруизме — истинном и ложном. Может ли каждый, положа руку на сердце, сказать, что ни разу не пытался пустить пыль в глаза, представляясь «не извозчиком, а водителем кобылы»? Что не завидовал, не трясся над смешными «сокровищами», совершенно этого не достойными? Что не отказывал ближнему в помощи, поняв, что эта помощь потребует чуть больших жертв, чем показалось сначала? Простая женщина с поросенком на дороге — словно сама Правда, которую в мешке не утаишь, как это самое злополучное четвероногое, и перед лицом которой стразу становится понятно, чего стоит каждый. И которая непременно так или иначе накажет давшего неверные ответы на вопросы её «викторины».

Успех

Фильм «Успех» тоже посвящен фальши статусных игр, внешнего лоска, погони за внешними признаками «успеха», в то время как это всего лишь шелуха, пусть и дорогостоящая, без которой на самом деле вполне можно обойтись — правда, как намекает режиссер Валентин Сунцов, лишь на определенном, весьма «продвинутом» уровне. С первых кадров зритель ожидает некоего подвоха — то ли банального назидания, то ли внезапного поворота. Банальности не будет, однозначности тоже.

Половинки

Фантастическая лирическая комедия «Половинки» Байбулата Батуллина посвящена вечной теме — тому, как часто люди оказываются вместе, не понимая, что они на самом деле совершенно разные, и как непросто найти свою настоящую «половинку». С другой стороны, если бы идеально подходящие друг другу люди сходу друг к другу «примагничивались», не стала бы жизнь слишком предсказуемой? Фильму, на мой взгляд, несколько не хватает динамизма, это самая длинная картина в конкурсной программе.

Темная ночь

«Темная ночь»Ивана Плечева тоже использует фантастический прием, чтобы поговорить о вполне реальных и жизненных вещах. Фильм пародирует уже порядком заезженную тему зомби-апокалипсиса. Образ бывалого, прошедшего огни и воды таксиста тоже навеян распространенным штампом. Впрочем, приключения в ночном, охваченном жуткой эпидемией и наводненном толпами агрессивных мертвяков городе — вовсе не самоцель. Главная мысль фильма оказывается довольно несложной — наш народ, его «настоящие мужики», пережили войну, пережили лихие 90-е, значит и нашествие зомби и любые другие напасти тоже переживут. Знаменитая песня «Темная ночь» в финале лично мне царапнула ухо некой бестактностью и неуместностью, оставляя ощущение того самого «красного словца», от которого лучше было бы воздержаться.

Если говорить о впечатлении, которое оставляет конкурсная программа фестиваля в целом, то здесь есть о чем задуматься. Тона, в которых молодые и, безусловно, талантливые кинематографисты видят современную действительность, отнюдь не радужные. Конечно, в самых лучших песнях поется о несчастной, а не о счастливой любви, однако горечь, которая примешивается к светлым чувствам и столь хрупкие ростки этих светлых чувств среди разочарованности, цинизма и какой-то ранней усталости создают тревожный фон. Сами же работы интересные, яркие и более чем достойные того, чтобы прийти однажды летним вечером с семьей и друзьями в открытый импровизированный кинотеатр, посмотреть, обсудить и проголосовать светом фонарика за более всего понравившуюся ленту. Организаторы Фестиваля уличного кино ждут вас!

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