



Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции

Дипломатические отношения

Турция была первой страной, которая признала независимость Казахстана и установила с ним дипломатические отношения. С 2017 года послом Казахстана в Турецкой Республике является Абзал Сапарбекулы. C 2015 года должность посла Турецкой Республики в Казахстане занимает Невзат Уянык.

Политическое двустороннее сотрудничество

С 2009 года между Казахстаном и Турцией заключен договор о стратегическом партнерстве. Для политического сотрудничества есть рабочая группа совместного стратегического планирования, которая проводит свои заседания ежегодно.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган

Турция поддержала кандидатуру Казахстана для проведения всемирной специализированной выставки «Экспо-2017», а также поддерживала Казахстан в качестве кандидата в непостоянные члены СБ ООН, помогая в странах Африки и Латинской Америки, где нет диппредставительств Казахстана.

Политическое сотрудничество в рамках международных организаций

Казахстан и Турция взаимодействуют в рамках нескольких международных организаций: ООН, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации исламского сотрудничества (ОИС), ОБСЕ, СВМДА, Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Особое внимание надо уделить трем организациям, объединяющим тюркоязычные страны.

1. Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет) было подписано 3 октября 2009 г. в городе Нахичевань (Азербайджан) на IX Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе президента Казахстана Назарбаева. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. Создан секретариат организации, на который возложены функции по осуществлению мониторинга за выполнением решений Саммитов ССТГ, подготовке и проведению встреч на высшем, высоком и экспертном уровнях и др. Штаб-квартира секретариата находится в г.Стамбул.

2. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) создана 12 июля 1993 г. с целью возрождения духовных связей между тюркоязычными народами. На сегодняшний день членами ТЮРКСОЙ являются все независимые тюркоязычные государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Турция и Узбекистан. Наблюдателями являются Республика Алтай (РФ), Башкирия (РФ), Автономная Республика Гагаузия (Молдавия), Республика Хакасия (РФ), непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Саха (РФ), Татария (РФ) и Тува (РФ). Штаб-квартира ТЮРКСОЙ находится в г. Анкара (Турция). ТЮРКСОЙ проводится работа по охране материального и нематериального культурного наследия тюркских народов.

3. Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) была создана 21 ноября 2008 г. по инициативе президента Казахстана Назарбаева, членами которой являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. В рамках ТюркПА создан Секретариат со штаб-квартирой в г. Баку. В состав ТюркПА входят четыре постоянные комиссии: Комиссия по правовым вопросам и международным отношениям, Комиссия по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, Комиссия по экономическому сотрудничеству и Комиссия по вопросам окружающей среды и природным ресурсам.

Akorda.kz Пятый саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Торговля товарами

Важнейшим по объему сотрудничества в экономике является такой показатель, как торговля товарами. Казахстан продает в Турцию нефть и нефтепродукты, металлы, зерно и другое сырье. Турция поставляет в Казахстан ткани, одежду, обувь, оборудование для промышленности, товары для дома и для строительства.

Доля Турции в общем экспорте из Казахстана занимала максимально всего 3,5%. И для Турции импорт в Казахстан не является существенной величиной: максимум 1,37%.

Казахстанский экспорт в Турцию, млрд долларов США

Год

Экспорт из Казахстана

в Турцию

Турецкий импорт со всего мира

Общий объем экспорта Казахстана

Доля экспорта в Турцию в казахстанском экспорте, %

Доля казахстанского экспорта в турецком импорте, %

2008

1,904

201,964

71,172

2,67

0,94

2009

0,792

140,928

43,196

1,83

0,56

2010

1,235

185,544

57,244

2,16

0,67

2011

2,574

240,842

88,108

2,92

1,07

2012

3,229

236,545

92,282

3,50

1,37

2013

2,603

251,661

84,699

3,07

1,03

2014

2,272

242,177

79,459

2,86

0,94

2015

1,276

207,207

45,954

2,78

0,62

2016

0,851

198,618

36,775

2,31

0,43

2017

1,146

233,792

48,342

2,37

0,49

По данным ITC

То же самое и с импортом из Турции в Казахстан — доля Турции в общем объеме импорта максимально достигала 2,49%. Причина в том, что в структуре преобладают товары народного потребления, а они дешевые. Плюс играет роль большая конкуренция с Китаем и Россией. Для Турции также размер казахстанского рынка не представляет особого интереса.

Казахстанский импорт из Турции, млрд долларов США

Год

Импорт Казахстана из Турции

Турецкий мировой экспорт

Импорт Казахстана со всего мира

Доля импорта из Турции в казахстанском импорте, %

Доля экспорта

в Казахстан

в турецком экспорте, %

2008

0,971

132,027

37,815

2,57

0,74

2009

0,571

102,143

28,409

2,01

0,56

2010

0,616

113,883

24,024

2,57

0,54

2011

0,729

134,907

38,010

1,92

0,54

2012

0,786

152,462

44,538

1,77

0,52

2013

0,926

151,803

48,805

1,90

0,61

2014

1,019

157,610

41,295

2,47

0,65

2015

0,742

143,850

30,567

2,43

0,52

2016

0,618

142,530

25,175

2,46

0,43

2017

0,730

157,055

29,346

2,49

0,46

По данным ITC

В итоге для Казахстана торговый баланс складывается положительно. Однако максимума сальдо баланса достигло в 2012 году и с тех пор падает. Сейчас оно составляет всего 416 миллионов долларов. Товарооборот небольшой — всего 1,9 миллиарда долларов.

Торговый баланс Казахстана с Турцией, млрд долларов США

Год

Торговый баланс Казахстана с Турцией

2008

0,933

2009

0,221

2010

0,619

2011

1,845

2012

2,443

2013

1,677

2014

1,253

2015

0,534

2016

0,233

2017

0,416

По данным ITC

Тут важно понимать две вещи:

Для торговли товарами крайне важны отношения и Турции, и Казахстана с Россией. Казахстанский экспорт в основном идет через Новороссийск. Турецкий экспорт также идет через территорию России. Путь через Грузию и Азербайджан пока не очень хорошо отлажен. Для Турции Казахстан важен не как рынок товаров, а как рынок услуг: прежде всего для строительных и инжиниринговых компаний вроде «Сембол» и «Сайпем», а также как страна, отправляющая в Турцию туристов.

Взаимные прямые инвестиции

Прямые инвестиции из Турции в Казахстан довольно небольшие. За 13 лет их объем составил всего 2306,9 млн долларов. Доля их в общем ежегодном притоке инвестиций составляла всего 0,4−1,1%. Это довольно мало, но такой объем объясним: турецкие компании почти не заходили в сырьевой сектор. Можно вспомнить только ТОО «СП «Матин», и практически всё. В остальных секторах не такие большие объемы инвестиций в принципе.

Прямые инвестиции из Турции в Казахстан, млн долларов

Год

Прямые инвестиции Турции в Казахстан

Прямые иностранные инвестиции в Казахстан

Доля турецких инвестиций

2005

79,09

7915,83

1,00

2006

106,12

12 066,14

0,88

2007

347,59

19 417,75

1,79

2008

203,28

21 301,30

0,95

2009

124,43

21 436,62

0,58

2010

95,33

22 245,60

0,43

2011

127,10

26 467,30

0,48

2012

178,78

28 884,85

0,62

2013

271,34

24 098,31

1,13

2014

198,95

23 725,53

0,84

2015

79,88

15 169,50

0,53

2016

238,30

20 949,34

1,14

2017

256,74

20 765,39

1,24

По данным Национального банка РК

Прямые инвестиции Казахстана в Турцию незначительны и составляют всего 992 млн долларов. Доля в общем оттоке инвестиций из Казахстана еще меньше — всего 2%. Скорее всего, это вложения в недвижимость.

Прямые инвестиции из Казахстана в Турцию, млн долларов

Год

Инвестиции из Казахстан в Турцию

Прямые иностранные инвестиции из Казахстана

Доля инвестиций в Турцию

2005

40,03

312,41

12,81

2006

8,78

1331,47

0,66

2007

327,96

3186,41

10,29

2008

186,52

5048,67

3,69

2009

42,63

5416,32

0,79

2010

66,92

10 489,91

0,64

2011

60,12

8034,45

0,75

2012

149,82

3021,45

4,96

2013

7,88

8690,76

0,09

2014

6,25

3354,94

0,19

2015

10,50

6929,67

0,15

2016

61,02

4279,22

1,43

2017

23,56

1890,91

1,25

По данным Национального банка РК

Количество совместных компаний в Казахстане

Турция находится на втором месте после России по созданию в Казахстане совместных компаний и компаний с иностранным участием. В настоящее время их 1939, из них 31 крупная, 53 средних и 1855 малых компаний. В основном турецкие граждане организуют в Казахстане малый бизнес — общепит, гостиницы, логистику, торговлю.

Количество компаний с участием Турции на 1 июня 2018 года

Параметры

Всего

в том числе

Малые

Средние

Крупные

6691

6361

176

154

405

389

9

7

6,05

6,12

5,11

4,55

16 427

15 857

306

264

1534

1466

44

24

9,34

9,25

14,38

9,09

23 118

22 218

482

418

1939

1855

53

31

8,39

8,35

11,00

7,42

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Если проследить динамику с 2013 года, то можно отметить, что количество средних и крупных компаний сокращается, а количество малых — растет. Это связано как с падением общей активности бизнеса в стране, так и с тем, что часть средних компаний переходит в малые.

Количество компаний с участием Турции в динамике

Параметры

Всего

в том числе

Малые

Средние

Крупные

14 949

13 652

933

364

1616

1502

76

38

10,81

11,00

8,15

10,44

23 118

22 218

482

418

1939

1855

53

31

8,39

8,35

11,00

7,42

119,99

123,50

69,74

81,58

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Переводы физических лиц

Важной составляющей экономических взаимоотношений являются переводы физических лиц — они показывают работу трудовых мигрантов, переводы студентам и родственникам, а также неформальные покупки услуг и товаров.

В целом, баланс переводов для Казахстана отрицательный — переводы из Казахстана в 10−38 раз больше, чем переводы в Казахстан. При этом на долю Турции приходится от 9 до 16% переводов из Казахстана и 4−5% переводов в Казахстан.

Динамика по переводам из Казахстана такова: рост до 2013 года, а затем сокращение почти в три раза. Динамика по переводам в Казахстан — падение к 2014 году, затем увеличение.

Личные переводы, млн долларов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

179,05

243,22

304,62

309,84

277,43

182,55

111,3

125,17

11,76

9,11

8,75

8,25

7,89

9,08

10,94

13,8

-167,29

-234,11

-295,87

-301,59

-269,54

-173,47

-100,36

-111,37

1594,79

1675,13

1831,97

1973,91

1760,95

1466,81

1087,25

1337,53

220,95

175,62

167,42

203,37

224,65

190,61

271,51

351,12

11,23

14,52

16,63

15,70

15,75

12,45

10,24

9,36

5,32

5,19

5,23

4,06

3,51

4,76

4,03

3,93

По данным Национального банка РК

Трудовая миграция турецких граждан в Казахстан

Граждане Турции примерно до 2012 года были самой многочисленной группой легальных трудовых мигрантов в Казахстане, пока их в этом качестве не потеснили граждане КНР. Примерное количество граждан Турции в Казахстане — около 10 000 человек и более.

Привлекают их к своим проектам в основном турецкие строительные и инжиниринговые компании, но заняты они и в малом бизнесе, правда, не всегда легально. Но больших строительных проектов не так много, количество мигрантов из Турции сокращается. Это отражается и на снижении объемов переводов физических лиц.

Культурное сотрудничество

Культурное сотрудничество Казахстана и Турции довольно интенсивно для стран, которые не имеют общей границы. Проводятся фестивали, устанавливаются памятники, проходят показы фильмов, переводятся и издаются книги.

Но наиболее интенсивно сотрудничество в области образования:

Действуют два совместных университета — имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане и имени Сулеймана Демиреля в Алма-Атинской области. Действует сеть казахско-турецких лицеев — первоначально с участием турецких образовательных структур, затем уже целиком казахстанские, но с частично сохраненными традициями обучения и турецкими преподавателями. Лицеи являются очень востребованными на казахстанском образовательном рынке. В Турции учатся студенты по казахстанским и турецким специальным программам.

Также есть Тюркская академия и Евразийский научный институт при университете имени Ходжи Ахмеда Яссави, которые занимаются гуманитарными исследованиями.

Akorda.kz Посещение Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Яссауи

Как казахстанцы относятся к Турции — социология

Как относятся казахстанцы к Турции, можно понять из исследований «Интеграционного барометра ЕАБР». Я взял ответы на основные вопросы за 2013 и 2017 год.

Видно следующее:

Казахстанцы воспринимают Турцию как дружественную страну;

В восприятии казахстанцев в основном это место для отдыха, но также Турция востребована как инвестор с качественными товарами и возможное место для учебы — потому что относительно дешево или бесплатно;

Прямых контактов мало — страны не граничат друг с другом, и больших диаспор нет (турки-ахыска раньше жили в Грузии, казахов в Турции мало);

Однако есть определенный интерес к турецкой культуре — не в последнюю очередь сформированный за счет турецких сериалов.

Ниже в таблице можно оценить данные социологических опросов.

Отношение казахстанцев к Турции по данным социологических опросов

Вопросы

2013

2017

22

18

2

3

5

6

2

3

31

37

8

9

5

6

12

23

9

12

13

18

37

43

По данным Евразийского монитора

Выводы

В целом по сотрудничеству Турции и Казахстана надо отметить следующее: