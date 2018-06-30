Президент Франции Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Канцлер Германии Ангела Меркель также проводила переговоры с Путиным. В четверг, 28 июня, в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите с Путиным. В ЕС к этому заявлению отнеслись довольно прохладно, пишет Ясмин Серхан в статье для американского журнала The Atlantic.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

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В конце концов, существует определенный контекст. Трамп встретится с Путиным в момент, когда разведывательное сообщество продолжает указывать на «российское вмешательство» в американские выборы 2016 года. В четверг, 28 июня, Трамп написал в Twitter, что продолжает настаивать на том, «что они не имеют никакого отношения к вмешательству в наши выборы», однако разведка США настаивает на противоположной точке зрения. Между Трампом и ЕС возникли разногласия в таких сферах, как торговля, политика, изменение климата и ядерная сделка с Ираном. Двойственный подход Трампа к НАТО привел к тому, что европейские союзники начали открыто заявлять о том, что ЕС должен подготовиться к самостоятельному обеспечению собственной безопасности. Все это предоставляет для Путина потенциальные возможности для наращивания раскола в западном альянсе.

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

Европейских лидеров беспокоит не сама встреча Трампа с Путиным, а возможные последствия этой встречи, которые они заранее не могут предугадать. Трамп неоднократно проявлял свою непредсказуемость в прошлом. Например, он ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС и пригрозил, что установит пошлины в отношении импортных европейских автомобилей, что могло бы привести к полномасштабной торговой войне. Трамп неожиданно покинул саммит «Большой семерки», на котором заявил о необходимости возрождения «Большой восьмерки» с участием России. Трамп также пошутил, что США могли бы отказаться от НАТО в пользу индивидуального военного сотрудничества, подчеркнув, что «НАТО так же плох, как НАФТА».

Европейцы боятся, что Трамп продемонстрирует свою непредсказуемость на саммите в Хельсинки, что может привести к опасным последствиям для ЕС. У европейских лидеров есть все основания для беспокойства. В ходе исторического саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшимся в начале текущего месяца в Сингапуре, Трамп получил от КНДР лишь расплывчатое заверение Пхеньяна о его приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. При этом не было указано точных сроков этой денуклеаризации. Взамен Трамп пообещал приостановить военные учения с Южной Кореей, позволив северокорейской пропаганде объявить о победе Пхеньяна и изобразить Ким Чен Ына как легитимного члена международного сообщества.

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Однако с Путиным дело обстоит еще сложнее. «Люди опасаются того, что он может легко заставить Трампа признать что-то или, сделав незначительные уступки, позволить Трампу подписать невыгодную сделку», — считает бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Трамп мог бы повторить сингапурский сценарий в Хельсинки. Трамп мог бы поклясться Путину, что остановит учения НАТО в Польше и странах Балтии. Трамп также мог бы пообещать смягчить антироссийские санкции, забыв о возвращении Крыма в состав России, спровоцировавшего санкции против России. Ранее прозвучали сообщения о том, что на саммите «Большой семерки» Трамп заявил, что Крым — русский, потому что там все говорят по-русски.

Максим Додонов Красная Весна Въезд в международный детский центр Артек. Крым

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По словам Фрида, европейские лидеры опасаются того, что на саммите с Путиным Трамп может повторить свои заявления, которые он сделал на саммите «Большой семерки», когда подчеркнул, что страны-члены НАТО желают и дальше пользоваться возможностями США без распределения оборонного бремени.

«Если за спиной Трампа будет стоять сплоченный союз, то он может добиться успеха… Если Трамп направится на саммит с Путины, не устранив разногласий с альянсом, то он окажется в слабой позиции. Существует опасность того, что Трамп может сделать слишком много уступок, так и не дождавшись сопоставимых ответных шагов со стороны Путина, чтобы создать видимость успешного саммита. Однако такое положение вещей не отвечает интересам Соединенных Штатов», — считает Фрид.