«Мягкая сила» Турции: современное состояние казахстано-турецких отношений
Дипломатические отношения
Турция была первой страной, которая признала независимость Казахстана и установила с ним дипломатические отношения. С 2017 года послом Казахстана в Турецкой Республике является Абзал Сапарбекулы. C 2015 года должность посла Турецкой Республики в Казахстане занимает Невзат Уянык.
Политическое двустороннее сотрудничество
С 2009 года между Казахстаном и Турцией заключен договор о стратегическом партнерстве. Для политического сотрудничества есть рабочая группа совместного стратегического планирования, которая проводит свои заседания ежегодно.
Турция поддержала кандидатуру Казахстана для проведения всемирной специализированной выставки «Экспо-2017», а также поддерживала Казахстан в качестве кандидата в непостоянные члены СБ ООН, помогая в странах Африки и Латинской Америки, где нет диппредставительств Казахстана.
Политическое сотрудничество в рамках международных организаций
Казахстан и Турция взаимодействуют в рамках нескольких международных организаций: ООН, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации исламского сотрудничества (ОИС), ОБСЕ, СВМДА, Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).
Особое внимание надо уделить трем организациям, объединяющим тюркоязычные страны.
1. Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет) было подписано 3 октября 2009 г. в городе Нахичевань (Азербайджан) на IX Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе президента Казахстана Назарбаева. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. Создан секретариат организации, на который возложены функции по осуществлению мониторинга за выполнением решений Саммитов ССТГ, подготовке и проведению встреч на высшем, высоком и экспертном уровнях и др. Штаб-квартира секретариата находится в г.Стамбул.
2. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) создана 12 июля 1993 г. с целью возрождения духовных связей между тюркоязычными народами. На сегодняшний день членами ТЮРКСОЙ являются все независимые тюркоязычные государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Турция и Узбекистан. Наблюдателями являются Республика Алтай (РФ), Башкирия (РФ), Автономная Республика Гагаузия (Молдавия), Республика Хакасия (РФ), непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Саха (РФ), Татария (РФ) и Тува (РФ). Штаб-квартира ТЮРКСОЙ находится в г. Анкара (Турция). ТЮРКСОЙ проводится работа по охране материального и нематериального культурного наследия тюркских народов.
3. Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) была создана 21 ноября 2008 г. по инициативе президента Казахстана Назарбаева, членами которой являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. В рамках ТюркПА создан Секретариат со штаб-квартирой в г. Баку. В состав ТюркПА входят четыре постоянные комиссии: Комиссия по правовым вопросам и международным отношениям, Комиссия по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, Комиссия по экономическому сотрудничеству и Комиссия по вопросам окружающей среды и природным ресурсам.
Торговля товарами
Важнейшим по объему сотрудничества в экономике является такой показатель, как торговля товарами. Казахстан продает в Турцию нефть и нефтепродукты, металлы, зерно и другое сырье. Турция поставляет в Казахстан ткани, одежду, обувь, оборудование для промышленности, товары для дома и для строительства.
Доля Турции в общем экспорте из Казахстана занимала максимально всего 3,5%. И для Турции импорт в Казахстан не является существенной величиной: максимум 1,37%.
Казахстанский экспорт в Турцию, млрд долларов США
Год
Экспорт из Казахстана
в Турцию
Турецкий импорт со всего мира
Общий объем экспорта Казахстана
Доля экспорта в Турцию в казахстанском экспорте, %
Доля казахстанского экспорта в турецком импорте, %
2008
1,904
201,964
71,172
2,67
0,94
2009
0,792
140,928
43,196
1,83
0,56
2010
1,235
185,544
57,244
2,16
0,67
2011
2,574
240,842
88,108
2,92
1,07
2012
3,229
236,545
92,282
3,50
1,37
2013
2,603
251,661
84,699
3,07
1,03
2014
2,272
242,177
79,459
2,86
0,94
2015
1,276
207,207
45,954
2,78
0,62
2016
0,851
198,618
36,775
2,31
0,43
2017
1,146
233,792
48,342
2,37
0,49
По данным ITC
То же самое и с импортом из Турции в Казахстан — доля Турции в общем объеме импорта максимально достигала 2,49%. Причина в том, что в структуре преобладают товары народного потребления, а они дешевые. Плюс играет роль большая конкуренция с Китаем и Россией. Для Турции также размер казахстанского рынка не представляет особого интереса.
Казахстанский импорт из Турции, млрд долларов США
Год
Импорт Казахстана из Турции
Турецкий мировой экспорт
Импорт Казахстана со всего мира
Доля импорта из Турции в казахстанском импорте, %
Доля экспорта
в Казахстан
в турецком экспорте, %
2008
0,971
132,027
37,815
2,57
0,74
2009
0,571
102,143
28,409
2,01
0,56
2010
0,616
113,883
24,024
2,57
0,54
2011
0,729
134,907
38,010
1,92
0,54
2012
0,786
152,462
44,538
1,77
0,52
2013
0,926
151,803
48,805
1,90
0,61
2014
1,019
157,610
41,295
2,47
0,65
2015
0,742
143,850
30,567
2,43
0,52
2016
0,618
142,530
25,175
2,46
0,43
2017
0,730
157,055
29,346
2,49
0,46
По данным ITC
В итоге для Казахстана торговый баланс складывается положительно. Однако максимума сальдо баланса достигло в 2012 году и с тех пор падает. Сейчас оно составляет всего 416 миллионов долларов. Товарооборот небольшой — всего 1,9 миллиарда долларов.
Торговый баланс Казахстана с Турцией, млрд долларов США
Год
Торговый баланс Казахстана с Турцией
2008
0,933
2009
0,221
2010
0,619
2011
1,845
2012
2,443
2013
1,677
2014
1,253
2015
0,534
2016
0,233
2017
0,416
По данным ITC
Тут важно понимать две вещи:
- Для торговли товарами крайне важны отношения и Турции, и Казахстана с Россией. Казахстанский экспорт в основном идет через Новороссийск. Турецкий экспорт также идет через территорию России. Путь через Грузию и Азербайджан пока не очень хорошо отлажен.
- Для Турции Казахстан важен не как рынок товаров, а как рынок услуг: прежде всего для строительных и инжиниринговых компаний вроде «Сембол» и «Сайпем», а также как страна, отправляющая в Турцию туристов.
Взаимные прямые инвестиции
Прямые инвестиции из Турции в Казахстан довольно небольшие. За 13 лет их объем составил всего 2306,9 млн долларов. Доля их в общем ежегодном притоке инвестиций составляла всего 0,4−1,1%. Это довольно мало, но такой объем объясним: турецкие компании почти не заходили в сырьевой сектор. Можно вспомнить только ТОО «СП «Матин», и практически всё. В остальных секторах не такие большие объемы инвестиций в принципе.
Прямые инвестиции из Турции в Казахстан, млн долларов
Год
Прямые инвестиции Турции в Казахстан
Прямые иностранные инвестиции в Казахстан
Доля турецких инвестиций
2005
79,09
7915,83
1,00
2006
106,12
12 066,14
0,88
2007
347,59
19 417,75
1,79
2008
203,28
21 301,30
0,95
2009
124,43
21 436,62
0,58
2010
95,33
22 245,60
0,43
2011
127,10
26 467,30
0,48
2012
178,78
28 884,85
0,62
2013
271,34
24 098,31
1,13
2014
198,95
23 725,53
0,84
2015
79,88
15 169,50
0,53
2016
238,30
20 949,34
1,14
2017
256,74
20 765,39
1,24
По данным Национального банка РК
Прямые инвестиции Казахстана в Турцию незначительны и составляют всего 992 млн долларов. Доля в общем оттоке инвестиций из Казахстана еще меньше — всего 2%. Скорее всего, это вложения в недвижимость.
Прямые инвестиции из Казахстана в Турцию, млн долларов
Год
Инвестиции из Казахстан в Турцию
Прямые иностранные инвестиции из Казахстана
Доля инвестиций в Турцию
2005
40,03
312,41
12,81
2006
8,78
1331,47
0,66
2007
327,96
3186,41
10,29
2008
186,52
5048,67
3,69
2009
42,63
5416,32
0,79
2010
66,92
10 489,91
0,64
2011
60,12
8034,45
0,75
2012
149,82
3021,45
4,96
2013
7,88
8690,76
0,09
2014
6,25
3354,94
0,19
2015
10,50
6929,67
0,15
2016
61,02
4279,22
1,43
2017
23,56
1890,91
1,25
По данным Национального банка РК
Количество совместных компаний в Казахстане
Турция находится на втором месте после России по созданию в Казахстане совместных компаний и компаний с иностранным участием. В настоящее время их 1939, из них 31 крупная, 53 средних и 1855 малых компаний. В основном турецкие граждане организуют в Казахстане малый бизнес — общепит, гостиницы, логистику, торговлю.
Количество компаний с участием Турции на 1 июня 2018 года
Параметры
Всего
в том числе
Малые
Средние
Крупные
6691
6361
176
154
405
389
9
7
6,05
6,12
5,11
4,55
16 427
15 857
306
264
1534
1466
44
24
9,34
9,25
14,38
9,09
23 118
22 218
482
418
1939
1855
53
31
8,39
8,35
11,00
7,42
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Если проследить динамику с 2013 года, то можно отметить, что количество средних и крупных компаний сокращается, а количество малых — растет. Это связано как с падением общей активности бизнеса в стране, так и с тем, что часть средних компаний переходит в малые.
Количество компаний с участием Турции в динамике
Параметры
Всего
в том числе
Малые
Средние
Крупные
14 949
13 652
933
364
1616
1502
76
38
10,81
11,00
8,15
10,44
23 118
22 218
482
418
1939
1855
53
31
8,39
8,35
11,00
7,42
119,99
123,50
69,74
81,58
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Переводы физических лиц
Важной составляющей экономических взаимоотношений являются переводы физических лиц — они показывают работу трудовых мигрантов, переводы студентам и родственникам, а также неформальные покупки услуг и товаров.
В целом, баланс переводов для Казахстана отрицательный — переводы из Казахстана в 10−38 раз больше, чем переводы в Казахстан. При этом на долю Турции приходится от 9 до 16% переводов из Казахстана и 4−5% переводов в Казахстан.
Динамика по переводам из Казахстана такова: рост до 2013 года, а затем сокращение почти в три раза. Динамика по переводам в Казахстан — падение к 2014 году, затем увеличение.
Личные переводы, млн долларов
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
179,05
243,22
304,62
309,84
277,43
182,55
111,3
125,17
11,76
9,11
8,75
8,25
7,89
9,08
10,94
13,8
-167,29
-234,11
-295,87
-301,59
-269,54
-173,47
-100,36
-111,37
1594,79
1675,13
1831,97
1973,91
1760,95
1466,81
1087,25
1337,53
220,95
175,62
167,42
203,37
224,65
190,61
271,51
351,12
11,23
14,52
16,63
15,70
15,75
12,45
10,24
9,36
5,32
5,19
5,23
4,06
3,51
4,76
4,03
3,93
По данным Национального банка РК
Трудовая миграция турецких граждан в Казахстан
Граждане Турции примерно до 2012 года были самой многочисленной группой легальных трудовых мигрантов в Казахстане, пока их в этом качестве не потеснили граждане КНР. Примерное количество граждан Турции в Казахстане — около 10 000 человек и более.
Привлекают их к своим проектам в основном турецкие строительные и инжиниринговые компании, но заняты они и в малом бизнесе, правда, не всегда легально. Но больших строительных проектов не так много, количество мигрантов из Турции сокращается. Это отражается и на снижении объемов переводов физических лиц.
Культурное сотрудничество
Культурное сотрудничество Казахстана и Турции довольно интенсивно для стран, которые не имеют общей границы. Проводятся фестивали, устанавливаются памятники, проходят показы фильмов, переводятся и издаются книги.
Но наиболее интенсивно сотрудничество в области образования:
- Действуют два совместных университета — имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане и имени Сулеймана Демиреля в Алма-Атинской области.
- Действует сеть казахско-турецких лицеев — первоначально с участием турецких образовательных структур, затем уже целиком казахстанские, но с частично сохраненными традициями обучения и турецкими преподавателями. Лицеи являются очень востребованными на казахстанском образовательном рынке.
- В Турции учатся студенты по казахстанским и турецким специальным программам.
Также есть Тюркская академия и Евразийский научный институт при университете имени Ходжи Ахмеда Яссави, которые занимаются гуманитарными исследованиями.
Как казахстанцы относятся к Турции — социология
Как относятся казахстанцы к Турции, можно понять из исследований «Интеграционного барометра ЕАБР». Я взял ответы на основные вопросы за 2013 и 2017 год.
Видно следующее:
- Казахстанцы воспринимают Турцию как дружественную страну;
- В восприятии казахстанцев в основном это место для отдыха, но также Турция востребована как инвестор с качественными товарами и возможное место для учебы — потому что относительно дешево или бесплатно;
- Прямых контактов мало — страны не граничат друг с другом, и больших диаспор нет (турки-ахыска раньше жили в Грузии, казахов в Турции мало);
- Однако есть определенный интерес к турецкой культуре — не в последнюю очередь сформированный за счет турецких сериалов.
Ниже в таблице можно оценить данные социологических опросов.
Отношение казахстанцев к Турции по данным социологических опросов
Вопросы
2013
2017
22
18
2
3
5
6
2
3
31
37
8
9
5
6
12
23
9
12
13
18
37
43
По данным Евразийского монитора
Выводы
В целом по сотрудничеству Турции и Казахстана надо отметить следующее:
- Несмотря на большой медийный эффект, реальное экономическое сотрудничество Турции и Казахстана весьма невелико и более того, стремится к сокращению.
- Турецкий бизнес заметен в Казахстане прежде всего потому, что он «на виду» — это сфера услуг и строительство. Однако он имеет совсем небольшие инвестиции и состоит в основном из малых компаний.
- Однако Турция грамотно использует свою «мягкую силу» и за счет декларируемого «тюркского братства» и образовательных проектов имеет хорошие позиции в Казахстане.